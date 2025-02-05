Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.0 комментариев
Потери морпехов ВСУ восполнили за счет воздушных сил
ВСУ начали пополнять морскую пехоту за счет военнослужащих воздушных сил
Потери в подразделениях украинской морской пехоты начали восполнять военнослужащими воздушных сил, сообщил экс-советник министерства обороны Украины Юрий Бутусов.
Украинский журналист и бывший советник министерства обороны Юрий Бутусов сообщил, что потери в подразделениях морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали восполнять за счет военнослужащих воздушных сил. По его словам, ранее морская пехота длительное время не получала пополнения, но сейчас ситуация изменилась, а военнослужащие переводятся из воздушных сил, пишет ТАСС.
Бутусов также отметил, что в ВСУ существует «огромное количество войск», которые не обеспечены мобилизационным ресурсом. Он выразил мнение, что никто не думает об обеспечении военнослужащими и о том, как своевременно готовить и пополнять войска. Эта ситуация, по его мнению, является серьезной проблемой для украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская военнослужащая Анастасия рассказала, что командиры ВСУ обманывают новобранцев, отправляя их на опасные участки фронта, военнослужащие подразделения ПВО ВСУ обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой отменить приказ о переводе специалистов зенитной установки ЗУ-23-2 и других комплексов в пехотные части, а ВСУ перевели 2 тыс. военных с тыловых должностей на фронт.