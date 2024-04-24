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    Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.

    15 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    38 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    7 комментариев
    24 апреля 2024, 10:49 • Новости дня

    На Украине вынесли первые приговоры военным за отказы выполнять абсурдные приказы

    На Украине суды вынесли первые приговоры военным за отказы выполнять абсурдные приказы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские суды начали выносить вердикты по делам военнослужащих, которые отказываются выполнять приказы командования. За последнее время в реестре судебных решений появилось сразу несколько таких приговоров, пишет украинское издание «Страна».

    По данным издания, в реестре есть по меньшей мере семь записей о приговорах военным за отказ выполнять приказы, например, к пяти годам лишения свободы приговорили двух морпехов, которые отказались форсировать Днепр и закрепиться в Крынках в ноябре 2023 года, передает ТАСС.

    Два года получил и морпех из Винницкой области, который получил приказ осуществить замену личного состава бригады, удерживать позиции и не допустить прорыв противника в Крынках, но отказался выполнять приказ.

    «Страна» сообщает также, что многие военные в Крынках отделались дисциплинарными наказаниями за аналогичные проступки. Между тем подобные эпизоды с невыполнением военными приказов далеко не единичные. Один из волонтеров сообщил, что в населенном пункте Очеретино одна из бригад оставила свои позиции без приказа.

    Ранее морпеха ВСУ приговорили к пяти годам заключения за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках.

    23 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона предположил варианты раздела Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украину могут разделить между четырьмя странами

    Экс-советник Пентагона предположил варианты раздела Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украину могут разделить между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, после краха Киева начнутся дискуссии с Москвой о территориях, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative.

    Макгрегор считает, что вопрос о разделе Украины неизбежно встанет после краха Киева и ВСУ, независимо от того, захотят ли поляки, венгры или белорусы вовлечь Москву в диалог относительно их «исторических территорий», передает РИА «Новости».

    Военный аналитик предположил, что Россия освободит Одессу и Харьков, а также потребует создать демилитаризованную зону на всей Западной Украине, от реки Днепр до восточной границы НАТО.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Одесса окажется под контролем российских войск по окончании спецоперации к концу лета.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина может сохранить свою государственность, если выполнит условия России, выдвинутые в ходе СВО.

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    23 апреля 2024, 13:08 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала СВО

    Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО составили почти 500 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала СВО
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с начала спецоперации потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих, в то время как США цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы.

    Также ВС России уничтожили с начала спецоперации более 22 тыс. БПЛА и 600 ракет ВСУ, в том числе HIMARS 3549 и «Вампир» 361, а также около 2 тыс. других воздушных целей, среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров.

    Глава Минобороны заверил, что российские военные продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО.

    Ранее стало известно, что ВСУ начали пополняться осужденными на Херсонском направлении.

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    23 апреля 2024, 11:55 • Новости дня
    Морпехи ТОФ захватили в Новомихайловке большое количество западных вооружений
    Морпехи ТОФ захватили в Новомихайловке большое количество западных вооружений
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи ТОФ захватили большое количество вооружения ВСУ западного производства при освобождении Новомихайловки, сообщили в Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, среди захваченных трофеев, обнаруженных российскими морпехами в Новомихайловке, – американские «Джавелины», шведские гранатометы и боекомплект к ним, натовские комплексы РЭБ и другое вооружение западного производства.

    Ранее морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке.

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    23 апреля 2024, 18:32 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    @ Blouw Henk/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС и ракетные войска России уничтожили пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, кроме MIM-23 HAWK производства США, поражен склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны.

    Ранее подполье сообщило, что средства ПВО Украины, а также, предположительно, склад с боекомплектами для ПВО были поражены в Одессе.

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    23 апреля 2024, 22:25 • Новости дня
    Эксперт оценил планы России нарастить удары по логистическим центрам ВСУ

    Эксперт Анпилогов: У России открываются новые возможности для поражения инфраструктуры в тылу ВСУ

    Эксперт оценил планы России нарастить удары по логистическим центрам ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинская ПВО деградирует, у ВСУ не хватает ЗРК, нет запаса ракет. Это позволяет ожидать роста эффективности ударов ВС РФ по логистической инфраструктуре и военным складам противника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Анпилогов. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал нарастить интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине.

    Россия уничтожает логистические маршруты и склады оружия ВСУ по мере развития своих военно-технических возможностей, в частности – в области беспилотников, а также получения актуальных разведданных, пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Это комплексная задача, одними крылатыми ракетами логистику не уничтожить. Множество факторов находятся в тесной и органической взаимосвязи, начиная с расчетов работы ПВО противника и заканчивая его возможностями использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Напомню, что США, несмотря на свое полное господство в воздухе во время вьетнамской кампании, почти год ежедневно бомбили железнодорожный мост «Пасть дракона», который использовался как одна из линий снабжения», – напомнил эксперт.

    По его словам, для уничтожения только одной бетонной опоры (быка) железнодорожного моста через Днепр «нужно предпринять серьезные усилия».

    «Это доказывают попытки украинской стороны атаковать Крымский мост. Во второй раз удалось только добиться разрушения и сдвига с места нескольких пролетов моста, после этого движение восстанавливалось буквально в течение месяца. Поэтому сказать, что логистическая инфраструктура в такой насыщенной коммуникациями стране как Украина, может быть быстро уничтожена – это выдавать желаемое за действительное», – добавляет специалист.

    Сейчас украинская ПВО, подчеркивает Анпилогов, быстро деградирует, наблюдается нехватка зенитных ракетных комплексов, нет запаса ракет, все это дает основания ожидать повышения эффективности российских ударов по логистической инфраструктуре и военным складам противника.

    «У ВС России открываются новые возможности для эффективного поражения логистической инфраструктуры в стратегическом тылу ВСУ. В первую очередь это река Днепр, которая фактически рассекает Украину на две части. В условиях противодействия противника и ограниченности собственных ресурсов, которые всегда присутствуют на войне, Минобороны РФ и Генштаб принимают, с моей точки зрения, наилучшие из возможных решений», – говорит спикер.

    Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны сообщил, что российская армия нарастит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине. Он отметил, что российские военные владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения. «Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны», – заявил глава ведомства.

    Также министр указал: в подразделениях совершенствуется уровень подготовки личного состава и органов военного управления, в практику внедряют опыт, полученный в ходе СВО, особое внимание уделяют подготовке для применения дронов. Обучением занимаются инструкторы – участники боевых действий, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Большая часть оружия из нового американского пакета помощи Украине уже находится на складах в Германии и Польше, пишет CNN. По информации ресурса, это позволит в короткие сроки направить вооружения на Украину.

    Одними из первых в зону боевых действий поступят снаряды. Однако Киев столкнется с вызовом в вопросе логистики при поставке снарядов на необходимые участки фронта. Но даже после этого Украине не удастся преодолеть преимущество России по количеству используемых боеприпасов.

    При этом, как уверяет представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, у США надежная логистика, поэтому снаряды из Германии на Украину могут быть доставлены в течение нескольких дней.

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    23 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Политолог объяснил доклад Госдепа о нарушениях прав человека на Украине

    Политолог Скачко: Западные страны до сих пор не признали реального масштаба нарушений прав человека на Украине

    Политолог объяснил доклад Госдепа о нарушениях прав человека на Украине
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Публикация доклада о нарушениях прав человека на Украине упрощает США контроль над офисом Зеленского. В случае если строптивые партнеры начнут перечить Вашингтону, Белый дом просто укажет им на пренебрежение принципами демократии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Госдепе США заявили о многочисленных нарушениях прав человека на Украине.

    «В отношениях с Украиной США придерживаются классической тактики диалога «белого человека» и «аборигена». Или метода «кнута и пряника». Сначала Вашингтон одобрил очередной транш офису Зеленского, заверив его в абсолютной поддержке в рамках противостояния с Россией, а потом обвинил в нарушении прав человека», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Местному руководству не дают расслабиться. Штаты как бы напоминают Киеву, что главным в диалоге остается Белый дом. И если строптивые партнеры попробуют выйти из-под контроля гегемона, то их ждет реальное наказание. Тем более у Зеленского действительно «рыльце в пушку», – отмечает он.

    «В случае если его дерзость превысит все границы дозволенного, обвинения в пренебрежении институтами демократического общества уже будут подготовлены. Однако в действиях Вашингтона имеется и другой мотив. США вспомнили о собственной репутации», – акцентирует собеседник.

    «Дело в том, что игнорировать репрессии на Украине становится очень трудно. Рано или поздно скандал вокруг действий офиса Зеленского может разгореться с невиданной силой. В этом случае Белый дом сможет сослаться на заявления Госдепартамента со словами: «А мы об этом еще давно предупреждали». Другими словами, они увеличивают возможности для маневра», – подчеркивает эксперт.

    «Однако, несмотря на то что нарушения прав человека признают уже и США, и ООН, реальных масштабов трагедии до сих пор никто не назвал. Западные страны сознательно преуменьшают вину украинского руководства, поскольку публикация действительного положения дел может значительно осложнить процессы согласования помощи офису Зеленского», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Госдепартаменте США заявили о многочисленных нарушениях прав человека на Украине. В докладе ведомства отмечается, что по состоянию на конец 2023 года были получены «достоверные сообщения» о целом ряде фактов вопиющих действий со стороны правоохранительных органов страны.

    Так, имели место похищения, пытки, унижающее человеческое достоинство обращение с заключенными, а также низкое качество условий содержания в тюрьме, несущее угрозы для жизни. Госдеп также рапортует о наличии произвольных арестов и задержаний, а также о проблемах с независимостью судебной системы.

    Дипведомство подчеркивает серьезную коррупцию правительства и ограничение свободы выражения, в том числе и среди журналистов. Отдельно описываются случаи широкомасштабного гендерного насилия, «наихудшие» формы детского труда и систематическое ограничение деятельности объединений работников.

    Тем не менее в США оговариваются, что многие из указанных проблем могут быть связаны с режимом военного положения. Но в документе указано, что местные власти зачастую не давали адекватного ответа на ситуацию для установления виновных чиновников и привлечения их к ответственности.

    Тема нарушений прав человека на Украине не в первый раз поднимается международным сообществом. Так, в марте ООН также публиковала доклад о репрессиях в отношении лиц, сотрудничавших с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала его положения.

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    24 апреля 2024, 09:17 • Новости дня
    ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ударили по общежитию в Харькове, где располагались военнослужащие Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, ночью был нанесен ракетный удар по общежитию ВСУ в Харькове, за ней прилетела ракета ПВО, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев сообщил, что еще один удар был нанесен по зданию, которое ВСУ использовали для ротации в поселке Боровая, где находилось до 30 человек, а во дворе шесть единиц техники.

    Ранее Харьков после удара по телевышке остался без цифрового вещания.

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    24 апреля 2024, 08:25 • Новости дня
    ВСУ в Харьковской области стали использовать воздушных змеев

    Марочко: ВСУ в Харьковской области используют воздушных змеев для поднятия антенн ретрансляторов

    ВСУ в Харьковской области стали использовать воздушных змеев
    @ Denis Meyer/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ в Харьковской области начали использовать воздушных змеев и аэростаты для поднятия антенн ретрансляторов, необходимых для работы войск связи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в Харьковской области в местах со сложным рельефом местности зафиксированы случаи использования ВСУ воздушных змеев и аэростатов для поднятия антенн ретрансляторов, которые используются как войсками связи, так и БПЛА, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что такой способ поднятия антенн ретрансляторов позволяет войскам в разы увеличить площадь покрытия связью. Он предположил, что ВСУ используют такой способ из-за поврежденной в Харькове телевышки.

    Ранее ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове.

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    24 апреля 2024, 08:39 • Новости дня
    ВСУ сорвали ротацию собственных войск в Новобахмутовке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ отказались заходить на позиции в Новобахмутовке под Авдеевкой, сорвав ротацию собственных сил, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ отказались занимать позиции в Новобахмутовке, с которых их сослуживцы вышли на ротацию и по факту поставили под угрозу внушительный отрезок фронта, передает ТАСС.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за «скотского отношения» со стороны командования и отсутствия доплат.

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    24 апреля 2024, 10:29 • Новости дня
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Военная помощь США Украине укрепит иссякающие ресурсы ВСУ, однако не позволит им перейти в контрнаступление, пишет Politico.

    По мнению экспертов издания, у киевского командования будет недостаточно сил для чего-то большего, чем просто укрепление своей обороны, передает ТАСС.

    Ссылаясь на слова экс-министра обороны Украины Алексея Резникова о причинах неудач ВСУ, газета подчеркивает, что провальное контрнаступление прошлого года изначально было «слишком разрекламировано, а ожидания – завышены».

    Эксперты Politico также отметили, что помощь США не позволит Украине изменить ход военных действий.

    Несмотря на то, что Пентагон заявил о готовности поставить оружие Киеву в течение нескольких дней, у ВСУ возникнут новые проблемы – с тыла.

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    23 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Средства ПВО Украины и склад поражены в Одессе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО Украины, а также, предположительно, склад с боекомплектами для ПВО были поражены в Одессе, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные жителей города.

    По его словам, ударом уничтожены средства ПВО и, вероятнее всего, склад с боекомплектом для них, передает РИА «Новости».

    Ранее объекты энергетической инфраструктуры были повреждены в Одессе.

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    23 апреля 2024, 21:14 • Новости дня
    Системы РЭБ подавили несколько беспилотников над Курской областью

    Старовойт: Системы РЭБ подавили несколько беспилотников над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидированы несколько украинских беспилотных летательных аппаратов над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что дроны были подавлены вблизи села Искра Хомутовского района, пунктов пропуска «Крупец» и «Суджа», деревни Милаевка Беловского района, еще один дрон упал возле села Локоть Рыльского района.

    Также ВСУ, по словам губернатора, нанесли несколько ударов по поселкам Теткино и Новый Путь, деревням Елизаветовка и Успеновка, селу Горналь Курской области.

    Ранее в пятницу ПВО России сбила 50 украинских беспилотников за ночь.

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    23 апреля 2024, 14:53 • Новости дня
    Экс-сотрудник СБУ Прозоров сообщил о «варшавском следе» в деле о покушении

    Экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил, что один из координаторов покушения на него живет в Варшаве

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что за покушением на него стоит Служба безопасности Украины, одна из координаторов преступления сейчас живет в Варшаве.

    По его словам, про западный след ему неизвестно, что одна из координаторов проживает в Варшаве, но она выходец с Украины, поэтому сказать, что к покушению причастны западные службы, он не может, передает ТАСС.

    Прозоров сообщил, что чувствует себя хорошо и находится не в больнице. Он отметил, что работает в полноценном режиме, готовит новые расследования, передает РИА «Новости».

    По его словам, сейчас он готовит расследование о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Он отметил, что после покушения не намерен останавливаться в своей деятельности и будет наращивать усилия в борьбе с терроризмом.

    Напомним, в Москве был подорван автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Прозоров. Обвиняемый в подрыве Головченко признал вину в ходе допросов. Сообщалось, что Головченко снимал дом в поселке Иглино под Уфой вместе с матерью, но не жил там уже несколько лет.

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    23 апреля 2024, 12:13 • Новости дня
    Силы России уничтожили на Днепре четыре лодки с десантом ВСУ

    Сальдо: Силы России уничтожили на Днепре четыре лодки с десантом ВСУ

    Силы России уничтожили на Днепре четыре лодки с десантом ВСУ
    @ Virginie Nguyen Hoang/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российской группировки «Днепр» в ночь на вторник уничтожили четыре лодки с десантом ВСУ на реке Днепр в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, подразделения группировки войск «Днепр» ночью уничтожили четыре лодки противника с десантом до 15 боевиков 35-й и 37-й бригад морской пехоты, передает ТАСС.

    Сальдо добавил, что также были нанесены удары по пунктам временной дислокации, технике и артиллерийским позициям ВСУ на правом берегу Днепра, общие потери врага в живой силе за сутки составили до 45 боевиков.

    Ранее ВСУ начали пополняться осужденными на Херсонском направлении.

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    24 апреля 2024, 08:14 • Новости дня
    Военнопленный ВСУ рассказал, что многим солдатам в зоне СВО за 50 лет

    Tекст: Александра Юдина

    Сдавшийся под Работино в Запорожской области украинский военны рассказал, что небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ принимает участие в выполнении задач на передовой, остальные боевики старше 50 лет, многие отказываются выполнять приказы.

    По его словам, из 23 человек десять было больше за 50, при этом очень мало молодых – один или два человека. Все отказывались выполнять задачу – все хотят жить, передает РИА «Новости».

    Пленный также рассказал, что украинские офицеры присутствуют только на этапе назначения задач, он не оказывают необходимую поддержку в процессе выполнения самой задачи.

    Ранее ВСУ открыли минометный огонь по своим военнослужащим, сдавшимся в плен российским войскам.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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