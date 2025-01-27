Пленный рассказал о 1,7 тыс. дезертировавших из элитной бригады ВСУ

Пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады

Tекст: Ольга Иванова

Пленный командир разведывательного взвода 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская» сообщил, что в формировании имелись серьезные недостатки в технике, передает ТАСС. По его словам, вместо обещанного оснащения, у подразделения было в основном только стрелковое оружие.

В ходе интервью, предоставленного Минобороны, пленный отметил: «Создание 155-й бригады – это был пиар... у них не было много техники». Он также подчеркнул, что обучение во Франции не принесло новых знаний для солдат, а реальное состояние дел оказалось совершенно другим.

Пленный заявил о массовом дезертирстве в бригаде, которое достигло рекордного количества в 1,7 тыс. человек. Он отметил, что многие солдаты были немотивированы и ограниченно годны к службе, а подготовленные специалисты существовали только на бумаге.

По его словам, в его батальоне пехота вышла на позицию, и их за две-три недели «не стало». Это связано с тем, что треть личного состава была зарезервирована, многие получили ранения, а некоторые погибли.

До этого сообщалось, что бывший командир оперативно-тактической группировки «Харьков» Юрий Галушкин вновь арестован украинским судом без права внесения залога. По версии следствия, в мае 2024 года Галушкин неправильно оценил ситуацию на Харьковском направлении, что привело к самовольному уходу бойцов 125-й бригады теробороны ВСУ с поля боя. Командиру также вменяют игнорирование разведданных и отдачу приказов, не соответствующих реальной обстановке.

Ранее стало известно, что помимо Галушкина, среди задержанных значатся экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны.