Морпеха ВСУ осудили за отказ выполнить приказ

СЮГ: Украинца приговорили к пяти годам заключения за отказ форсировать Днепр

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как поясняет издание, Юрий М. публично заявил о несогласии с приказом комроты и отказался его выполнять, за что стал фигурантом уголовного производства по статье «Неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке», передает РИА «Новости».

Как пишет газета, обвиняемый вину не признал и рассказал, что во время боевых действий получил контузию, о чем предупредил командиров, которые признали его годным для отправки на передовую. Также мужчина сообщил, что у него на иждивении есть бабушка преклонного возраста и ребенок с инвалидностью. Несмотря на это его признали виновным и осудили на пять лет.

Ранее Киев обвинил моряка в госизмене за отказ вернуть единственную украинскую подлодку.