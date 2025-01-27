  • Новость часаПутин сердечно поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Демографический обвал выносит Прибалтике приговор
    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта
    Глава Минобороны США заявил об отказе от политики инклюзивности
    Глава Росмолодежи обвинил Европу в попытке запретить песню «Сигма бой»
    Путин сердечно поздравил Лукашенко с победой на выборах
    Российские войска выбили ВСУ из Новоандреевки на западе ДНР
    Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»
    Швеция задержала судно из-за повреждения кабеля в Балтийском море
    Власти утвердили индексацию соцвыплат и пособий с 1 февраля
    Мнения
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    3 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    13 комментариев
    27 января 2025, 10:50 • Новости дня

    Пленный ВСУ рассказал, как сослуживцы бросили его из-за проблем с ногами

    Военный ВСУ Царюк добровольно сдался в плен из-за неспособности ходить

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Олег Царюк рассказал, что его сослуживцы бросили его в Великой Новоселке на юге ДНР из-за проблем с ногами .

    Пленный военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Олег Царюк рассказал ТАСС о том, как его сослуживцы покинули его в Великой Новоселке на юге ДНР из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом.

    Царюк подчеркнул: «Я наполовину больной человек. У меня плохо ходят ноги, я задыхаюсь. Но на это никто не обращал внимания». Он отметил, что ему не дали пройти врачебную комиссию.

    Царюк пояснил, что был насильно мобилизован в 2023 году в период прохождения медкомиссии на получение инвалидности. С детства он страдал проблемами с ногами, которые с возрастом усугубились. Несмотря на это, Царюка отправили на фронт, и спустя несколько месяцев он дезертировал, однако позже вновь оказался на передовой.

    Царюк рассказал, что после того, как его сослуживцы оставили его, он добровольно сдался в плен. Он объяснил, что, оставшись один, начал сигнализировать российским дроноводам: махал фонариком и вывешивал белую тряпку, чтобы обозначить свое местоположение. Около 10 часов утра он вышел и сдался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен на юге ДНР, получив гарантии безопасности и необходимую помощь, также пленный рассказал о том, что 1,7 тыс. военнослужащих дезертировали из элитной бригады ВСУ, а Рогов сообщил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки.

    26 января 2025, 17:11 • Новости дня
    Подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР

    Минобороны России подтвердило освобождение Великой Новоселки в Донецкой народной республике

    Tекст: Ольга Иванова

    Населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике был освобожден усилиями подразделений группировки «Восток», участвующих в активных наступательных действиях.

    Как сообщает РИА «Новости», подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    По данным Министерства обороны России, наступательные действия велись активно, что позволило достичь цели освобождения населенного пункта. «В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой народной республики», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Ранее российские военные освободили населенный пункт Зеленое в Донецкой народной республике.

    Коментарии (14)
    27 января 2025, 08:05 • Новости дня
    Солдаты ВСУ сдались в плен в Великой Новоселке

    Группа солдат 110-й бригады ВСУ сдалась в плен в Великой Новоселке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен на юге ДНР, получив гарантии безопасности и необходимую помощь.

    В Великой Новоселке на юге Донецкой народной республики группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен, передает ТАСС.

    На данный момент пленные находятся в безопасности. Им предоставили необходимую медицинскую и гуманитарную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР, также сообщалось, что в Великой Новоселке подняли российские флаги.

    Коментарии (4)
    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    Коментарии (3)
    27 января 2025, 10:10 • Новости дня
    ВСУ пытались удержать Великую Новоселку силами террористического батальона

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска попытались удержать Великую Новоселку с помощью 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, деятельность запрещена в РФ), но бойцы не продержались и двух недель и были вынуждены отступить, сообщили в силовых структурах.

    Украинские войска предприняли попытку удержать населенный пункт Великая Новоселка при поддержке 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, его деятельность запрещена в России), передает ТАСС.

    Однако, как заявили российские силовые структуры, боевики не смогли удержать позиции даже две недели и были вынуждены покинуть район.

    Также стало известно, что украинская 110-я отдельная механизированная бригада, состоящая из дезертиров и инвалидов, была оставлена на позициях без поддержки.

    Ранее группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен на юге ДНР.

    Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР.

    Коментарии (0)
    27 января 2025, 07:57 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из Новоандреевки на западе ДНР

    Российские войска выбили ВСУ из Новоандреевки и вошли в Андреевку в ДНР

    Российские войска выбили ВСУ из Новоандреевки на западе ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска провели успешную операцию, выбив украинские силы из Новоандреевки в западной части ДНР, и начали бои за село Андреевка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска выбили Вооруженные силы Украины из села Новоандреевка в западной части Донецкой народной республики (ДНР), сообщает РИА Новости. Рогов добавил, что зачистка села Новоандреевка близится к завершению. Это село расположено северо-западнее города Курахово, который уже находится под контролем российских сил.

    Рогов также отметил, что российские войска вошли в село Андреевка, расположенное западнее Курахово. Здесь начались активные боевые действия за освобождение населенного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные закрепились в центре села Новоандреевка на западе ДНР, продвинувшись от освобожденного города Курахово, и заняли более половины населенного пункта; ранее ВС России нанесли ракетный удар по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке.

    Коментарии (3)
    27 января 2025, 10:01 • Новости дня
    В МИД назвали западных «миротворцев» на Украине военной целью

    Мирошник назвал военной целью любых прибывших на Украину западных «миротворцев»

    В МИД назвали западных «миротворцев» на Украине военной целью
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Любой контингент, ступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, будет военной целью с вполне понятными последствиями, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник обратил внимание в Telegram-канале на комментарий главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера, который в интервью немецкой газете Welt am Sonntag допустил возможность размещения миссии на Украине для обеспечения перемирия. Посол подчеркнул, что любые военные контингенты, вошедшие на Украину без разрешения России, будут рассматриваться как военные цели с соответствующими последствиями.

    Дипломат также выразил удивление, почему идеи о введении миротворческих сил не поднимались в Германии ранее, во время подготовки украинского контрнаступления и создания так называемой «танковой коалиции» для поддержки Владимира Зеленского. По его мнению, попытки западных стран организовать «миротворцев» отражают стремление сохранить киевский режим с использованием «псевдогуманных методов».

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, не исключила возможность отправки немецких миротворцев на Украину в случае прекращения огня. Она указала на необходимость международного присутствия для обеспечения соблюдения перемирия и подчеркнула готовность Германии поддерживать любые действия, направленные на достижение мира.

    В свою очередь депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным.

    Между тем Великобритания планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что западные миротворцы, появившись на Украине, будут абсолютно неэффективными и беспомощными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине».

    Коментарии (4)
    26 января 2025, 15:12 • Новости дня
    Дрон ВСУ обесточил 1,5 тыс. абонентов в Запорожской области

    Украинский дрон обесточил полторы тысячи абонентов в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский дрон атаковал электрическую подстанцию в селе Чапаевка Запорожской области, оставив без электроэнергии полторы тысячи абонентов, жертв нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, сообщает РИА «Новости». В результате удара обесточены полторы тысячи абонентов. Губернатор региона Евгений Балицкий отметил, что жертв нет, но был поврежден трансформатор, на месте остаются неразорвавшиеся боеприпасы.

    Саперы уже прибыли на место происшествия для обезвреживания боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Днепр» сбила шесть крылатых ракет ВСУ в Запорожской области, а ВСУ задействовали дроны «Баба-яга» для минирования на Запорожском направлении.

    Коментарии (2)
    27 января 2025, 00:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли 19 ударов по ДНР за сутки

    ВСУ выпустили 61 боеприпас по ДНР за сутки, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска обстреляли горловское направление, ранив мирного жителя в ДНР.

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины провели девятнадцать атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало эти факты.

    В результате обстрелов пострадал один мирный житель. Все удары пришлись на горловское направление. Украинские подразделения выпустили шестьдесят одну единицу различных боеприпасов по территории ДНР.

    Атаки со стороны украинских вооруженных формирований продолжаются, несмотря на объявления о прекращении огня. Власти ДНР выражают обеспокоенность по поводу продолжающихся обстрелов и возможных новых жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике за сутки совершили 23 атаки, в результате которых погиб один человек и трое, включая ребенка, получили ранения. В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина и пострадали трое человек, включая ребенка, при этом повреждены жилые дома и детский сад. Также в Горловке в результате детонации суббоеприпаса пострадали двое мирных жителей, среди них один случай ранее не фиксировался.

    Коментарии (0)
    27 января 2025, 07:34 • Новости дня
    Украинские военные в Часовом Яре выдавали себя за мирных жителей

    Местный житель сообщил о маскировке ВСУ под гражданских в Часовом Яре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Часовом Яре украинские военные использовали гражданскую одежду и маскировали технику, что позволило им скрываться среди мирного населения.

    Украинские военные в Часовом Яре притворялись мирными жителями, сообщил местный житель Павел Морковин, передает РИА «Новости». Для маскировки они одевались в гражданскую одежду, создавая видимость мирного населения. Морковин рассказал, что видел минометчиков в гражданской форме, которые вели обстрелы из соседнего с ним огорода.

    Морковин отметил, что у командира украинских военных была бирка с указанием «17-я бригада», а ранее он видел и «27-я бригада». Кроме того, на позиции была установлена большая антенна и радар, накрытый сеткой, размером чуть больше холодильника, что выдавало принадлежность к военной технике.

    Житель пояснил, что для неподготовленного наблюдателя подобная маскировка действительно могла создать иллюзию того, что военные являются гражданскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре, а также выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре в ДНР. В микрорайоне Северный Часова Яра происходили бои с участием штурмовиков.

    Коментарии (0)
    26 января 2025, 19:51 • Новости дня
    ПВО России сбили семь украинских дронов

    Минобороны России уничтожило семь украинских дронов над Белгородской областью и Крымом

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО сбили семь украинских дронов над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны России.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении семи украинских беспилотных летательных аппаратов силами ПВО. Инцидент произошел в период с 16.00 до 18.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению ведомства, пять дронов были сбиты над территорией Белгородской области, а два – над территорией Республики Крым. Это свидетельствует о продолжающихся атаках с использованием беспилотников на российские территории.

    Информация о возможных пострадавших или нанесенном ущербе в результате падения дронов не поступала.

    Напомним, что за ночь силами ПВО были уничтожены 15 украинских дронов над российскими областями, включая восемь аппаратов над Рязанью, шесть – над Курском, а один – над Белгородом.

    Коментарии (0)
    27 января 2025, 10:29 • Новости дня
    Глава ДНР рассказал об успехах российских войск на Красноармейском направлении

    Пушилин сообщил о перерезании путей снабжения ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР

    Глава ДНР рассказал об успехах российских войск на Красноармейском направлении
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска активно мешают снабжению ВСУ на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), сосредоточив усилия на устранении всех логистических возможностей противника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, российские войска продолжают активные действия на Красноармейском направлении в ДНР, сообщает РИА «Новости». Пушилин добавил, что войска России перерезают линии снабжения Вооруженных сил Украины, тем самым лишая их логистических возможностей в этом районе. Он подчеркнул, что основные усилия в последние дни были направлены именно на исключение логистики украинской армии.

    «И мы видим также ряд освобожденных населенных пунктов на этом направлении», – заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

    Кроме того, он добавил, что на Кураховском направлении наблюдаются расширение зоны контроля российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев начал насильственно вывозить детей из Красноармейска, что вызвало обеспокоенность в международных кругах, в МИД назвали цели Украины при этом, ссылаясь на возможное использование детей в политических целях, а экс-замглавы Генштаба ВСУ указал на нехватку сил для обороны Красноармейска, что может быть одной из причин эвакуации.

    Коментарии (0)
    27 января 2025, 07:27 • Новости дня
    ПВО сбили 32 украинских дрона над пятью регионами России

    ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских дрона над пятью регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника, атаковавших пять регионов, включая Воронежскую область.

    В ночь на 27 января дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщается в Telegram-канале Минобороны России..

    Ведомство отмечает, что беспилотники были сбиты над Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской и Тверской областями.

    В частности, над Воронежской областью было уничтожено 15 дронов, над Белгородской – 11. Курская область стала местом перехвата четырех беспилотников. В Орловской и Тверской областях было сбито по одному дрону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО сбили семь украинских дронов. В Белгородской области сбили два украинских беспилотника. Над Крымом уничтожили 11 украинских беспилотников.

    Коментарии (3)
    27 января 2025, 00:52 • Новости дня
    В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

    В Воронежской области ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА без пострадавших

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронежской области силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были уничтожены несколько беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

    Как передает ТАСС, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о уничтожении нескольких беспилотников на территории двух районов и одного городского округа. Гусев отметил, что дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы успешно справились с обнаружением и ликвидацией беспилотников.

    Инцидент не повлек за собой ни жертв, ни разрушений, как уточнил губернатор в своем телеграм-канале. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал Гусев.

    Местные власти продолжают следить за ситуацией и готовы предпринимать необходимые меры для обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник самолетного типа, а в Сергиево-Посадском округе Московской области ПВО сбили беспилотник, при этом пострадавших не было, а завод «Группа Кремний Эл» в Брянске вынужден был прекратить работу из-за атаки беспилотников ВСУ, в результате чего пострадали производственные помещения и склад готовой продукции.

    Коментарии (0)
    27 января 2025, 06:36 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили 7,2 тыс. солдат ВСУ за неделю

    Эксперт сообщил об уничтожении свыше 7,2 тыс. солдат ВСУ на границе ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные за неделю уничтожили свыше 7,2 тыс. украинских солдат и наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР, с наибольшими потерями в Харьковской области.

    Российские военнослужащие за неделю уничтожили более 7,2 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на границах Луганской Народной Республики, пишет ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, большинство потерь были понесены украинской стороной в Харьковской области.

    Эксперт отметил, что с 18 по 24 января 2025 года вооруженные формирования Украины потеряли более 7 240 боевиков в зонах ответственности группировок 'Север', 'Юг' и 'Запад'. По его словам, это на 60 больше по сравнению с предыдущей неделей. Наибольший ущерб был нанесен в зоне ответственности войск 'Запад'. Марочко также подчеркнул увеличение потерь в зоне ответственности 'Север'.

    За тот же период российские силы уничтожили 20 танков, что на 14 больше, чем за предыдущую неделю, а также 100 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 21 полевой склад с боеприпасами и свыше 300 боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об ударе по скоплению Вооруженных сил Украины в Одесской области. Утром 26 января огневые средства Черноморского флота России уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области.

    Коментарии (2)
    27 января 2025, 08:21 • Новости дня
    Hurriyet: Переговоры по Украине могут начаться в апреле

    Hurriyet: Эрдоган может стать посредником на будущих переговорах по Украине в апреле или мае

    Tекст: Вера Басилая

    Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле–мае после объявления о прекращении огня, Турция готова выступить в роли посредника, сообщила турецкая проправительственная газета Hurriyet.

    Турецкая газета Hurriyet сообщила о возможном начале в апреле–мае переговоров по урегулированию украинского конфликта. Перед этим предполагается объявление о прекращении огня. Обозреватель газеты Абдюлькадир Сельви уточнил, что Турция может взять на себя посредническую роль, а президент Реджеп Тайип Эрдоган может выступить в качестве посредника, учитывая его способность вести диалог с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Сельви напомнил, что в 2022 году переговоры уже проводились в Стамбуле, но из-за позиции США и Британии достигнуть соглашения тогда не удалось. Он отметил, что сейчас ситуация изменилась, так как у Зеленского больше нет поддержки США, что оставляет ему меньше возможностей уклониться от переговоров.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что конфликт на Украине приближается к переломной точке.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

    Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

    Коментарии (5)
    27 января 2025, 08:46 • Новости дня
    В Сумах и области повреждены объекты инфраструктуры из-за ночных взрывов

    Инфраструктура в Сумах и Сумской области пострадала от взрывов

    Tекст: Ольга Иванова

    Объекты инфраструктуры в Сумах и Сумской области Украины получили повреждения после серии взрывов, о чем сообщила военная администрация региона.

    Объекты инфраструктуры в Сумах и Сумской области на северо-востоке Украины были повреждены в результате серии взрывов. Как передает ТАСС, подробности произошедшего пока не раскрываются.

    Ночь на понедельник в Сумской области была неспокойной: воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась более шести часов.

    Пока не известно, какие именно объекты инфраструктуры пострадали и какие меры принимаются для их восстановления. Власти региона заявили, что работают над устранением последствий и выяснением обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине. В Черкасской области Украины ранее в результате атаки была повреждена критическая инфраструктура, что оставило часть жителей региона и города Черкассы без электроснабжения

    Коментарии (0)
    Главное
    ВСУ пытались удержать Великую Новоселку силами террористического батальона
    Словакия возглавила борьбу с влиянием супермаркетов в ЕС
    Express: Британия готова задерживать российские суда у своего побережья
    Эстония предложила отменить безвиз для граждан Грузии
    Против банды школьников в Краснодаре завели уголовное дело
    В России назначены сроки первых прививок от рака
    СК объявил в розыск Моргенштерна

    Венгрия собирает альянс для снятия санкций с России

    Венгрия угрожает отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа. Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, готова поддержать эту инициативу. По мнению экспертов, альянс Братиславы и Будапешта может добиться снятия ограничений, однако для этого им должны «помочь» США. Подробности

    Перейти в раздел

    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО испытывает на прочность будущих медиков

    Работу прифронтовых госпиталей сегодня трудно представить без волонтеров-медиков. Среди них много студентов, которые регулярно отправляются в прифронтовые районы, чтобы быть там, где раненые нуждаются в помощи и поддержке. Как рассказывают сами учащиеся, такие командировки дают им возможность не только спасать людей, но и получать уникальный медицинский опыт. Подробности

    Перейти в раздел

    Демографический обвал выносит Прибалтике приговор

    «Через пятнадцать–двадцать лет некому будет создавать, защищать, развивать это государство», – заявляет президент Латвии, описывая катастрофическую демографическую ситуацию в своей стране. Почему граждане Латвии отказываются заводить детей и на что вместо поддержки рождаемости в первую очередь идут латвийские государственные расходы? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой – и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............