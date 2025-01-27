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    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

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    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено еще во времена Рюрика.

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    27 января 2025, 08:25 • Новости дня

    Пленный рассказал о 1,7 тыс. дезертировавших из элитной бригады ВСУ

    Пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады

    Tекст: Ольга Иванова

    Командир 155-й бригады ВСУ заявил о дезертирстве 1,7 тыс. солдат из-за недостатка техники после учений во Франции.

    Пленный командир разведывательного взвода 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская» сообщил, что в формировании имелись серьезные недостатки в технике, передает ТАСС. По его словам, вместо обещанного оснащения, у подразделения было в основном только стрелковое оружие.

    В ходе интервью, предоставленного Минобороны, пленный отметил: «Создание 155-й бригады – это был пиар... у них не было много техники». Он также подчеркнул, что обучение во Франции не принесло новых знаний для солдат, а реальное состояние дел оказалось совершенно другим.

    Пленный заявил о массовом дезертирстве в бригаде, которое достигло рекордного количества в 1,7 тыс. человек. Он отметил, что многие солдаты были немотивированы и ограниченно годны к службе, а подготовленные специалисты существовали только на бумаге.

    По его словам, в его батальоне пехота вышла на позицию, и их за две-три недели «не стало». Это связано с тем, что треть личного состава была зарезервирована, многие получили ранения, а некоторые погибли.

    До этого сообщалось, что бывший командир оперативно-тактической группировки «Харьков» Юрий Галушкин вновь арестован украинским судом без права внесения залога. По версии следствия, в мае 2024 года Галушкин неправильно оценил ситуацию на Харьковском направлении, что привело к самовольному уходу бойцов 125-й бригады теробороны ВСУ с поля боя. Командиру также вменяют игнорирование разведданных и отдачу приказов, не соответствующих реальной обстановке.

    Ранее стало известно, что помимо Галушкина, среди задержанных значатся экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны.

    25 января 2025, 11:45 • Новости дня
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

    Читатели французского издания Le Figaro активно реагируют на заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости»

    Один из комментаторов, Patin-couffin, отметил, что Зеленский является главным препятствием на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине.

    «Если он будет продолжать втягивать в конфликт тысячи украинцев, как это происходит сейчас, есть риск, что американцы и россияне в конце концов отстранят его от управления страной», – указал он.

    Другой читатель, Lisk, призвал к остановке конфликта, подчеркнув, что западные страны оказались в затруднительном положении.

    «Пора остановиться, учитывая, что мы разорены. США выйдут из этой ситуации в наилучшем положении: в экономическом и дипломатическом плане. А мы выставим себя на посмешище», – отметил комментатор.

    В комментариях также выражается недовольство отсутствием действий со стороны европейских лидеров. «Вы, несомненно, обратили внимание, что никто не ждет никаких знаков ни от Макрона, ни от знаменитой Европы-защитницы...», – отметил Steak-frites.

    Читатель Jack Finance выразил надежду на скорейшую встречу Путина и Трампа.

    «Пусть они как можно скорее встретятся и положат конец этому конфликту и бессмысленной гибели людей», – подытожил он.

    Накануне Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

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    25 января 2025, 07:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре

    Военные ликвидировали часть окруженных украинских солдат в Часовом Яре ДНР

    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска уничтожили часть украинских боевиков, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские войска уничтожили часть солдат ВСУ, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, передает ТАСС.

    «Часть из них уже ликвидирована, но есть еще очаги сопротивления», – заявил он. При этом Марочко отметил, что российские войска продолжают подавлять огневые точки противника и пресекать попытки украинских солдат вырваться из окружения.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    24 января 2025, 13:30 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Этот конфликт не зависит от цен на нефть», – заявил Песков.

    По его словам, снижение цен на нефть не повлияет на завершение конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    24 января 2025, 23:13 • Новости дня
    Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ

    Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил Ан-124 с техникой ВСУ

    Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124 с техникой, когда его разгружали на военном аэродроме.

    Российский летчик, известный под позывным Комиссар, рассказал о задании, в ходе которого он уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124, передает RT.

    Самолет находился на военном аэродроме и в момент удара разгружался техникой ВСУ, включающей бронетехнику и вооружение.

    По словам летчика, задача была выполнена в составе двух экипажей и заняла всего один час.

    «Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», – рассказал он.

    Комиссар и его экипаж были отмечены в Генштабе за успешное выполнение задания, и всем четырем участникам операции были вручены награды.

    Комиссар также рассказал о своем первом ордене Мужества, полученном в Сирии. В момент отказа двух двигателей при заходе на посадку он смог благополучно приземлить самолет в сложных метеоусловиях, несмотря на отсутствие видимости взлетно-посадочной полосы.

    «Я сам не понял, как смог это сделать в плохих метеоусловиях, когда даже ВПП не было видно», – отметил он.

    Ранее Минобороны сообщало, что нанесено поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

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    25 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном

    Суд в Курске арестовал военного ВСУ за изнасилование и убийство шести жительниц села Русское Поречное

    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области, сообщили в суде.

    По данным следствия, Фабрисенко вместе с неустановленными военнослужащими ВСУ незаконно пересекли границу России. В период с 29 сентября по 1 октября они совершили ряд преступлений, включая убийства и насилие над шестью жительницами села. Преступления классифицируются по статьям о террористическом акте и действиях против половой неприкосновенности, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба судебной системы региона уточнила, что Фабрисенко служил в штурмовой бригаде ВФУ. Обвинения предъявлены по статьям 205 и 131 УК РФ. Преступления были совершены с особой жестокостью, уточняют следственные органы.

    Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Позже число найденных тел в подвалах в Русском Поречном увеличилось до девяти. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме против украинских боевиков, убивших в январе 2025 года семь мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

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    25 января 2025, 19:40 • Новости дня
    Зеленский попытался оправдаться за запрет переговоров с Путиным

    Зеленский оправдал указ о запрете переговоров с Путиным «обстоятельствами момента»

    Tекст: Вера Басилая

    Указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным был продиктован обстоятельствами на момент его подписания, передает ТАСС.

    По его словам, решение о запрете переговоров было принято из-за множества теневых политических процессов, в которые были вовлечены депутаты Украины, евродепутаты и США.

    «Запретил кому угодно проводить переговоры», – заявил Зеленский.

    При этом Зеленский отметил, что формат возможных будущих переговоров пока не ясен, но в них, вероятно, примут участие Украина, США, Европа и Россия.

    Риторика Киева начала меняться после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который высказывал намерение положить конец украинскому конфликту. Вступив в должность, Трамп выразил желание обсудить вопрос с Путиным и заявил, что Зеленский готов заключить сделку для завершения конфликта.

    Напомним, Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

    Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта на Украине, поскольку он запретил себе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    26 января 2025, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко ожидает «свет в конце тоннеля» на Украине в 2025 году

    Лукашенко спрогнозировал сроки развязки конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

    Белорусский президент Александр Лукашенко выразил уверенность в возможной развязке конфликта на Украине в текущем году, передает РБК. Свои мысли он озвучил после голосования на выборах. Лукашенко указал, что хотя боевые действия вряд ли закончатся, «какая-то развязка» ожидается. Он подчеркнул, что славянские народы, начав конфликтовать, могут сохранять напряженность долгое время, однако «свет в конце тоннеля» появится в этом году.

    Лукашенко также заявил, что Белоруссия настаивает на мирном урегулировании ситуации на Украине, при этом в будущих переговорах необходимо учитывать российские интересы. «Никакая Америка Россию никогда не заставит, нельзя нами понукать, у нас есть свои интересы, у России тем более», – отметил он.

    Президент Белоруссии предупредил о возможности эскалации конфликта, которая может распространиться и на Европу. «Поэтому надо сейчас остановиться – это в интересах прежде всего Европы, они должны сыграть свою роль. И должны отсоединиться от американского авианосца», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина решила создать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, а Белоруссия в ответ укрепила границу с Украиной спецотрядами МВД.

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    24 января 2025, 09:53 • Новости дня
    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре пилота гражданской авиации за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир воздушного судна в Краснодаре подозревается в содействии ВСУ через перевод средств через интернет-сервисы, он задержан, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

    В Краснодаре задержан командир воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. По данным УФСБ по Краснодарскому краю, мужчина 1968 года рождения подозревается в том, что он связался с волонтером, который собирает деньги для ВСУ, передает РИА «Новости».

    Пилот использовал интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют для перевода средств на указанный расчетный счет. В ведомстве уточнили, что обвиняемый работает в гражданской авиации.

    В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ, предусматривающей наказание за государственную измену.

    Ранее 61-летнего пенсионера, бывшего военного летчика задержали за передачу информации об аэропортах Калужской и Московской областей Службе безопасности Украины (СБУ).

    В Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в сборе и передаче данных об оборонных объектах для военной разведки Украины.

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    25 января 2025, 01:03 • Новости дня
    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте

    Келлог: Украина потеряла больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме вместе, заявил Келлог

    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Безвозвратные потери Киева в конфликте превысили американские в Корее и Вьетнаме, заявил советник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил телеканалу Fox News, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем Соединенные Штаты в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых, передает РИА «Новости». Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 годы, унесла жизни более 36 тыс. американских солдат, а Вьетнамская война, длившаяся с 1955 по 1975 годы, привела к гибели более 58 тыс. американских военных.

    Келлог добавил, что доложил Дональду Трампу о ситуации на Украине и выразил уверенность в необходимости завершения конфликта не через военные действия. Он отметил, что в отличие от подхода Джо Байдена, который советник Трампа назвал «кинетическим» из-за акцента на поставки вооружений, сам Трамп считает, что эффективным способом завершения конфликта может стать экономическое давление.

    По словам Келлога, Трамп предлагает снизить стоимость нефти, чтобы ускорить завершение конфликта. Он считает, что справедливая цена нефти должна составлять 45 долларов за баррель и это может подтолкнуть стороны к мирному решению.

    До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой.

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    25 января 2025, 17:13 • Новости дня
    Задержанных за теракт на РЖД россиян обвинили в атаке на военный аэродром

    Россиян Косяченко и Туриеву обвинили в минировании военных объектов и атаке на аэродром при помощи БПЛА

    Задержанных за теракт на РЖД россиян обвинили в атаке на военный аэродром
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанные за теракт на объектах РЖД россияне Максим Косяченко и Татьяна Туриева обвиняются в атаке на военный аэродром с использованием БПЛА и минировании объектов Минобороны России, следует из материалов уголовного дела.

    Согласно материалам дела, 16 августа 2023 года Косяченко и другие лица совершили атаку с использованием БПЛА на территории аэродрома Министерства обороны России. В связи с этим возбуждено дело по статье «террористический акт». Косяченко и Туриева также обвиняются в минировании объектов Минобороны, и их вина подтверждается свидетельскими показаниями. Эти эпизоды стали частью более крупного дела об атаке на объекты РЖД в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, передает ТАСС.

    Косаченко и Туриеву задержали в сентябре 2023 года. Изначально дело касалось одного эпизода теракта, связанного с заданиями, полученными через мессенджеры Viber и Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины, на осуществление терактов на двух объектах железной дороги. В каком регионе России были повреждены объекты, в материалах не уточняется. В ходе расследования были обнаружены новые эпизоды террористической деятельности, которые были объединены в единое производство.

    Ранее суд в Москве арестовал заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова, который обвиняется в подготовке теракта в составе группы лиц по предварительному сговору, связанного с запрещенной организацией «Артподготовка».

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    25 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины, заявив о его значении для энергетической безопасности Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, Венгрия и Турция обратились к ЕС с требованием принять меры для защиты этого важного маршрута поставок топлива, передает ТАСС.

    Сийярто отметил согласие турецкой стороны с тем, что нападение на «Турецкий поток» является возмутительным и недопустимым.

    Он подчеркнул, что газопровод должен быть защищен всеми доступными средствами, особенно после недавних ударов по компрессорной станции в Краснодарском крае, используемой для подачи топлива.

    Министр также указал на то, что игнорирование этого нападения Европейским союзом и другими международными организациями угрожает энергетической безопасности как Венгрии, так и других стран Центральной Европы.

    «ЕС должен встать на защиту энергетической безопасности и предотвратить действия, способные нарушить стабильность поставок газа», – добавил он.

    По словам Сийярто, «Турецкий поток» играет ключевую роль в обеспечении Венгрии природным газом, и атаки на него, как физически, так и политически, продолжаются, что может нарушить безопасные поставки в Центральную Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы с использованием девяти беспилотников, однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Британии, которые заинтересованы в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.

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    25 января 2025, 16:58 • Новости дня
    Зеленский предложил помочь оборудовать Молдавскую ГРЭС под украинский уголь

    Зеленский: Украина поможет перепрофилировать Молдавскую ГРЭС для использования своего угля

    Зеленский предложил помочь оборудовать Молдавскую ГРЭС под украинский уголь
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина готова направить специалистов для перепрофилирования Молдавской ГРЭС на использование украинского угля, сообщил Владимир Зеленский на встрече с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.

    Зеленский отметил, что Украина может предоставить уголь как для Молдавии, так и для Тирасполя. По его словам, возможны возражения относительно технической пригодности украинского угля, однако в случае необходимости Украина готова оперативно отправить своих специалистов для работы на станции. Это заявление прозвучало на пресс-конференции, видеофрагмент которой было размещено украинским изданием «Зеркало недели», передает ТАСС.

    В субботу президент Молдавии Майя Санду объявила о предстоящем визите в Киев для обсуждения вопросов безопасности, энергетики и торговли с украинскими коллегами.

    Ранее Санду совместно с Зеленским обсуждала возможность поставок угля c Украины в обмен на электроэнергию. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский уточнил, что диалог касается именно лидеров Украины и Молдавии, и Тирасполь в нем не участвует.

    Напомним, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта.

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    24 января 2025, 12:50 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен

    Военкор Коц: Подразделения ВСУ в Великой Новоселке отрезаны от путей снабжения

    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировка ВСУ в Великой Новоселке лишилась поддержки со стороны артиллерии. Кроме того, формирования противника здесь были отрезаны от путей снабжения. На этом фоне освобождение поселка становится лишь вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке.

    «ВС России ведут штурм Великой Новоселки. Предварительно противнику была дана возможность сдаться в плен: российская сторона распространила информацию о маршрутах, по которым бойцы ВСУ могут выйти на наши позиции с разряженным оружием. Однако этим воспользовались лишь единицы. В результате военные 110-й бригады, находящиеся в южной части поселка, оказались фактически отрезаны от основных сил», – рассказал военкор Александр Коц.

    Судить о численности группировки ВСУ, оказавшейся в окружении, сложно. Собеседник напомнил, что интернет-ресурсы называют цифры до полутора тысяч. По его оценкам, речь идет о меньшем количестве украинских военных. «Противостоять наступающим российским силам они не смогут. Воевать без логистики и снабжения невозможно: подходят к концу и боеприпасы, и вода, и провизия, и топливо для генераторов», – акцентировал военкор.

    «Кроме того, противник лишен возможности поддерживать обороняющиеся силы артиллерии. Поэтому этот гарнизон обречен», – констатирует Коц. Он отметил, что российские войска контролируют «большую часть правого берега населенного пункта». Великая Новоселка находится в оперативном окружении, выти из него ВСУ не могут, подчеркнул собеседник.

    «У украинских военных не осталось дорог – ни асфальтированных, ни грунтовых, которые ввели бы в тыл. Северные пути простреливаются не то что из артиллерии, а из стрелкового оружия. Чтобы отделаться малой кровью, противнику следовало оставлять позиции еще позавчера», – рассуждает военкор.

    Впрочем, как отмечает Коц, действия украинского командования, которое не позволяет уходить с позиций, понятны. «Киев исходит из политической конъюнктуры. Сейчас проходит экономический форум в Давосе. Сообщения о потере ключевого населенного пункта на Донецком направлении были бы для Зеленского совсем некстати», – пояснил он.

    По прогнозам Коца, в ближайшее время стоит ожидать окончания зачистки Великой Новоселки. «Нам предстоит добить противника в северной части города – подавить огневые точки, штурмовать опорные и укрепленные пункты ВСУ», – считает собеседник. А после освобождения поселка для России откроется оперативный простор, благодаря которому можно будет «двигаться по тылам в сторону Запорожья, в обход Гуляйполя и Орехово», заключил Коц.

    Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в настоящий момент 110-я механизированная бригада противника полностью заблокирована в южной части поселка. По словам источника, формирование не сможет выйти, если «не сложит оружие».

    Ультиматум о необходимости сдачи в плен был выдвинут противнику еще в четверг. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал, что группировка ВСУ в этом районе фактически отрезана от снабжения. Он отмечал, что «сплошной обороны» украинской армии здесь уже не существует: сохранилось лишь очаговое сопротивление на севере населенного пункта.

    Как пишет военный эксперт Юрий Подоляка, ВСУ проигнорировали возможность сдачи в плен. По его словам, российская армия уже начала штурм Великой Новоселки. «Бои и зачистка идут во всех частях поселка», – сообщает он.

    При этом, по информации авторов отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», бойцы пятой танковой бригады уже водрузили флаг РФ в центре населенного пункта. Однако официального подтверждения этих данных в настоящий момент нет.

    Напомним, штурм Великой Новоселки стал возможен благодаря целому ряду успехов российских войск на Донецком направлении. Так, в январе ВС РФ удалось освободить Нескучное и Времевку, что фактически создало для ВСУ ситуацию оперативного окружения, поскольку единственный оставшийся коридор через лесополосы на северо-западной окраине находился под огневым контролем, отмечал «Московский комсомолец».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение населенного пункта создаст новую конфигурацию фронта на крайне уязвимом для противника участке.

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    25 января 2025, 18:08 • Новости дня
    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине

    Unherd: Запад может разморозить 300 млрд долларов активов России для переговоров

    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам потребуется разморозить активы России на сумму около 300 млрд долларов для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил колумнист Unherd Вольфганг Мюнхау.

    Мюнхау заявил, что для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине Западу, вероятно, придется разморозить российские активы. Он отметил, что о таком шаге политики и журналисты говорят редко, несмотря на то что санкции становятся все менее эффективными, передает ТАСС.

    «Москва и Запад более не зависят друг от друга, и союзники Украины должны понять, что их санкции с течением времени теряют эффективность», – написал Мюнхау.

    Он также обратил внимание на недавние угрозы президента США Дональда Трампа использовать санкции и тарифы против России. По мнению Мюнхау, Кремль «отмахнулся» от этих угроз, подчеркивая их банальность. Колумнист считает, что новые санкции не окажут значительного влияния, а у Трампа отсутствует внятная стратегия по отношению к России.

    После начала специальной военной операции Москвы западные страны, включая Евросоюз, Канаду, США и Японию, заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе, в частности, на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 млрд долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что Москва предпримет ответные шаги в случае конфискации своих активов.

    Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог обсуждал возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок оружия Украине.

    Президент Дональд Трамп также заявил о намерении добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.

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