Tекст: Мария Иванова

Украинские войска, находившиеся во Времевке, были вынуждены отступить при наступлении российских сил, сообщает ТАСС.

Заместитель командира мотострелковой роты группировки войск «Восток» с позывным «Маэстро» сообщил, что противник не оказывал серьезного сопротивления и отступал при стрелковом бое.

«Маэстро» отметил, что численность украинского гарнизона в Времевке составляла несколько десятков человек. «Они были обескуражены и не понимали, откуда мы взялись. Мы действовали быстро и четко, что вызвало у них замешательство», – объяснил он. Вероятно, это стало причиной их поспешного отступления.

Ситуация на передовой продолжает оставаться напряженной, но российские силы отмечают, что успешно продвигаются в направлении укреплений ВСУ. Времевка становится символом изменений на линии фронта в ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Петропавловку и Времевку, позднее штурмовые подразделения группировки «Восток» успешно зачистили около 600 зданий в Времевке и установили флаг России.

Также сообщалось, что украинские войска в Великой Новоселке на юге Донецкой народной республики оказались в полуокружении после освобождения Времевки российскими силами.