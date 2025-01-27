Военные ВСУ расстреляли 15 сослуживцев в Великой Новоселке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли 15 своих сослуживцев после их отказа от дальнейшего участия в боях в Великой Новоселке, сообщает ТАСС. Эту информацию передал командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным «Рязань». Он отметил, что инцидент произошел в ходе штурмовых действий, когда были взяты в плен украинские военнослужащие.

Командир рассказал, что во время допроса пленных выяснилось, что некоторые военнослужащие 110-й бригады не хотели продолжать участвовать в боях. Пятнадцать человек находились в подвальных помещениях под контролем своих старших. В ходе боев за центральную часть Великой Новоселки был обнаружен подвал с телами расстрелянных военнослужащих.

Командир также отметил, что в процессе допросов удалось получить ценную информацию об огневых точках противника и основных районах их обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, снайперы ВСУ расстреляли своих сослуживцев во Времевке при попытках сдаться, а пленный украинский военнослужащий Виктор Сливинский из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что их подразделение не могло ответить на удары российской артиллерии и дронов, что привело к упадническим настроениям среди бойцов.