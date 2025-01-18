Украинское командование не ответило на просьбы гарнизона ВСУ о помощи во Времевке

Tекст: Мария Иванова

Украинское командование проигнорировало просьбы о помощи, поступившие от военнослужащих гарнизона ВСУ в поселке Времевка на юге Донецкой народной республики, сообщает ТАСС, ссылаясь на«Маэстро».

«Их [гарнизон ВСУ] просто бросили. И они [командование] им не отвечали [в радиоэфире], они просто делали запросы, а им никакого ответа от их командиров не было. Более того, у них просто тишина была на тех волнах, на которых они работали», – заявил «Маэстро».

По словам военнослужащих, несмотря на неоднократные попытки связаться с командованием и просьбы о поддержке, никакой реакции не последовало. В результате гарнизон оказался в изоляции, что привело к утрате возможности координации действий на фронте.

Ранее Минобороны объявило об освобождении населенного пункта Времевка от украинских войск, что стало частью стратегической операции на юге ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска оставили позиции во Времевке ДНР под давлением российских сил, действовавших стремительно и организованно сообщил заместитель командира мотострелковой роты группировки «Восток».

Украинские войска в Великой Новоселке на юге Донецкой народной республики оказались в полуокружении после освобождения Времевки российскими силами, сообщили в силовых структурах.