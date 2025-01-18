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Группировка войск «Восток» зачистила около 600 строений во Времевке в ДНР
Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» успешно освободили Времевку в Донецкой Народной Республике, зачистив около 600 зданий и установив флаг России, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что штурмовые подразделения группировки войск «Восток» провели зачистку около 600 строений и зданий во Времевке.
Воины-дальневосточники разрушили укрепленный район подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ и подняли российский флаг на одном из зданий по улице Партизанская.
Важную роль в успешном освобождении сыграло грамотное управление и слаженная работа штурмовых групп, артиллерийских расчетов, FPV-дронов и беспилотной авиации.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394 Краснознаменного мотострелкового полка. Он отметил их успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Времевка.
Министерство обороны России сообщало о взятии под контроль поселка Времевка на Украине, а также российские войска освободили населенный пункт Петропавловка в ходе военной операции.
Ранее в субботу сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из Времевки на юге ДНР. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска подняли флаг во Времевке.