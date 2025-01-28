  • Новость часаРоссийские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Белополье Сумской области
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    11 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

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    28 января 2025, 09:10 • Новости дня

    Пленный ВСУ рассказал о нехватке мест на кладбище в Черкасской области

    Пленный ВСУ из Черкасской области сообщил о нехватке мест на кладбище из-за погибших

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий ВСУ Алексей Бабенко заявил, что в его родном городе в Черкасской области из-за множества погибших в конфликте с Россией закончились места на кладбище, теперь открывается вторая часть на другом кладбище.

    Пленный военнослужащий вооруженных сил Украины Алексей Бабенко из Черкасской области рассказал, что в его родном городе из-за множества погибших в ходе конфликта с Россией закончились места на кладбище, передает ТАСС.

    Бабенко заявил: «Владимир Александрович [Зеленский], спасибо вам за такое будущее, за то, что семьи пораспадались, люди гибнут. Завозите людей, которые только на территории России узнают, что попадают вообще в Курскую область. Я видел, как погибают парни, с которыми я разговариваю. Через два часа они мертвы». Он добавил, что в их городе кладбище, где ранее хоронили, уже не вмещает всех погибших, и пришлось открыть вторую часть на другом кладбище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великой Новоселке произошел расстрел 15 украинских солдат их же сослуживцами, а пленный солдат ВСУ рассказал, что его бросили из-за проблем с ногами. Командир 155-й бригады ВСУ заявил о дезертирстве 1,7 тыс. солдат из-за недостатка техники после учений во Франции.

    27 января 2025, 23:44 • Новости дня
    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ

    Макаревич объяснил, почему не хочет жертвовать средства на ВСУ

    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Музыкант Андрей Макаревич заявил о своем нежелании делать финансовые пожертвования в пользу украинских вооруженных сил, связав это с заботой о близких в России, которые могут пострадать от ударов ВСУ.

    «Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», - заявил Макаревич (признан в РФ иноагентом) в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом). Он подчеркнул, что его личные чувства и привязанности к семье играют важную роль в его решении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Замоскворецкий суд Москвы доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины. Весной 2024 года в разговоре с пранкерами Вован и Лексус музыкант, считавший, что общается с Владимиром Зеленским, выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины». Годом ранее он пообещал больше не выступать в России и заявил, что не хочет «звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию»

    В конце 2024 года представитель Макаревича сообщил, что музыкант больше не владеет имуществом и бизнесом в России.

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    27 января 2025, 13:46 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о ликвидации польского генерала в бункере Часова Яра

    Алаудинов заявил о гибели польского генерала Адама Марчака в бункере Часова Яра

    Алаудинов сообщил о ликвидации польского генерала в бункере Часова Яра
    @ eurocorps.org

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе зачистки бункера в Часовом Яре в ДНР, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации польского генерала НАТО в бункере в Часовом Яре.

    По его словам, в бункере находились около 40 военных 24-й Львовской бригады ВСУ, которые обороняли этот сектор.

    Ссылаясь на журналиста Бориса Рожина, Алаудинов заявил, что среди тел погибших были обнаружены останки, предположительно принадлежащие польскому генералу Адаму Марчаку. Он отметил, что операция по зачистке сети укреплений на юге Часова Яра проводилась бойцами спецназа «Ахмат» и 4-й бригадой.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. Штурмовики отряда «Русь» действуют в микрорайоне Северный города Часов Яр.

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    27 января 2025, 20:33 • Видео
    Новый глава Пентагона – это сенсация

    С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

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    27 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта

    Эксперт Рожин рассказал, чего Зеленский ждет от нового командующего группировкой «Хортица» Драпатого

    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта
    @ кадр из видео

    Tекст: Роман Крецул

    Офис Владимира Зеленского поставил перед генералом Михаилом Драпатым задачу остановить активное отступление украинских войск, начавшееся после утраты Великой Новоселки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Зеленский назначил генерала командующим группировкой войск «Хортица».

    «Михаил Драпатый имеет на Украине репутацию человека, который тушит «пожары» на фронте. Ранее он пытался стабилизировать фронт в Харьковской области, потом предпринимал попытки атаковать в районе Глубокого. Сейчас его назначили командовать оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», которая отступает в районе Великой Новоселки», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    После потери украинскими войсками Великой Новоселки Южно-Донецкое направление у ВСУ посыпалось. Прежнее командование, очевидно, не справлялось со своей задачей стабилизации обстановки, отметил эксперт. Главная цель Драпатого – остановить отступление украинских войск.

    «Фронт постоянно прогибается, ВСУ потеряли важный логистический узел. Можно ожидать дальнейшего продвижения российских войск в направлении границ Запорожской и Днепропетровской областей. ВС РФ способны ударить на запад, северо-запад, север», – перечислил Рожин.

    Украинское руководство надеется, что Драпатый справится с задачей, полагает собеседник. Однако сможет ли он замедлить продвижение российских войск, будет зависеть от того, какие ресурсы ему предоставят. «Группировка в ее нынешнем состоянии недостаточна. Если противник введет в бой пять-шесть свежих бригад, тогда он сможет где-то на время замедлить наше наступление. Но резервы надо откуда-то брать, а их на все не хватает», – заключил аналитик.

    Ранее Киев поручил генерал-майору Михаилу Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донбассе. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками.

    26 января Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России получили возможность прямого наступления широким фронтом на запад. Под угрозу попадают в первую очередь позиции противника от Гуляйполя до Запорожья. С другой стороны, российские войска смогут быстро двигаться на запад не только вдоль «старых» позиций южного направления, но и заметно севернее – в направлении Днепропетровской области.

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    27 января 2025, 14:15 • Новости дня
    Военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки
    Военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе сражений за Великую Новоселку танковый экипаж Т-72 продолжил выполнять задачу после прямого попадания и эвакуировал раненого солдата под обстрелом.

    О подвиге танкистов рассказал военный корреспондент RT Хассан Насср, передает радио Sputnik. По его словам, экипаж танка, несмотря на прямое попадание в машину, продолжал выполнять свою задачу, что позволило штурмовым подразделениям прорвать оборону противника.

    Кроме того, танкистам удалось эвакуировать раненого солдата, находясь под постоянными атаками. Несмотря на потерю танка в боях, члены экипажа готовы продолжать участие в выполнении боевых задач, отметил военкор.

    Водитель-механик с позывным «Метель» выразил сожаление о потерянной машине, в которой он проездил полтора года, но настроен решительно: «Танк жалко, я в нем полтора года проездил. Очень обидно, но ничего, мы отомстим».

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу.

    Кроме того, сообщалось, что российский танк, выполнявший боевую задачу на краснолиманском фронте, успешно избежал уничтожения после атаки дронов-камикадзе ВСУ, используя резиновые покрытия и маневры.

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    28 января 2025, 06:10 • Новости дня
    Стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке

    Жительница Новогродовки заявила о пытках и казни российских военнопленных

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Новогродовки стала свидетельницей казни российских военнопленных бойцами ВСУ, отметив, что сначала их избивали, а затем расстреляли.

    Жительница Новогродовки Елена рассказала о шокирующих событиях, свидетелем которых она стала в Новогродовке. По ее словам, ВСУ привезли российских пленных из Авдеевки. На глазах у них были повязки, руки связаны, передает РИА «Новости».

    Елена утверждает, что сначала ВСУ жестоко избивали пленных, нанося удары в пятки и другие чувствительные места. «Видела, как украинцы казнили русских», – сказала она. Затем, по ее словам, пленных расстреляли. Она призналась, что случайно стала свидетелем этого ужаса, проезжая мимо места событий.

    Ранее житель Новогродовки сравнил ВСУ с фашистами. По его словам, ВСУ получили приказ уничтожить город перед приходом российских войск, поэтому расстреливали мирное население, включая подростков и детей.

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    28 января 2025, 00:08 • Новости дня
    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад

    Каллас заявила о необходимости увеличения поддержки Украины и санкций против России

    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Линия фронта в конфликте на Украине продолжает смещаться на запад, и Европе необходимо увеличить военную поддержку Киеву, заявила глава МИД ЕС Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС сообщила о смещении линии фронта на запад на Украине, передают «Вести». Каллас подчеркнула, что ситуация требует увеличения поддержки Киеву, чтобы изменить направление движения линии фронта на восток.

    «Линия фронта движется на запад, но она должна двигаться на восток. Украине нужно больше боеприпасов, противовоздушной обороны, обученных солдат», – приводит телеканал слова Каллас. Она отметила, что Европа уже предоставила Украине более 134 млрд евро, но подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки.

    Глава евродипломатии также указала на важность военной поддержки для безопасности Европы в целом. Она подчеркнула, что усиление военной помощи Украине и введение более жестких санкций против России являются двумя взаимосвязанными аспектами.

    Напомним, 23 января генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Давосе ошибочно заявил, что фронт на Украине движется на восток, тогда как фактически он смещается на запад.

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    28 января 2025, 01:01 • Новости дня
    Посол России в Сеуле оценил вероятность поставок южнокорейского оружия ВСУ

    Посол России: Южная Корея всерьез восприняла предостережения о поставках оружия Украине

    Tекст: Максим Попов

    Правительство Южной Кореи обратило внимание на предупреждения Москвы относительно военных поставок Украине, сообщил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев.

    «Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», – приводят «Известия» слова Зиновьева.

    Дипломат подчеркнул, что значительная часть населения Южной Кореи отрицательно относится к идее поставок военной техники в Киев. Это, по его словам, свидетельствует о том, что общественное мнение в стране играет важную роль в формировании государственной политики.

    Кроме того, посол отметил, что в настоящее время приоритетом для южнокорейского правительства являются внутренние вопросы и развитие отношений с администрацией Дональда Трампа, что также может повлиять на их отношение к международным обязательствам и потенциальным поставкам вооружения.

    Напомним, в ноябре прошлого года Россия предупредила о последствиях поставок южнокорейского оружия Украине, которые «могут окончательно разрушить отношения между Сеулом и Москвой». После этого правительство Южной Кореи отказало Украине в продаже ЗРК «Чхонгун» и других вооружений.

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    27 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
    Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Николаево-Дарьино в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, они нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Замостья, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного. Были отражены две контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Гуево, Казачьей Локней, Кругленьким, Мартыновкой, Меловым, Мирным, Николаевкой, Суджей, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой, Миропольем, Рыжевкой и Стукаловкой в Сумской области.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, десять бронемашин, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 190 военнослужащих, 321 танк, 238 машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1636 бронемашин, 1644 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее украинский солдат рассказал о подготовке ВСУ в Британии к боям в Курской области.

    В конце прошлой недели сообщалось, что потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек.

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    27 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили аэродромы и цеха сборки украинских БПЛА
    ВС России поразили аэродромы и цеха сборки украинских БПЛА
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары наносились по базе горючего ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре американских снаряда РСЗО HIMARS и 64 беспилотника

    С начала спец операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41571 беспилотник, 590 ЗРК, 20858 танков и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 21010 орудий полевой артиллерии и минометов, 30830 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные сообщалось, что ВС России нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове. А днем ранее российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ.

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    27 января 2025, 14:57 • Новости дня
    В Госдуме раскрыли значение слов Буданова о будущем Украины

    Депутат Чепа заявил о предпосылках переворота на Украине из-за положения ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Госдумы Алексей Чепа указал на риск переворота на Украине из-за слов главы ГУР Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о состоянии ВСУ, что может свидетельствовать о наличии предпосылок для изменения власти.

    В комментарии «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что слова главы ГУР Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут означать существование предпосылок для переворота на Украине. Чепа отметил, что Буданов как руководитель разведки хорошо осведомлен о внутреннем состоянии ВСУ и может предполагать различные сценарии развития событий.

    По словам Чепы, события в Великой Новоселке и Курахово, а также проблемы в Курской области свидетельствуют о сложной ситуации для украинской армии.

    Чепа также допустил возможность внешних воздействий, способных изменить позиции Киева и его руководства. Это может сказаться и на президенте Украины Владимире Зеленском, которого, по мнению депутата, западные партнеры могут посчитать ненужным.

    Ранее глава ГУР Украины заявил о серьезной угрозе для страны, если мирные переговоры не начнутся до лета, в то время как в Турции сообщили, что переговоры могут начаться в апреле–мае после объявления о прекращении огня.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году, и отметил, что урегулирование ситуации должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    27 января 2025, 22:20 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над тремя регионами России

    ПВО сбила пять дронов над Крымом, Курской и Белгородской областями

    Средства ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над тремя регионами России
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО уничтожили пять украинских дронов, из которых три были сбиты над Крымом и по одному над Курской и Белгородской областями, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, ПВО России сбили пять украинских беспилотников в период с 18.00 до 22.00 мск. Три дрона были уничтожены над территорией Республики Крым, а по одному – над Курской и Белгородской областями.

    Ранее российские средства ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника, атаковавших пять регионов, включая Воронежскую область.

    До этого российские средства ПВО сбили семь украинских дронов над Белгородской областью и Крымом.

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    27 января 2025, 15:54 • Новости дня
    Жители Великой Новоселки раскрыли позиции ВСУ российским военным
    Жители Великой Новоселки раскрыли позиции ВСУ российским военным
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Население Великой Новоселки активно помогало российским военным выявлять позиции ВСУ, указывая маршруты и заминированные дороги, а также показывая основные опорные пункты противника.

    Командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Рязань отметил, что жители Великой Новоселки ждали российских бойцов, передает ТАСС. Они делились водой и продуктами, а также показывали основные опорные пункты противника, их количество и местонахождение. Местные жители также указывали маршруты и заминированные дороги, что помогало бойцам продвигаться вперед.

    На отбитых у противника позициях были найдены топографические карты, которые помогли в выявлении мест расположения и пунктов управления БПЛА ВСУ.

    Кроме того, в ходе боев за Великую Новоселку было захвачено множество единиц вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом рассказал стрелок 5-й танковой бригады с позывным Талыш. Он отметил, что количество найденного вооружения идет на сотни, включая мины и «Джавелины». Также были обнаружены мины натовского производства, ранее неизвестные бойцам.

    Ранее Минобороны России представило видео, где военнослужащие подняли флаги России и ВМФ на здание в освобожденном населенном пункте Великая Новоселка в ДНР.

    Также сообщалось, что группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен в Великой Новоселке, а военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки.

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    27 января 2025, 10:50 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как сослуживцы бросили его из-за проблем с ногами

    Военный ВСУ Царюк добровольно сдался в плен из-за неспособности ходить

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Олег Царюк рассказал, что его сослуживцы бросили его в Великой Новоселке на юге ДНР из-за проблем с ногами .

    Пленный военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Олег Царюк рассказал ТАСС о том, как его сослуживцы покинули его в Великой Новоселке на юге ДНР из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом.

    Царюк подчеркнул: «Я наполовину больной человек. У меня плохо ходят ноги, я задыхаюсь. Но на это никто не обращал внимания». Он отметил, что ему не дали пройти врачебную комиссию.

    Царюк пояснил, что был насильно мобилизован в 2023 году в период прохождения медкомиссии на получение инвалидности. С детства он страдал проблемами с ногами, которые с возрастом усугубились. Несмотря на это, Царюка отправили на фронт, и спустя несколько месяцев он дезертировал, однако позже вновь оказался на передовой.

    Царюк рассказал, что после того, как его сослуживцы оставили его, он добровольно сдался в плен. Он объяснил, что, оставшись один, начал сигнализировать российским дроноводам: махал фонариком и вывешивал белую тряпку, чтобы обозначить свое местоположение. Около 10 часов утра он вышел и сдался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен на юге ДНР, получив гарантии безопасности и необходимую помощь, также пленный рассказал о том, что 1,7 тыс. военнослужащих дезертировали из элитной бригады ВСУ, а Рогов сообщил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки.

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    28 января 2025, 03:56 • Новости дня
    Житель Часова Яра обвинил украинских военных в мародерстве

    Павел Морковин рассказал о массовых грабежах украинскими военными в Часовом Яре

    Tекст: Максим Попов

    Житель Часова Яра Павел Морковин сообщил, что украинские военные систематически грабили его имущество, используя военную технику, и отправляли награбленное домой через «Новую почту».

    Житель Часова Яра Павел Морковин сообщил о массовом мародерстве украинских военных в городе, передает РИА «Новости». По его словам, ВСУ использовали военную технику для кражи личного имущества местных жителей. Морковин сообщил, что его фура и прицеп были украдены 110-й бригадой ВСУ с использованием бронетранспортеров.

    Житель Часова Яра отметил, что продуктовый магазин, которым он владел, также подвергся грабежу. «Приезжаю я на работу. Стоит БТР-80. Я четко знал, что это харьковская тероборона. Открыли магазин. И выносят остатки продуктов, грузят в свой БТР», – приводит агентство слова бизнесмена. По его словам, солдаты возвращались на следующий день и снова продолжали грабить.

    Морковин подчеркнул, что подобные инциденты были не редкостью в Часовом Яре. Он рассказал, что украинские солдаты также обворовывали квартиры, снимая двери, и крали велосипеды из дворов. Награбленное, по словам Морковина, они отправляли домой по «Новой почте».

    До этого жительница города Суджи Наталья Разуменко сообщила, что украинские боевики вывезли из города на Украину золото, мобильные телефоны и мебель, используя микроавтобусы. Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города.

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    28 января 2025, 00:29 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

    При падении БПЛА в Белгородском районе пострадали семь домов

    Tекст: Максим Попов

    В результате падения обломков беспилотника в селе Никольское Белгородской области повреждены семь домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как уточнил Гладков в Telegram, в результате падения обломков БПЛА в селе Никольское были выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов. По его словам, предварительно обошлось без пострадавших.

    Ранее российские ПВО уничтожили пять украинских дронов, из которых три были сбиты над Крымом и по одному над Курской и Белгородской областями.

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