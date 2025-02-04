Украинская медик сообщила об обмане командиров ВСУ при отправке на фронт

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские командиры, по сообщениям, отправляют новобранцев на передовую обманным путем, передает ТАСС. Об этом сообщила украинский военный медик Анастасия в интервью изданию Politico. Она рассказала, что прибыла на фронт без начальной военной подготовки, и ее командование подделало документы.

Анастасия пояснила, что на передовой ее обучили сборке оружия и оказали необходимую помощь. Однако, как утверждает медик, обманным путем она была направлена на один из самых опасных участков линии боевого соприкосновения в районе Курахово в Донецкой народной республике.

Politico подчеркивает, что подобные ситуации с отправкой новобранцев на фронт без их согласия происходят повсеместно на Украине. Это связано с острой нехваткой личного состава, которую украинские военные пытаются восполнить на фоне стремительного наступления российских сил.

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