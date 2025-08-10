Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчеты БПЛА и артиллерии Южной группировки уничтожили важные объекты ВСУ на Константиновском направлении, передает РИА «Новости». Уточняется, что в районе Катериновки в ДНР расчет БПЛА 68-го гвардейского танкового полка обнаружил пункт управления беспилотниками украинских войск. По этому объекту был нанесен точный артиллерийский удар из орудия «Мста-Б», в результате чего пункт управления был уничтожен.

Кроме того, в районе села Федоровка в ДНР бойцы разведывательного подразделения Южной группировки выявили узел связи 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. После сброса боеприпаса с квадрокоптера объект был ликвидирован, что лишило украинские войска на этом участке связи. В пресс-центре группировки отметили, что действия подразделений позволили нарушить управление и координацию ВСУ на данном направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Подразделения России также освободили село Поддубное в ДНР. Военные России начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские подразделения также освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.