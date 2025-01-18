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    Российские войска освободили Петропавловку и Времевку
    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину
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    Путин объяснил, почему Громыко называли «Мистер Нет»
    Генерал-майор ФРГ ометил, что запасы оружия в России увеличились
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    15 комментариев
    18 января 2025, 13:35 • Новости дня

    Группировка войск «Восток» зачистила около 600 строений во Времевке в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» успешно освободили Времевку в Донецкой Народной Республике, зачистив около 600 зданий и установив флаг России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что штурмовые подразделения группировки войск «Восток» провели зачистку около 600 строений и зданий во Времевке.

    Воины-дальневосточники разрушили укрепленный район подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ и подняли российский флаг на одном из зданий по улице Партизанская.

    Важную роль в успешном освобождении сыграло грамотное управление и слаженная работа штурмовых групп, артиллерийских расчетов, FPV-дронов и беспилотной авиации.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394 Краснознаменного мотострелкового полка. Он отметил их успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Времевка.

    Министерство обороны России сообщало о взятии под контроль поселка Времевка на Украине, а также российские войска освободили населенный пункт Петропавловка в ходе военной операции.

    Ранее в субботу сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из Времевки на юге ДНР. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска подняли флаг во Времевке.

    17 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину

    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому поддержку и отправку войск на Украину

    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

    Фицо выразил возмущение по поводу позиции прозападной оппозиции страны, указывая на то, что их действия могут ставить интересы Киева выше национальных, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что представители партии «Прогрессивная Словакия» (ПС) встречались с главой Украины Владимиром Зеленским и пообещали поддержать вступление Украины в НАТО, а также возможность отправки словацких военных на Украину.

    Он подчеркнул, что такие обещания противоречат национальным интересам Словакии и вызывают беспокойство среди населения. Фицо отметил, что «Прогрессивная Словакия» демонстрирует некритичную поддержку Украины, игнорируя последствия для собственной страны. Визит представителей оппозиции в Киев, по мнению Фицо, подтверждает их приоритеты, которые не совпадают с интересами Словакии.

    Ранее украинское агентство УНИАН сообщило о встрече Зеленского с представителями словацкой оппозиции, включая лидера партии «Прогрессивная Словакия» Михала Шимечка. В ходе этой встречи обсуждались вопросы поддержки Украины и ее интеграции в НАТО.

    Роберт Фицо объявил о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов транзита российского газа через Украину.

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко сообщил о нападках после поездок в Россию и выступления в Госдуме, что привело к отмене его приглашения в Конгресс США. Данко также обвинил украинские власти в нецелевом использовании западной помощи, заявив, что выделенные деньги остаются у чиновников.

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    18 января 2025, 12:43 • Новости дня
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на обстрелы американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооруженными Силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе КБ «Луч», сообщили в Минобороны.

    Как отметили в российском оборонном ведомстве, конструкторское бюро (КБ) «Луч» осуществляет проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также снарядов к РСЗО «Ольха».

    Намеченные wели удара были достигнуты, все объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области.

    Позднее российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    17 января 2025, 22:44 • Новости дня
    Боец из Дагестана три недели в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ

    Боец из Дагестана Абдулаев три недели один защищал блиндаж в 200 метрах от противника

    Боец из Дагестана три недели в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий из Дагестана Магомед Абдулаев три недели держал оборону в блиндаже в одиночку, находясь всего в 200 метрах от позиций противника, и помог уничтожить вражескую роту, сообщили в администрации Буйнакского района.

    Военнослужащий из Буйнакского района Дагестана Магомед Абдулаев три недели оборонял блиндаж в зоне специальной военной операции. Значительную часть времени он находился в одиночестве с минимальным запасом еды и воды, передает РИА «Новости».

    Абдулаев (позывной Судья) вместе с товарищем держал оборону первые восемь дней, после чего остался один. Он находился всего в 200 метрах от противника и регулярно докладывал о перемещениях и использовании тяжелого вооружения ВСУ. Благодаря его координатам была уничтожена целая вражеская рота.

    Видео, записанное за 2,5 часа до Нового года, показывает, как Магомед поздравляет родных с праздником, желая им счастья и мирного неба. После смены, преодолев 10 километров на обмороженных ногах, он помог эвакуировать товарища.

    В настоящее время Магомед Абдулаев находится на лечении в московском госпитале, восстанавливаясь от обморожения.

    Ранее российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.

    До этого российский боец с позывным Хитман спас сослуживцев, остановив головой дрон-камикадзе ВСУ в Авдеевке.

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    17 января 2025, 15:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Славянку в ДНР
    Российские войска освободили Славянку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за неделю освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка, Калиново, Терны и Янтарное, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    В период с 11 по 17 января российские войска нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием, поразив критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, склады вооружения и военные аэродромы, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В последние сутки группировка «Центр» освободила поселок Славянка в Донецкой народной республике, также в регионе освобождены населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Калиново, Терны и Янтарное.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 3770 военнослужащих, шесть танков, включая три немецких Leopard, бронетранспортеры М113 и другие.

    Кроме того, в течение недели средства противовоздушной обороны сбили 747 беспилотных летательных аппаратов, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и 48 снарядов РСЗО HIMARS. Попытки ракетного удара по Белгородской области были успешно предотвращены.

    В прошлые сутки общие потери украинской армии составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих.

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    18 января 2025, 04:14 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Отказ США принудит Украину к переговорам

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о принуждении Киева к переговорам из-за отказа США

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что прекращение помощи США заставит Украину начать диалог с Россией, так как это приведет к внутреннему ослаблению страны и сделает переговоры неизбежными.

    Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что прекращение финансовой и военной поддержки со стороны США может вынудить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает ТАСС.

    Джонсон полагает, что Дональд Трамп, если вовлечется в ситуацию, сможет завершить конфликт, просто прекратив поддержку Киева. Он считает, что после этого Украина начнет разрушаться изнутри, что сделает переговоры с Россией неизбежными.

    «Трамп сможет закончить войну очень быстро, если он просто перестанет помогать Украине, скажет: «Больше вы не получите денег, с этим покончено». Как только это произойдет, [Украина] станет разрушаться изнутри, и тогда будут возможны переговоры с Россией», – сказал Джонсон.

    Кроме того, бывший аналитик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что Трамп не будет его союзником и не поддержит его «аферы и жадность». По мнению Джонсона, Зеленскому не следует рассчитывать на продолжение нынешней поддержки в случае победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию.

    Президент США Джо Байден заявил, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО. 

    Согласно рассекреченным документам, администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения.

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    18 января 2025, 01:38 • Новости дня
    Украина перенесет часть электронных госреестров в Латвию и Эстонию

    Украина решила частично разместить инфраструктуру госреестров в Латвии и Эстонии

    Tекст: Денис Тельманов

    После кибератаки на госреестры Украина намерена разместить их часть в странах ЕС, включая Латвию и Эстонию.

    Украина после недавней кибератаки на государственные реестры намерена разместить часть их инфраструктуры в странах Европейского союза. Об этом, пишет ТАСС, сообщила украинский министр юстиции Ольга Стефанишина. В частности, предполагается, что размещение будет осуществлено в Латвии и Эстонии.

    После атаки 19 декабря, как заявил Минюст Украины, единые и государственные реестры, а также сайты министерства и других связанных структур оказались недоступны. Частичное восстановление реестров, согласно заявлениям, должно было занять до двух недель, однако процесс до сих пор не завершен. В результате сбоя было отключено множество электронных сервисов, включая услуги ЗАГСов, регистрацию имущественных прав и другие важные операции.

    Кибератака вызвала значительные задержки в обработке данных и оказала существенное влияние на работу электронных сервисов, что вынудило украинские власти искать новые решения для обеспечения безопасности и устойчивости IT-инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США предъявили обвинения шести гражданам России в организации кибератак против Украины и стран НАТО, на Западе остановилась работа многих банков, аэропортов и больниц из-за сбоя операционной системы Windows, вызванного некорректным обновлением от CrowdStrike, при этом Россия практически не подверглась влиянию этих технических неполадок, а польское агентство РАР опубликовало сообщение о мобилизации 200 тыс. поляков для отправки на Украину, но затем его аннулировало.

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    17 января 2025, 21:43 • Новости дня
    Российские войска подняли флаг во Времевке ДНР

    Рогов сообщил о поднятии флага России в селе Времевка ДНР российскими бойцами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска подняли флаг России на здании в селе Времевка в Донецкой народной республике, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, бойцы 127-й мотострелковой дивизии группы «Восток» закрепились на позициях во Времевке, подняв флаг на одном из зданий по улице Партизанской, передает РИА «Новости». Село находится в непосредственной близости от Великой Новоселки.

    Ранее сообщалось, что силы РФ вошли на окраины Времевки, начав бои за освобождение территории от вооруженных сил Украины.

    Также, по словам Рогова, российские войска вошли в Зверево, южнее Красноармейска, начав там боевые действия. В этом районе подразделения продвигаются вперед. Зверево фактически является пригородом Красноармейска, который служит крупным логистическим узлом на северо-западе ДНР.

    Красноармейск, также известный как Покровск, является важным транспортным узлом, связывающим Донецк с другими регионами Украины, и через него проходят железнодорожные пути в Краматорск и Славянск.

    Минобороны сообщило, что ВС России за неделю освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка, Калиново, Терны и Янтарное.

    До этого Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск «Восток» подняли российский флаг над населенным пунктом Нескучное в Донецкой народной республике.

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    18 января 2025, 07:48 • Новости дня
    ПВО России сбила 46 украинских беспилотников за ночь

    Российские войска ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.

    Как сообщает ТАСС, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над различными регионами России. В Минобороны РФ уточнили, что 18 из них были сбиты над Брянской областью, 11 – над Курской, 7 – над Калужской, 5 – над Тульской, 3 – над Белгородской и 2 – над Воронежской областями.

    Операция по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов прошла в ночное время, что подчеркивает эффективность российских систем противовоздушной обороны. По словам представителей ведомства, все дроны были успешно обнаружены и уничтожены без причинения ущерба гражданской инфраструктуре.

    Силы ПВО продолжают оставаться в состоянии повышенной готовности, обеспечивая безопасность воздушного пространства над территорией страны и предотвращая потенциальные угрозы. Министр обороны Сергей Шойгу ранее подчеркивал важность непрерывного усиления этого направления как одного из ключевых в обеспечении национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили пять беспилотников, в Калужской области силы ПВО уничтожили семь беспилотников, один из которых упал на нежилое строение, а в Смоленской области пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, что предотвратило жертвы и разрушения.

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    18 января 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Петропавловку и Времевку
    Российские войска освободили Петропавловку и Времевку
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступления подразделений группировки «Центр» освобожден населенный пункт Петропавловка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ около Петровки, Дзержинска, Соленого, Песчаного, Нововасилевки и ДНР.

    Противник при этом потерял до 585 военнослужащих, три бронемашины и четыре артиллерийских орудия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Времевка в ДНР.

    Было нанесено поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Константинополя и Великой Новоселки.

    Потери ВСУ при этом составили до 135 военнослужащих, две бронемашины и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Волчанском и Глубоким Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух аэромобильных бригад и десантно-штурмового полка ВСУ поблизости от Лозовой и Загрызово Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Был уничтожен склад с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ у Северсак, Новодмитровки, Часова Яра, Дачного и Константиновки ДНР.

    Потери ВСУ составили более 245 военнослужащих. Уничтожен склад боеприпасов.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты возле Антоновки и Казацкого Херсонской области. Противник потерял до 65 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ «Буковель-AD», подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в субботу сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из Времевки на юге ДНР. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска подняли флаг во Времевке.

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    18 января 2025, 03:01 • Новости дня
    РЭБ России подавила пять украинских БПЛА над Смоленской областью

    Средства РЭБ пресекли атаку пяти украинских дронов над Починковским районом Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над Смоленской областью, что предотвратило жертвы и разрушения.

    Как сообщает ТАСС, силы радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России успешно подавили атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов над Смоленской областью. Информация была озвучена губернатором региона Василием Анохиным в его телеграм-канале.

    Василий Анохин отметил, что атака дронов была пресечена в Починковском районе, а благодаря действиям российских сил на земле не было жертв и разрушений. Этот инцидент подтверждает эффективность средств РЭБ в защите территории.

    Пока нет информации о дальнейших последствиях инцидента или о возможных дополнительных мерах безопасности, принимаемых в регионе. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и жители могут быть спокойны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью без жертв и разрушений, средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над этой областью в течение 35 минут, а воздушные цели, сбитые силами ПВО над Белгородом, привели к ранению одного мирного жителя из села Беловское, которого доставляют в больницу с осколочными ранениями.

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    18 января 2025, 01:14 • Новости дня
    В киевских школах дети начали играть в принудительную мобилизацию

    В киевских школах учителей напугала игра детей в принудительную мобилизацию

    Tекст: Денис Тельманов

    В киевской школе дети играли в «военкомов», имитируя методы мобилизации и применяя силовые захваты, что вызвало беспокойство среди учителей и родителей.

    В одной из киевских школ дети начали играть в военкомов, применяя друг на друге силовые приемы. В телеграм-канале издания «Страна» была опубликована фотокопия сообщения учителя из чата с родителями, в котором он призывал провести беседу о последствиях подобных игр. Учитель отметил, что во время перемены дети пытались воспроизвести захваты, имитируя работу территориальных центров комплектования, и один из моментов чуть не закончился травмой.

    На фоне общенациональной мобилизации, объявленной на Украине с февраля 2022 года, в телеграм-каналах и социальных сетях регулярно появляются кадры, где сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах. Этот метод получил название «бусификация», что стало словом 2024 года, согласно онлайн-словарю украинского языка и сленга «Мыслово».

    Власти Украины прилагают все усилия, чтобы предотвратить уклонение мужчин призывного возраста от службы. Различные видео, демонстрирующие силовую мобилизацию, часто публикуются в социальных сетях, показывая конфликты граждан с военкомами. Военкоматы активизировали рейды по общественным местам, что вызывает рост напряженности среди населения, а мужчины стремятся покинуть страну, иногда рискуя жизнью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября украинские студенты-мужчины обязаны проходить базовую военную подготовку, отказ от которой ведет к отчислению из вуза, в то же время Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий украинским женщинам проходить базовую военную подготовку и становиться на воинский учет исключительно по собственному желанию, а украинская армия разлагается из-за разрушительной политики Киева и стран НАТО.

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    18 января 2025, 11:17 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из Времевки на юге ДНР
    Российские войска выбили ВСУ из Времевки на юге ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска выбили украинские силы из большей части Времевки и продолжают наступление в Великой Новоселке, приблизившись к полной блокировке противника на юге ДНР, сообщают силовые структуры.

    Российские войска выбили ВСУ из большинства позиций в населенном пункте Времевка на юге ДНР, передает ТАСС.

    Силовые структуры также уточнили, что ВСУ на этом участке фронта потеряли значительную группировку, включая элитные подразделения.

    В ходе операции были зачищены ключевые позиции, что позволило российским силам продвинуться и укрепить свои позиции на юге ДНР.

    Кроме того, российские войска находятся в трехстах метрах от полной блокировки украинских военных в Великой Новоселке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подняли флаг России на здании в селе Времевка в Донецкой народной республике.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка, Калиново, Терны и Янтарное.

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    18 января 2025, 02:32 • Новости дня
    Два беспилотника уничтожены ПВО над Брянской областью

    ПВО уничтожила два беспилотника над Брянской областью, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью без жертв и разрушений.

    Как сообщает ТАСС, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью. Об этом на своем телеграм-канале проинформировал глава региона Александр Богомаз.

    «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены еще два БПЛА самолетного типа», – заявил Богомаз. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал и никаких разрушений не произошло.

    Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте событий, чтобы обеспечить безопасность и провести необходимые проверки.

    Ранее, в 00:54 мск, Богомаз уже сообщал об уничтожении еще двух беспилотников в небе над Брянской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над Брянской областью в течение 35 минут. Воздушные цели, сбитые силами ПВО над Белгородом, привели к ранению одного мирного жителя из села Беловское, которого доставляют в больницу с осколочными ранениями. В результате атаки украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа пострадала женщина, получив осколочное ранение грудной клетки.

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    17 января 2025, 22:57 • Новости дня
    Над Брянской областью сбиты семь украинских БПЛА

    Средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над Брянской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над Брянской областью в течение 35 минут, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел над территорией Брянской области.

    Атака дронов была отражена в период с 21.10 до 21.45 по московскому времени. В результате оперативной работы дежурных расчетов ПВО все беспилотники были вовремя обнаружены и ликвидированы.

    Ранее аэропорт Владикавказа прекращал работу из-за угрозы атаки беспилотников.

    До этого при атаке ВСУ дронами в Белгородской области был ранен один мирный житель из села Беловское.

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    18 января 2025, 00:55 • Новости дня
    ВСУ нанесли восемь ударов по ДНР за сутки

    В ходе обстрелов ВСУ по ДНР пострадали пять мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате восьми атак ВСУ на населенные пункты ДНР за последние сутки были ранены пять мирных жителей, сообщает администрация главы и правительства ДНР.

    Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли восемь ударов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Атаки привели к ранениям пяти мирных жителей. Данная информация была предоставлена управлением по документированию военных преступлений Украины, функционирующим при администрации главы и правительства ДНР.

    Сообщается, что удары были сосредоточены на горловском направлении. Украинские подразделения выпустили в общей сложности 11 снарядов по территории республики. При этом отмечается, что обстрелы привели к значительным разрушениям инфраструктуры в атакуемых районах, однако подробности о материальных потерях пока не раскрываются.

    Ранее представители ДНР неоднократно заявляли о наращивании интенсивности обстрелов со стороны украинских вооруженных сил, что создает серьезные угрозы для мирных жителей и инфраструктуры региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ пытаются атаковать российскую гражданскую инфраструктуру в последнюю неделю президентства Джо Байдена; в ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Киевский режим предпринял массированную попытку ракетного удара по Брянской области, но все цели были успешно уничтожены силами ПВО, пострадавших нет. Четверть атак украинских беспилотников за пределами зоны спецоперации пришлась на Белгородскую область, где в 2024 году, по данным Минобороны, было сбито 1896 дронов.

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