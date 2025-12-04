Bloomberg: Коалиция Мерца оказалась на грани краха в Германии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правящая коалиция в Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем столкнулась с острой внутренней проблемой, пишет Bloomberg.

18 молодых депутатов ХДС выступили против законопроекта о пенсиях, который должен пройти финальное голосование в Бундестаге. У коалиции Мерца и СДПГ имеется хрупкое большинство в 12 голосов, и провал реформы может поставить крест на ее существовании и привести к новым национальным выборам? отмечает агентство.

Правительство критиковали за слишком медленные реформы и недостаточную поддержку экономики на фоне спада производства, а крупнейшие бизнес-ассоциации страны назвали ситуацию «свободным падением» для экономики.

«Экономика находится в свободном падении, а правительство реагирует недостаточно решительно», – заявил президент BDI Петер Лейбингер.

Оппозиционная Левая партия пообещала воздержаться при голосовании, что снизит необходимый порог голосов до 284, однако победа без поддержки собственной фракции рассматривается как политическое поражение для Мерца.

Канцлер заявил партийцам в кулуарном совещании о критических последствиях провального голосования, упомянув осложнения в экономике и на мировой арене.

Часть молодых христианских демократов недовольна ростом расходов и перекладыванием финансового бремени на будущие поколения. Закон гарантирует выплаты пенсионерам как минимум до 2031 года, несмотря на все меньший приток взносов от работающего населения и возрастающую нагрузку на бюджет страны. Экономисты отмечают, что развал коалиции маловероятен, но негативные последствия для позиций Мерца и стабильности правительства очевидны.

