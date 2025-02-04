Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.5 комментариев
Военнослужащая заявила об обмане новобранцев командованием ВСУ
Украинская медик сообщила об обмане командиров ВСУ при отправке на фронт
Украинская военнослужащая Анастасия рассказала, что командиры ВСУ обманом отправляют новобранцев на опасные участки фронта, что, по ее словам, повторяется по всей стране.
Украинские командиры, по сообщениям, отправляют новобранцев на передовую обманным путем, передает ТАСС. Об этом сообщила украинский военный медик Анастасия в интервью изданию Politico. Она рассказала, что прибыла на фронт без начальной военной подготовки, и ее командование подделало документы.
Анастасия пояснила, что на передовой ее обучили сборке оружия и оказали необходимую помощь. Однако, как утверждает медик, обманным путем она была направлена на один из самых опасных участков линии боевого соприкосновения в районе Курахово в Донецкой народной республике.
Politico подчеркивает, что подобные ситуации с отправкой новобранцев на фронт без их согласия происходят повсеместно на Украине. Это связано с острой нехваткой личного состава, которую украинские военные пытаются восполнить на фоне стремительного наступления российских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть украинских военнослужащих мечтает о бегстве из рядов армии. Украинское командование направило русскоязычные части на передовую. Музыканты Львовского оркестра были зачислены в ряды пехоты ВСУ.