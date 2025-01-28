Пленный ВСУ из Черкасской области сообщил о нехватке мест на кладбище из-за погибших

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный военнослужащий вооруженных сил Украины Алексей Бабенко из Черкасской области рассказал, что в его родном городе из-за множества погибших в ходе конфликта с Россией закончились места на кладбище, передает ТАСС.

Бабенко заявил: «Владимир Александрович [Зеленский], спасибо вам за такое будущее, за то, что семьи пораспадались, люди гибнут. Завозите людей, которые только на территории России узнают, что попадают вообще в Курскую область. Я видел, как погибают парни, с которыми я разговариваю. Через два часа они мертвы». Он добавил, что в их городе кладбище, где ранее хоронили, уже не вмещает всех погибших, и пришлось открыть вторую часть на другом кладбище.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великой Новоселке произошел расстрел 15 украинских солдат их же сослуживцами, а пленный солдат ВСУ рассказал, что его бросили из-за проблем с ногами. Командир 155-й бригады ВСУ заявил о дезертирстве 1,7 тыс. солдат из-за недостатка техники после учений во Франции.