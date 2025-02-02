Украинская армия отправила на передовую подразделения из русскоязычных солдат

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование украинской армии приоритетно отправляет на передовую подразделения, сформированные из русскоязычных жителей подконтрольных Киеву территорий, передает РИА «Новости». Об этом заявила спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в нацгвардии Украины. Она рассказала, что такие подразделения чаще отправляются в опасные зоны боевых действий.

Жалинская подчеркнула, что ей не известны случаи, когда подразделения из западных регионов Украины, таких как Ивано-Франковск или Волынь, направлялись на передовую. В отличие от них, батальоны и роты, состоящие из русскоязычных жителей, часто оказываются на передовых позициях в таких горячих точках, как Артемовское или Кураховское направления.

Как пример, спортсменка упомянула 23-ю отдельную бригаду охраны общественного порядка нацгвардии Украины «Хортица». По ее словам, эта бригада, укомплектованная русскоязычными, уже третий год находится на фронте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мастер спорта международного класса Лариса Жалинская, покинувшая Украину, обратилась к соотечественникам с призывом эмигрировать из-за ожидаемого усложнения выезда из страны, а также предупредила, что женщин под конвоем отправляют на фронт.