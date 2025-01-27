Военный ВСУ Царюк добровольно сдался в плен из-за неспособности ходить

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Олег Царюк рассказал ТАСС о том, как его сослуживцы покинули его в Великой Новоселке на юге ДНР из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Царюк подчеркнул: «Я наполовину больной человек. У меня плохо ходят ноги, я задыхаюсь. Но на это никто не обращал внимания». Он отметил, что ему не дали пройти врачебную комиссию.

Царюк пояснил, что был насильно мобилизован в 2023 году в период прохождения медкомиссии на получение инвалидности. С детства он страдал проблемами с ногами, которые с возрастом усугубились. Несмотря на это, Царюка отправили на фронт, и спустя несколько месяцев он дезертировал, однако позже вновь оказался на передовой.

Царюк рассказал, что после того, как его сослуживцы оставили его, он добровольно сдался в плен. Он объяснил, что, оставшись один, начал сигнализировать российским дроноводам: махал фонариком и вывешивал белую тряпку, чтобы обозначить свое местоположение. Около 10 часов утра он вышел и сдался.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен на юге ДНР, получив гарантии безопасности и необходимую помощь, также пленный рассказал о том, что 1,7 тыс. военнослужащих дезертировали из элитной бригады ВСУ, а Рогов сообщил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки.