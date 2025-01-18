Украинские снайперы расстреляли сослуживцев при попытках сдаться в плен во Времевке

Tекст: Мария Иванова

Украинские снайперы в населенном пункте Времевка стреляли в своих же сослуживцев, если те пытались сдаться в плен, передает ТАСС. Об этом сообщил инструктор штурмовой бригады «Восток» с позывным «Серго».

Он рассказал: «Пленные были, но их мало. Они боялись своих же. У них сидели снайперы, при любой сдаче оружия, при любой сдаче в плен они их просто сзади «щелкали».

Военнослужащий добавил, что российские бойцы должны были инструктировать и прикрывать тех, кто намеревался сдать оружие. Это требовало дополнительных усилий и создавало трудности для российских военных.

Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении Времевки в Донецкой народной республике. Освобождение населенного пункта позволило российским войскам полностью блокировать гарнизон ВСУ в Великой Новоселке, что является важным стратегическим достижением для ВС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование не откликнулось на просьбы гарнизона ВСУ в Времевке, оставив его без поддержки в критической ситуации, украинские войска оставили позиции во Времевке ДНР под давлением российских сил, действовавших стремительно и организованно. Штурмовые подразделения группировки «Восток» успешно освободили Времевку, зачистив около 600 зданий и установив флаг России.