  • Новость часаДипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ
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    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

    7 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляет новое в восприятие происходящего.

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    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    2 февраля 2025, 15:17 • Новости дня

    ВСУ отправили русскоязычные части на передовую

    Украинская армия отправила на передовую подразделения из русскоязычных солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская сообщила, что украинское командование приоритетно отправляет на передовую русскоязычные подразделения, как, например, 23-я бригада нацгвардии «Хортица», которая уже третий год на фронте.

    Командование украинской армии приоритетно отправляет на передовую подразделения, сформированные из русскоязычных жителей подконтрольных Киеву территорий, передает РИА «Новости». Об этом заявила спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в нацгвардии Украины. Она рассказала, что такие подразделения чаще отправляются в опасные зоны боевых действий.

    Жалинская подчеркнула, что ей не известны случаи, когда подразделения из западных регионов Украины, таких как Ивано-Франковск или Волынь, направлялись на передовую. В отличие от них, батальоны и роты, состоящие из русскоязычных жителей, часто оказываются на передовых позициях в таких горячих точках, как Артемовское или Кураховское направления.

    Как пример, спортсменка упомянула 23-ю отдельную бригаду охраны общественного порядка нацгвардии Украины «Хортица». По ее словам, эта бригада, укомплектованная русскоязычными, уже третий год находится на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мастер спорта международного класса Лариса Жалинская, покинувшая Украину, обратилась к соотечественникам с призывом эмигрировать из-за ожидаемого усложнения выезда из страны, а также предупредила, что женщин под конвоем отправляют на фронт.

    1 февраля 2025, 19:19 • Новости дня
    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине

    Экс-советник по нацбезопасности США Салливан назвал условии для сделки России и США

    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сделка Москвы и Вашингтона по Украине возможна при условии «достаточной выдержки» США в демонстрации России неизбежности роста издержек, заявил бывший советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

    Салливан в интервью Financial Times обсудил возможность заключения сделки между Москвой и Вашингтоном по вопросу Украины, передает RT.

    Он подчеркнул, что для успешного достижения соглашения необходимо, чтобы США проявили «достаточную выдержку». По его мнению, это позволит продемонстрировать России неизбежность роста издержек, связанных с ситуацией на Украине.

    Салливан отметил, что администрация президента США должна показать, что они «собираются держаться», в случае успеха в демонстрации этой позиции, сделка станет необходимостью.

    Ранее издание Spectator сообщило, что президент России Владимир Путин готов пойти на переговоры с Украиной, будучи уверенным в своей неизбежной победе.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по Украине, включая обсуждения с США.

    Путин также заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

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    2 февраля 2025, 01:25 • Новости дня
    Умер основатель «Клуба одесских джентльменов» Валерий Хаит
    Умер основатель «Клуба одесских джентльменов» Валерий Хаит
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Ушел из жизни Валерий Хаит, известный поэт и драматург, капитан одесской команды КВН 60-х годов, сыгравший ключевую роль в создании «Клуба одесских джентльменов».

    Валерий Хаит, один из основателей и вице-президент «Клуба одесских джентльменов», покинул этот мир в возрасте 85 лет. Он был известен как талантливый поэт, прозаик и драматург, а также как капитан знаменитой одесской команды КВН 60-х годов.

    Как сообщил портал «Интермедиа», Хаит родился 19 марта 1939 года в Новой Прилуке. В 1961 году окончил Одесский инженерно-строительный институт. В 1960-е годы он был капитаном команды КВН, а в 1972 году стал одним из создателей одесской «Юморины».

    В период с 1986 по 1990 год Хаит занимал должность художественного руководителя юмористической телепрограммы «Джентльмен-шоу». В 1988 году он основал «Клуб одесских джентльменов», который стал одним из самых ярких и популярных в Одессе.

    На протяжении многих лет Хаит занимал пост вице-президента Всемирного клуба одесситов и редактировал журнал «Фонтан». Он написал несколько книг и принял участие в составлении тома «Одесский юмор» в «Антологии сатиры и юмора России XX века».



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    1 февраля 2025, 16:14 • Видео
    Запад близок к победе в Сербии

    В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    Коментарии (0)
    2 февраля 2025, 01:12 • Новости дня
    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением ракетный удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/

    Tекст: Максим Попов

    Министерство обороны обвинило украинских военных в нанесении ракетного удара по интернату в городе Суджа, назвав это военным преступлением.

    Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины в совершении военного преступления после того, как они нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа.

    «1 февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», – говорится в  заявлении в официальном канале Минобороны в Telegram. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в селе Русское Поречное Курской области, указывается в сообщении военного ведомства. «Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», – подчеркнули в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.

    Коментарии (29)
    1 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, где удерживались местные жители

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже
    @ Фото из соцсетей

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители. Незадолго до удара сообщалось о пусках ракет из Сумской области.

    Как отмечается в Telegram «Военкоры Русской весны», по зданию школы-интерната в оккупированной украинскими войсками Судже Курской области был нанесен ракетный удар. Под завалами могут находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения ВСУ в регион.

    В субботу вечером вскоре после происшествия на украинских ресурсах стала распространятся лживая информация о якобы совершенном российском авиаударе по гражданской инфраструктуре в районе Суджи, отмечает Telegram-канал «Рыбарь». Он указывает, что удар по школе-интернату мог быть нанесен украинскими формированиями с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать, и заодно возложить ответственность на Россию.

    Как считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, противник нанес ракетный удар по школе-интернату, чтобы скрыть следы военных преступлений в Судже. Он также подчеркнул, что незадолго до удара сообщалось о пуске ракет из Сумской области.

    «Киевские ублюдки решили сместить вектор информационного внимания с резни в Русском Поречном в привычной для себя манере. Что может перекрыть массовые убийства и изнасилования мирного населения «захистниками»? Только еще более крупная трагедия. Эти вурдалаки не придумали ничего лучше, чем нанести авиаудар по интернату в Судже, где живут наши граждане. И привычно свалить это на российскую сторону», – написал военкор Александр Коц. – «В тот момент, когда ООН и Красный Крест пусть вяло, но все-таки начали реагировать на бойню в Русском Поречном, мы вдруг бомбим собственных граждан, оказавшихся в заложниках?! Выродки, родившие этот антикриз, подлежат уничтожению. Какие с ними переговоры?»

    Напомним, в Курской области в селе Русское Поречное российские военные обнаружили останки мирных жителей в подвалах домов. Судмедэсперт рассказала, что у тел обнаружили признаки насильственной смерти: травмы грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока. Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в этом населенном пункте.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, призвала на международных площадках осудить действия ВСУ в Русском Поречном. Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против убийства мирного населения.

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    2 февраля 2025, 07:06 • Новости дня
    Российский посол исключил диалог с Данией из-за поддержки Киева

    Посол Барбин заявил, что из-за поддержки Киева диалога с Данией быть не может

    Tекст: Максим Попов

    Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Копенгагеном по вопросам безопасности из-за ее поддержки киевского режима, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Как отметил Барбин в интервью ТАСС,  на данный момент между странами нет предпосылок для возобновления переговоров по вопросам безопасности. «В настоящее время датская сторона разорвала контакты с нами. Предпосылок для возобновления диалога по этим вопросам в условиях спонсирования Данией киевского режима нет», – заявил он.

    Посол уточнил, что разрыв контактов произошел на фоне поддержки Данией Украины. Это делает невозможным обсуждение тем, касающихся безопасности в Балтийском регионе и предотвращения военных рисков. Барбин добавил, что подобное отношение со стороны западных стран не способствует стабилизации ситуации в регионе.

    До этого сообщалось, что Москва готова использовать международное право для защиты своих интересов в Балтийском море на фоне планов НАТО по патрулированию региона фрегатами и морской авиацией.

    Коментарии (6)
    1 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    WP сообщила о хаосе в оборонном секторе Украины

    The Washington Post: Украина столкнулась с расколом в оборонном секторе

    WP сообщила о хаосе в оборонном секторе Украины
    @ Ukrainian Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В украинском оборонном секторе разгорелись разногласия между Министерством обороны и Агентством оборонных закупок, что может повлиять на западную поддержку в разгар конфликта, сообщила газета The Washington Post.

    Раскол в оборонном секторе Украины произошел в критический момент, пишет The Washington Post. По данным издания, основными сторонами конфликта стали Министерство обороны и Агентство оборонных закупок (АОЗ).

    Газета отмечает, что скандалы в украинском оборонном секторе происходят на фоне усиливающейся неопределенности в вопросе продолжения военной помощи США при президентстве Дональда Трампа. Вдобавок, среди республиканцев в США часто звучат обвинения в адрес Киева по поводу коррупции, что может усилить давление на Украину, передает ТАСС.

    Европейские страны, которые ранее поддерживали тесные отношения с АОЗ, теперь испытывают трудности с пониманием распределения полномочий в украинском оборонном секторе. Это также вызывает беспокойство среди международных партнеров Украины.

    Ранее страны G7 и западные антикоррупционные организации предупреждали о последствиях конфликта между министром обороны Украины Рустемом Умеровым и бывшей главой АОЗ Мариной Безруковой. Они заявили, что это может подорвать доверие Вашингтона к Киеву, что в свою очередь оказывает влияние на международное сотрудничество и помощь.

    Ранее Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Украинский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования проектов, однако подробности пока неизвестны.

    Украина потрясена после решения Трампа прекратить внешнюю помощь, что привело к заморозке ряда важных проектов.

    Коментарии (4)
    1 февраля 2025, 22:33 • Новости дня
    Reuters: Трамп обсуждает побуждение Украины к выборам
    Reuters: Трамп обсуждает побуждение Украины к выборам
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Команда Дональда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией, что может позволить новому лидеру согласовать долгосрочную сделку с Москвой, передает агентство Reuters.

    Команда президента США Дональда Трампа обсуждает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов в рамках достижения перемирия с Россией, сообщает Reuters.

    Источник агентства сообщил, что «победитель на выборах президента Украины мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой».

    Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявил, что проведение выборов в настоящее время является «несвоевременным».

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Коментарии (29)
    1 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог заявил, что Украина должна провести выборы

    Спецпосланник США заявил о необходимости провести выборы на Украине к концу года

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник США по Украине Кита Келлог заявил, что Вашингтон настаивает на проведении выборов на Украине к концу года, сообщило Reuters.

    Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев превел выборы, возможно, к концу года. По его словам, выборы необходимы, особенно, если Украина «сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы», передает РИА «Новости».

    По словам Келлога, Соединенные Штаты считают, что это станет важным шагом в процессе стабилизации ситуации в регионе.

    Ранее Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Бывший советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что сделка Москвы и Вашингтона по Украине возможна при условии «достаточной выдержки» США в демонстрации России неизбежности роста издержек.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    1 февраля 2025, 18:57 • Новости дня
    МИД призвал осудить действия ВСУ в Русском Поречном на международных площадках

    Захарова заявила о необходимости представить в ООН и ОБСЕ данные о зверствах ВСУ в Русском Поречном

    МИД призвал осудить действия ВСУ в Русском Поречном на международных площадках
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках: ООН, ОБСЕ и их профильных структур, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва намерена донести до международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, сведения о зверствах, совершенных Вооруженными силами Украины в населенном пункте Русское Поречное Курской области, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

    Захарова подчеркнула необходимость фиксирования этих фактов Международным комитетом Красного Креста и их рассмотрения международными правозащитными механизмами.

    В заявлении подчеркивается кровавый характер действий киевских боевиков, которые, по мнению МИД, должны стать предметом разбирательств на международных площадках. Захарова отметила, что действия ВСУ могли быть мотивированы названием населенного пункта, что указывает на целенаправленные действия против всего русского.

    МИД выразил уверенность в том, что международное сообщество обратит внимание на эти инциденты, что позволит привлечь внимание к масштабам агрессии, с которой сталкивается русский народ. Это заявление было опубликовано на официальном сайте министерства и подчеркивает стремление России к международному освещению данных событий.

    Ранее представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН выступает против убийства мирного населения.

    В Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Судмедэсперт рассказала, что у всех тел обнаружили признаки насильственной смерти: тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока.

    Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

    Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

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    2 февраля 2025, 04:20 • Новости дня
    После удара российского БПЛА в центре Харькова вспыхнул пожар

    Пожар вспыхнул в Харькове после удара российского дрона

    Tекст: Максим Попов

    В центре Харькова произошел пожар на складах и производственных помещениях после атаки беспилотника, охвативший площадь около двух тыс. квадратных метров.

    В центре Харькова начался крупный пожар после попадания российского беспилотника, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Общественное. Харьков».

    По имеющейся информации, огонь охватил склады и производственные помещения на площади около двух тыс. квадратных метро На месте работают пожарные бригады. Задействованы несколько расчетов для тушения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг в городе Измаиле Одесской области произошли взрывы, вызвавшие крупный пожар.

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    2 февраля 2025, 02:00 • Новости дня
    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией

    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией при посредничестве США и ЕС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о готовности к мирным переговорам с Россией при посредничестве США и Евросоюза, подчеркнув важность их участия для эффективного урегулирования конфликта.

    Президент Владимир Зеленский вновь заявил о своей готовности начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, к переговорам с Москвой должны подключиться Вашингтон и Брюссель. Зеленский подчеркнул, что участие этих сторон было бы справедливым и эффективным шагом. Президент Украины отметил, что его команда поддерживает контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, хотя консультации пока носят общий характер.

    Зеленский подчеркнул необходимость личной встречи с Трампом для разработки плана перемирия. При этом он выразил недовольство тем, что Вашингтон ведет серьезные дискуссии с Москвой без участия Киева. «Соединенные Штаты, Украина и Россия, а также Евросоюз должны быть за столом переговоров. Это справедливо и эффективно», – заявил он.

    Зеленский добавил, что в данный момент не знает, к чему приведут эти обсуждения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, команда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией.

    Известно, что срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    2 февраля 2025, 02:22 • Новости дня
    Хинштейн: Достоверной информации о пострадавших в Судже пока нет

    Глава Курской области прокомментировал удар ВСУ по интернату в Судже

    Хинштейн: Достоверной информации о пострадавших в Судже пока нет
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже, подчеркнув, что достоверной информации о числе пострадавших нет.

    «В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, – это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», – отметил Хинштейн в Telegram.

    Напомним, накануне украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители. Минобороны подтвердило нанесение удара, назвав его военным преступлением.


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    2 февраля 2025, 09:57 • Новости дня
    Дания выделила 7,5 млрд долларов Киеву, не имея ПВО и ПРО

    Посол России заявил о недофинансировании армии Дании из-за помощи Киеву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о недофинансировании армии Дании из-за оказанной помощи Украине на 7,5 млрд долларов, что привело к отсутствию систем ПВО и ПРО.

    Как передает ТАСС, посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген уже выделил Киеву 7,5 млрд долларов, в результате чего датские вооруженные силы недофинансированы. По его словам, в стране отсутствуют системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также ощущается нехватка сторожевых кораблей ледового класса.

    Барбин подчеркнул, что безопасность Дании зависит не от объемов военных расходов, а от готовности участвовать в строительстве равной международной системы безопасности. Он отметил, что Копенгаген не проявляет заинтересованности в отказе от конфронтационных подходов.

    На вопрос о влиянии данной поддержки на безопасность в Дании в долгосрочной перспективе, дипломат отметил, что эта помощь может негативно сказаться на обороноспособности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Копенгагеном по вопросам безопасности из-за ее поддержки киевского режима, а посол России в Дании Владимир Барбин отметил готовность Дании пойти навстречу пожеланиям США по Гренландии.

    Коментарии (7)
    1 февраля 2025, 21:06 • Новости дня
    Киев начал формировать женские подразделения в Ивано-Франковской области

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские власти начали формировать женские подразделения ВСУ в Ивано-Франковской области для дальнейшей отправки на фронт, сообщила спортсменка из Запорожья, которую Киев вынудил служить в нацгвардии Украины.

    Украинские власти в Ивано-Франковской области формируют женские подразделения ВСУ, пишет РИА «Новости». По информации Ларисы Жалинской, спортсменки из Запорожья, которую Киев вынудил служить в нацгвардии, женщин под конвоем отправляют на фронт. Она сообщила, что в регионе происходит гендерная комплектация взводов и отделений, формируется женская ротация.

    «Западная Украина. Речь идет в основном о Ивано-Франковской области… туда отправляют, там они сейчас перешли к гендерной комплектации взводов, там отделений. То есть они собирают какую-то женскую ротацию, скажем так. Вот там происходит это «боевое слаживание», – рассказала агентству Жалинская.

    Потом военнослужащие, сопровождаемые сержантами, направляются на линию фронта. Этот процесс вызывает опасения у самих военнослужащих, так как после отправки они оказываются в условиях, которые Жалинская описывает как «фактическое заключение».

    В августе сообщалось, что ВСУ перебросили под Кременную женское подразделение. Кроме того, стало известно, что женщины-военнослужащие в рядах ВСУ под Харьковом служат комендантами и дежурят на постах ПВО у города.

    Как отмечал военный эксперт капитан I ранга запаса, ветеран боевых действий Василий Дандыкин, в подразделение К-2 54-й бригады ВСУ попали самые мотивированные женщины-военнослужащие, которые могут быть очень жестокими.

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    1 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский признал низкий уровень психологической подготовки в ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Психологическая подготовка мобилизованных в украинские войска «оставляет желать лучшего», заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    Сырский заявил, что уровень психологической подготовки мобилизованных в вооруженных силах Украины вызывает беспокойство, передает РИА «Новости».

    На ежемесячном совещании по вопросам подготовки мобилизованных Сырский подчеркнул, что даже при увеличении курса базовой военной подготовки до полутора месяцев, «оставляет желать лучшего уровень психологической подготовки».

    Ранее The Guardian указывала на серьезные проблемы ВСУ с массовым дезертирством солдат, осложняющим оперативную обстановку на фронте.

    До этого сообщалось, что в 114-й бригаде теробороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 пригодны к боевым задачам, тогда как остальные признаны «старыми, больными или алкоголиками», вызывая тревогу относительно их боеспособности.

    Украинский военнопленный Анатолий Скикетский заявлял, что в ряды ВСУ набирают пожилых людей, которые не способны участвовать в боевых действиях из-за возраста и здоровья.

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