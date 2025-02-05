Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.10 комментариев
Ударом «Искандера» уничтожено более 50 единиц техники в Сумской области
Минобороны: Удар «Искандера» ликвидировал более 50 единиц техники ВСУ в Стецковке
В результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, включая бронеавтомобили и легковые машины, а также склад боеприпасов, сообщило Министерство обороны.
В результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Удар был нанесен по месту скопления живой силы и техники бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Стецковка. Минобороны России показало видео удара с ликвидацией бронированной и автомобильной техники высокой проходимости.
В заявлении Министерства обороны отмечено, что в результате удара был уничтожен склад боеприпасов.
Ранее ВС России уничтожили подземный командный бункер в Сумской области с помощью «Искандера».
До этого сообщалось, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Ахтырке Сумской области.
Сообщалось, что удары по группе ВСУ под Сумами, предназначенной для пополнения подразделений в районе Суджи, вероятно, сорвали планируемое наступление украинских сил в Курской области.