Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.3 комментария
Пленный ВСУ рассказал о нехватке мест на кладбище в Черкасской области
Пленный ВСУ из Черкасской области сообщил о нехватке мест на кладбище из-за погибших
Военнослужащий ВСУ Алексей Бабенко заявил, что в его родном городе в Черкасской области из-за множества погибших в конфликте с Россией закончились места на кладбище, теперь открывается вторая часть на другом кладбище.
Пленный военнослужащий вооруженных сил Украины Алексей Бабенко из Черкасской области рассказал, что в его родном городе из-за множества погибших в ходе конфликта с Россией закончились места на кладбище, передает ТАСС.
Бабенко заявил: «Владимир Александрович [Зеленский], спасибо вам за такое будущее, за то, что семьи пораспадались, люди гибнут. Завозите людей, которые только на территории России узнают, что попадают вообще в Курскую область. Я видел, как погибают парни, с которыми я разговариваю. Через два часа они мертвы». Он добавил, что в их городе кладбище, где ранее хоронили, уже не вмещает всех погибших, и пришлось открыть вторую часть на другом кладбище.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великой Новоселке произошел расстрел 15 украинских солдат их же сослуживцами, а пленный солдат ВСУ рассказал, что его бросили из-за проблем с ногами. Командир 155-й бригады ВСУ заявил о дезертирстве 1,7 тыс. солдат из-за недостатка техники после учений во Франции.