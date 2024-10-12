Пленный сообщил о наборе в украинскую армию мужчин старше 58 лет без подготовки

Пленный украинский военнослужащий Анатолий Скикетский рассказал, что в Вооруженные силы Украины начали набирать людей, возраст и состояние здоровья которых не соответствуют требованиям для участия в боевых действиях, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Он отметил, что среди новобранцев встречаются мужчины в возрасте 58-59 лет, которые зачастую даже не способны нормально передвигаться. По словам Скикетского, такие люди сталкиваются с трудностями на фронте и не приспособлены к военной жизни.

Скикетский также сообщил, что командиры часто отправляют солдат на опасные задания, что сравнимо с использованием их «как мяса». Из-за такого отношения, по его словам, многие военнослужащие после получения отпуска предпочитают не возвращаться к службе и оставаться на гражданке.

Пленный заявил, что в ВСУ могут выдать автомат и отправить на пост, где необходимо находиться несколько дней, из которых можно не вернуться. Это, по словам Скикетского, создает атмосферу страха и недовольства среди солдат, что в свою очередь ведет к дезертирству и отказу от дальнейшего участия в боевых действиях.

Ранее стало известно, чтоукраинские военные ликвидируют более 80% своих сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, используя прицельный огонь и дроны, а довести в тыл удается лишь 5–10% таких солдат.

Кроме того солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Владимир Кузько рассказад, как оказался в плену под Угледаром из-за неисправного танка, в котором не были прикручены аккумуляторы.