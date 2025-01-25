Рогов сообщил, что гарнизон ВСУ в южной части Великой Новоселки был уничтожен

Tекст: Вера Басилая

По его словам, украинские военные были уничтожены после того, как получили приказ от командования ВСУ удерживать позиции до последнего, передает РИА «Новости».

Рогов уточнил, что в южной части поселка было ликвидировано несколько сотен украинских боевиков, территория поселка была зачищена, а над зданием районной больницы был установлен триколор. Несмотря на многочисленные запросы о возможности выхода и эвакуации, командование ВСУ на это не дало разрешения. Рогов отметил, что данное решение командования было равносильно самоубийству для военных.

Рогов также подчеркнул, что ответственность за жертвы среди украинских военных лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и командовании ВСУ, которые, как он выразился, «бросили своих людей на верную смерть». Великая Новоселка, по его словам, остается последним крупным рубежом обороны и важным логистическим узлом ВСУ на южнодонецком направлении.

Ранее гарнизон ВСУ в Великой Новоселке был рассечен на две части и блокирован на юге и севера поселка. Бойцы группировки «Восток» вскрыли украинскую оборону у Великой Новоселки, что позволило блокировать подразделения ВСУ.

Командование российской группировки войск выдвинуло ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке, с предложением сдаться в плен.