Tекст: Мария Иванова

Удары по группе военных ВСУ в Сумской области могли сорвать планы украинских сил по наступлению в Курской области, передает РИА «Новости». Лебедев сообщил о том, что удары пришлись по скоплению военных под Сумами, которых готовили для перемещения в район Суджи.

Он отметил, что удар был нанесен в районе села Песчановка в ночь на третье февраля. После первого удара в 21.30 был произведен повторный удар в 23.43 по другому лесонасаждению в той же области. «Прилет качественный, но с одного удара такое скопление не разогнать», – сказал он.

По его словам, украинские силы готовили подкрепление для операций в Курской области, включая мужчин старше 50 лет и пойманных дезертиров, которых тренировали в Львовской области. Военные были частично передислоцированы под Сумы перед ударами.

Согласно информации, полученной от Лебедева, контрнаступление ВСУ в Курской области, вероятно, было отложено. Он отметил, что для возобновления наступления потребуется привоз свежих сил, что даст некоторое время для подготовки обороны.

Накануне ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

Ранее в Ахтырке Сумской области российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных, убив почти два десятка бойцов и ранив около 30 человек.