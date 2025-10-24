Tекст: Ирма Каплан

«Маргиналы и бомжи – основа штурмовых подразделений ВСУ», – сказал представитель силовиков РИА «Новости».

Он процитировал заместителя командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрия Кухарчука, который говорил, что в учебные центры ВСУ все чаще стали привозить бомжей, алкоголиков и лиц маргинальной наружности.

Источник агентства отметил, что значительная часть новобранцев в этих подразделениях имеют инвалидность и страдают различными инфекционными заболеваниями, включая туберкулез.

Командиры на Украине обвиняют территориальные центры комплектования в плохом качестве личного состава и требуют повысить стандарты, что говорит об их разрыве с реальностью, так как для сотрудников военкоматов главное – выполнить план, а не позаботиться о качестве призывников.

В последнее время, по словам представителя российских силовых структур, киевский режим столкнулся с острой нехваткой личного состава. Насильственные методы военкомов по задержанию тех, кто подлежит мобилизации, приводят к общественным скандалам и усиливают протестные настроения на Украине.

