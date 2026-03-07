  • Новость часаИран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    «Хезболла» заставила израильский десант бежать из Ливана
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой
    The Atlantic: Война с Ираном стала унижением для Вэнса
    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов
    Мнения
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    7 комментариев
    7 марта 2026, 17:49 • Новости дня

    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля

    Иран предупредил о мощных ударах по базам США и Израиля

    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные предупредили, что военные базы США и Израиля по всему Ближнему Востоку станут главными целями мощных ударов при продолжении атак.

    Иранские вооружённые силы сделали заявление о том, что все военные базы США и Израиля на суше, на море и в космосе на территории Ближнего Востока будут рассматриваться как ключевые цели для мощных ударов, передает RT. Такое предупреждение опубликовано на фоне продолжающегося напряжения в регионе.

    В заявлении иранских военных подчёркивается уважение к интересам и национальному суверенитету соседних стран. Они отметили: «До настоящего времени никаких посягательств на них не совершалось. Однако в случае продолжения прежних наступательных действий все военные базы США, а также Израиля на суше, в море и в космосе, по всему региону, будут рассматриваться как основные цели и подвергнутся мощным ударам».

    Иранские военные особо подчеркнули, что пока не предпринимали никаких агрессивных шагов в адрес иностранных государств региона. Однако они предупредили, что любая дальнейшая эскалация со стороны США или Израиля приведёт к ответным действиям против их объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил о гибели и ранениях около 200 американских военнослужащих в результате удара по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Накануне иранские военные отчитались о большом числе погибших и раненых среди американских военных после атаки по базам в Бахрейне.

    Ранее стало известно, что еще до нападения США и Израиля Тегеран предупреждал страны Ближнего Востока, что американские базы на их территории станут целями иранских ударов.


    7 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой

    Иран заявил о применении США стратегических вооружений

    Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия Ирана обвинила США в использовании стратегических вооружений, хранившихся для третьей мировой войны, против Тегерана.

    Соединенные Штаты применили против Ирана вооружение, предназначавшееся для третьей мировой войны. Об этом заявил официальный представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи, его слова приводит иранское агентство Fars, пишет РИА «Новости».

    «Американцы испытали все свое оружие и даже изъяли из своих резервов то вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны, и сейчас используют его против нас», – заявил Шекарчи.

    Военный представитель также указал, что Иран готов ответить на действия США и Израиля, используя более современные системы вооружений. По его утверждению, армия страны собирается принести народу «добрую весть».

    Шекарчи упомянул о некоем инциденте, который произошел в пятницу на американской базе в Бахрейне, и пообещал, что информация об этом появится во всех СМИ в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авианосец ВМС США «Джордж Буш» готовится к отправке в восточное Средиземноморье для участия в боевых действиях против Ирана. Глава минфина США заявил о планах проведения самой крупной бомбардировки Ирана с начала военной кампании. Свежий опрос показал, что половина американцев недовольны военными действиями США против Ирана на Ближнем Востоке.

    Комментарии (7)
    7 марта 2026, 10:40 • Новости дня
    Временный совет Ирана запретил удары по соседним странам

    Временный руководящий совет Ирана запретил удары по соседним странам

    Временный совет Ирана запретил удары по соседним странам
    @ REUTERS/Abdelhadi Ramahi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Ирана приняли решение воздерживаться от ударов по соседним странам, если с их стороны не будет атак, как сообщил президент страны.

    Временный руководящий совет Ирана постановил не наносить удары и не запускать ракеты по соседним государствам, если только атака не будет совершена с их стороны.

    Президент Масуд Пезешкиан подчеркнул, что подобное решение было принято накануне и касается исключительно случаев обороны, передает РИА «Новости».

    По словам Пезешкиана, «временный руководящий совет постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае начала атак с их стороны по Ирану». Об этом он сообщил, выступая перед иранцами, а его слова приводит агентство Mizan.

    Пезешкиан при этом отверг заявления о возможной безоговорочной капитуляции Ирана, назвав такие утверждения «грезами, которые им стоит унести с собой в могилу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территориям Азербайджана и Турции.

    До этого Пезешкиан объяснил в соцсетях, что действия республики носят вынужденный и оборонительный характер из-за угроз со стороны США и Израиля.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.

    Комментарии (6)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 12:09 • Новости дня
    «Хезболла» заставила израильский десант бежать из Ливана

    В «Хезболла» рассказали подробности боя с израильским десантом в Ливане

    «Хезболла» заставила израильский десант бежать из Ливана
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы шиитского движения атаковали высадившихся с вертолетов израильских военных в районе поселения Наби-Шит, вынудив их экстренно эвакуироваться.

    Представители движения сообщили о столкновении с группой израильского спецназа, которая десантировалась с вертолетов близ сирийской границы, передает РИА «Новости».

    Противник пытался продвинуться к восточному кварталу населенного пункта, но встретил жесткий отпор.

    Согласно заявлению, израильтяне были обнаружены в районе местного кладбища. «В 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение», – говорится в сообщении организации.

    Для прикрытия отхода своих сил израильская армия нанесла около 40 авиаударов. Артиллерия «Хезболлы» и местные жители вели огонь по маршруту эвакуации десантников.

    В результате массированных атак по поселению Наби-Шит погибли 16 человек. Еще 35 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, уточнили в ливанском Минздраве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предпринял попытку высадить десант в горной местности на границе Сирии и Ливана.

    Израильские военные высадились в поселении Наби-Шит в форме ливанской армии.

    Массированные удары авиации по стране привели к гибели 123 человек.

    Комментарии (9)
    7 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    The Atlantic: Война с Ираном стала унижением для Вэнса
    The Atlantic: Война с Ираном стала унижением для Вэнса
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Gloal Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, ранее обещавший не втягивать США в новые военные конфликты, теперь оказался вынужденным поддерживать начало войны с Ираном, инициированной Вашингтоном, сообщает The Atlantic.

    Американский журнал The Atlantic в своей публикации назвал войну с Ираном унижением для вице-президента США Джей Ди Вэнса. Вэнс во время предвыборной кампании активно выступал против военного вмешательства и обещал, что США не будут втянуты в новые зарубежные конфликты, особенно с Ираном. Однако после начала военной кампании по инициативе США, он вынужден поддерживать политику администрации Трампа, что резко контрастирует с его прежними заявлениями, пишет «Царьград».

    В статье отмечается, что к мнению Вэнса стали прислушиваться все меньше, и его предвыборные обещания теперь воспринимаются как ложь и фарс. По данным издания, в приватных разговорах Вэнс продолжает настаивать на своих взглядах, однако реальная политика Вашингтона стала для него настоящим унижением.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Напомним, Вэнс почти трое суток не комментировал военную операцию против Ирана. В американских СМИ появились слухи о возможных разногласиях в Белом доме.

    Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс исключил вероятность затяжного конфликта США на Ближнем Востоке.

    До этого Вэнс предостерегал Вашингтон от прямого вмешательства в эскалацию между Израилем и Ираном.

    Комментарии (4)
    7 марта 2026, 15:09 • Новости дня
    Пророссийские хакеры заявили о получении контроля над объектами Израиля

    Пророссийские хакеры Z-Pentest заявили о получении контроля над объектами Израиля

    Пророссийские хакеры заявили о получении контроля над объектами Израиля
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Участники объединения Z-Pentest Alliance заявили о получении полного доступа к управлению насосами на важных израильских объектах жизнеобеспечения.

    Пророссийская группировка Z-Pentest Alliance заявила о получении административного доступа к системам управления насосами на нескольких важных объектах Израиля, передает «Газета.Ru».

    По словам хакеров, контроль получен над HMI-системой, отвечающей за работу насосного оборудования. В качестве подтверждения опубликован видеоролик с демонстрацией манипуляций в интерфейсе на иврите и использованием учетных данных для входа в систему.

    На видео показано, как злоумышленники просматривают элементы инфраструктуры и меняют параметры работы оборудования, включая настройки двигателя насоса. Ранее группировка уже использовала подобную тактику для изучения систем и изменения их параметров.

    Ранее хакерская группа Beregini получила данные иностранных наемников, связанных с ГУР Украины.

    Комментарии (8)
    7 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Иран атаковал беспилотником танкер Louise P в Персидском заливе

    КСИР заявил об атаке дроном на танкер Louise P в Персидском заливе

    Иран атаковал беспилотником танкер Louise P в Персидском заливе
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Боевой беспилотник поразил в Персидском заливе танкер Louise P под флагом Маршалловых островов, который Тегеран относит к «активам США».

    Корпус стражей исламской революции отчитался о поражении судна Louise P, следовавшего под флагом Маршалловых островов, передает РИА «Новости».

    Военные уточнили, что операция проводилась в акватории Персидского залива.

    «Сегодня днем был нанесен удар при помощи беспилотника по танкеру Louise P, шедшего под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе», – гласит сообщение, распространенное гостелерадиокомпанией страны.

    В КСИР охарактеризовали цель как «один из активов США». Накануне также поступала информация об атаке на танкер Prima, экипаж которого проигнорировал предупреждения о небезопасности Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее иранские военные в Ормузском проливе поразили игнорировавший предупреждения танкер дроном-камикадзе.

    Представитель центрального штаба Ирана сообщил об ударе по американскому нефтяному судну у берегов Кувейта.

    КСИР заявил об атаках на более чем десять судов и танкеров с конца февраля.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане

    Эксперт Кедми назвал версию провала спецоперации Израиля в Ливане по поиску тела летчика

    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения, они прибыли на кладбище и провели работу, но результат оказался отрицательный, сказал газете ВЗГЛЯД Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». Так он прокомментировал сообщения о том, что при попытке найти останки летчика Рона Арада израильские военные попали в засаду «Хезболлы».

    «Кроме сообщений о том, что эта операция была проведена, нам больше ничего не известно. Сообщения ливанской стороны о гибели более 40 человек и десятках раненых – это, скорее, из области «восточной фантастики». Но то, что это было на кладбище и что они (израильские спецназовцы) пытались найти останки, – это довольно реальная версия», – считает Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    Собеседник объяснил, почему спецназ использовал для высадки сразу несколько вертолетов. «Спецназ очень часто работает именно с вертолетов. Если бы это был не спецназ, они пошли бы другими способами. Это не была «шумная» высадка – это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения. Никто ничего особенно не собирался афишировать. И это не разовая акция: мы проводим операции, чтобы найти тела наших погибших военнослужащих. В данном случае это была обычная операция спецназа. Я точно не знаю пока, какое именно подразделение это сделало, хотя могу предполагать», – пояснил Кедми.

    По его словам, операцию могли провести именно сейчас в результате получения каких-то новых данных, которые указали на вероятность того, где именно можно было обнаружить останки летчика. «Просто так, в плановом порядке, такие вещи не делаются, потому что кладбищ в Ливане полно, и не только в Ливане. Они пошли именно на этот участок. Вероятно, была какая-то информация, которая указывала на высокую вероятность (или достаточную вероятность) для проведения операции», – подчеркнул Кедми.

    По его словам, дело летчика Рона Арада по-прежнему является для израильского общества и руководства страны очень важным и ради него могут происходить такие масштабные операции. «У нас свято соблюдается правило: война не закончена, пока не похоронен последний солдат. И мы не только в отношении этого солдата, но и в отношении других продолжаем поиски тех, кто погибли или, вероятно, погибли, или без вести пропали. У нас это постоянный процесс, который никогда не кончается. А то, что при этом могут пострадать наши военнослужащие? Но для этого они и служат», – пояснил спикер.

    Кедми считает, что имя летчика не могло использоваться как прикрытие для каких-то других целей. «В данном случае вся страна знает историю с ним – и как это было, и что произошло. Обычно для каких-то других целей такое не используется.

    Единственное, что вдова сказала, что лично она всегда выступала против того, чтобы из-за нее проводились операции и рисковали наши солдаты. Но это ее личное мнение. Армия все равно проводит операции вооруженными силами, особенно если это спецназ, они знают, на что идут», – считает собеседник.

    При этом востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, отметил: «Я думаю, что это была попытка военной операции, которая сорвалась. Потому что, в общем-то, ресурсы «Хезболлы» тоже про это ничего не говорили. Но, естественно, это была какая-то самостоятельная операция израильских вооруженных сил, связанная с нынешним конфликтом вокруг Ирана, а не с поисками летчика».

    По его мнению, если бы целью был поиск останков летчика или разведка, то логичнее было бы проводить это скрытно, а не шумно, с вертолетов. «Про останки я не видел ничего в СМИ – ни у «Хезболлы», ни у других… Наверное, это была операция против «Хезболлы». Видимо, они пытались что-то ликвидировать, но попали в засаду», – предположил эксперт.

    По данным Армии обороны Израиля, военные подразделения израильской армии провели накануне ночную высадку на востоке ливанской территории, пытаясь обнаружить останки летчика Рона Арада, чей самолет разбился в октябре 1986 года в Ливане. Однако в ходе этой операции никаких доказательств на месте обнаружить не удалось.

    В Армии Ливана уточнили, что израильские военные высадили десант в районе Наби-Шит в округе Баальбек на востоке страны.

    Ливанское движение «Хезболла» заявило о боестолкновении с израильтянами, сообщив, что те высадились с четырех вертолетов (по другой версии – с трех) недалеко от сирийской границы в районе местного кладбища. Бойцы организации утверждают, что интенсивный огонь вынудил противника эвакуироваться под плотным прикрытием израильской авиации. «В 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение», – говорится в сообщении организации.

    Для прикрытия отхода своих сил израильская армия нанесла около 40 авиаударов. Артиллерия «Хезболлы» и местные жители вели огонь по маршруту эвакуации десантников.

    По предварительным данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов погибло не менее 41 человека, еще 40 получили ранения.

    Штурман ВВС Израиля Арад Рон Арад летел над Ливаном в составе экипажа истребителя-бомбардировщика F-4 Phantom II для выполнения боевой задачи – уничтожения объектов Организации освобождения Палестины (ООП), которую Израиль считает террористической. В середине 80-х годов Израиль вел активную борьбу с палестинскими группировками, которые использовали территорию Ливана как плацдарм для атак на израильские поселения.

    Самолетом управлял летчик Ишай Авирам. Во время сброса боекомплекта одна из бомб сдетонировала слишком рано, прямо под самолетом. Взрывная волна и осколки серьезно повредили корпус, сделав дальнейший полет невозможным. Экипаж принял решение катапультироваться над враждебной территорией.

    После катапультирования Авирам приземлился в густых зарослях на склоне глубокого ущелья. Он сумел спрятаться от прочесывавших местность боевиков и выйти на связь со спасательной группой. Из-за интенсивного огня противника израильский вертолет AH-1 Cobra не мог приземлиться. Авираму пришлось уцепиться за одну из лыж шасси вертолета снаружи. Вертолет взлетел и на большой скорости унес пилота из зоны обстрела, пока тот висел на шасси. Фотография этого момента стала знаменитой в Израиле.

    Рон Арад, по сообщениям, при катапультировании потерял сознание и был захвачен сразу после приземления. С тех пор его судьба и место захоронения остаются неизвестными. В Израиле он по-прежнему официально считается пропавшим без вести.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Politico: Зеленский получил рычаг давления на США из-за Ирана

    Politico сообщил о возможном давлении Зеленского на США по Ирану

    Politico: Зеленский получил рычаг давления на США из-за Ирана
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский лидер Владимир Зеленский получил возможность повлиять на позицию Белого дома, используя ситуацию с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке, предполагают западные СМИ.

    Глава Украины Владимир Зеленский может получить дополнительный рычаг давления на администрацию США благодаря сотрудничеству по противодействию иранским беспилотникам на Ближнем Востоке, пишет Politico. По данным источника, близкого к команде президента США по вопросам национальной безопасности, просьба Вашингтона о помощи с иранскими БПЛА дает Зеленскому некоторую возможность влияния на Белый дом в краткосрочной перспективе.

    В публикации отмечается, что в обмен на поддержку Киев может выдвинуть определённые требования, однако они должны быть реалистичными. Как вариант, Зеленский может запросить передачу небольшого количества дополнительных ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

    Ранее стало известно, что американские власти обратились к Украине за консультациями по борьбе с иранскими беспилотниками, применяемыми на Ближнем Востоке. Эксперты считают, что этот диалог способен усилить позиции Зеленского в переговорах с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский поручил отправить украинских специалистов по борьбе с беспилотниками в страны Ближнего Востока по просьбе США. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это решение трагикомичным и показательным.

    Ранее Зеленский заявил о приостановке переговоров по урегулированию ситуации на Украине из-за действий Ирана.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Американский бомбардировщик прибыл в Британию для ударов по Ирану

    Бомбардировщик США B-1 приземлился в Глостершире после разрешения атаковать Иран

    Tекст: Мария Иванова

    На базе Фэрфорд в Глостершире разместили стратегический бомбардировщик B-1, способный нести 24 крылатые ракеты, после решения Лондона открыть базы для ударов по Ирану.

    Американский самолет B-1 прибыл на базу королевских ВВС в графстве Глостершир, пишет Independent. Это произошло после того, как британские власти разрешили Вашингтону использовать свою инфраструктуру для ударов по иранским целям.

    «Американский бомбардировщик, способный нести 24 крылатые ракеты, приземлился в Великобритании», – отмечает издание, публикуя фотографию воздушного судна на базе Фэрфорд, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Кир Стармер подтвердил, что Лондон удовлетворил просьбу союзников об использовании военных объектов для поражения складов в Иране. Политик заявил, что Вашингтон впервые обратился с соответствующим запросом 28 февраля.

    При этом газета The Telegraph приводит иные данные, ссылаясь на собственные источники. Издание отмечает, что США запросили доступ к базам за 17 дней до начала операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о готовности королевства предоставить США военные базы для подготовки ударов по Ирану.

    Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о значительном негативном влиянии политики Вашингтона на стабильность Ближнего Востока.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    При высадке десанта Израиля на востоке Ливана погиб 41 человек

    Авиаудары Израиля при высадке десанта в Ливане унесли жизни 41 человека

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной операции израильских военных в районе Наби-Шит количество подтвержденных жертв превысило 40 человек, еще столько же ранены.

    Количество погибших после ударов при высадке израильских сил выросло до 41, передает РИА «Новости».

    Министерство здравоохранения республики также обновило информацию о пострадавших в ходе атаки, их число достигло 40.

    Армия подтвердила проведение операции противника в округе Баальбек. В официальном сообщении сказано: «Серия авиаударов, нанесенных израильскими силами по населенному пункту Наби-Шит и соседним деревням... привела, по итоговым данным, к гибели 41 человека и ранению еще 40».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля подтвердила высадку десанта в Ливане для поиска следов пропавшего пилота Рона Арада.

    Израильские военные попытались проникнуть в населенный пункт Наби-Шит в форме ливанской армии.

    Ранее Министерство обороны республики сообщило о гибели трех своих бойцов в ходе этой операции.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 13:18 • Новости дня
    Иран нанес массированный удар по авиабазе США «Аль-Дафра» в ОАЭ

    Беспилотники КСИР уничтожили радары и центр связи на базе США «Аль-Дафра» в ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    Ранним утром по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ был нанесен массированный удар беспилотниками, выведены из строя радары и центр спутниковой связи.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил проведение боевой операции против иностранных военных объектов, передает РИА «Новости».

    В официальном коммюнике подчеркивается: «Беспилотные подразделения военно-морских сил КСИР сегодня рано утром провели массированную атаку на авиабазу «БАль-Дафра», ударив по ней».

    По данным военных, все назначенные цели были успешно поражены. Удар пришелся по центру спутниковой связи, радарам раннего предупреждения и управления огнем, а также по пункту контроля воздушных операций.

    В Тегеране заявили, что атака стала возмездием за нападение на школу на юге Ирана, унесшее жизни более ста человек. Обострение конфликта началось 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли удары по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар возмездия по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Тела шестерых американских военных решили доставить в США после гибели от удара иранского беспилотника в Кувейте.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил нанести сокрушительный удар по новым целям в Иране
    Трамп пригрозил нанести сокрушительный удар по новым целям в Иране
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о планах нанести удары по иранским территориям, которые прежде считались безопасными и не подвергались бомбардировкам.

    Американские вооруженные силы рассматривают возможность атаковать районы Ирана, которые ранее не подвергались ударам, передает ТАСС. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время по Ирану будет нанесен очень сильный удар.

    По словам Трампа, обсуждается вариант полного уничтожения определенных районов и неминуемой гибели групп людей, которые до этого момента не являлись потенциальными целями. Он отметил, что такие меры рассматриваются из-за «плохого поведения» иранской стороны.

    Трамп заявил, что Иран стал «проигравшим» на Ближнем Востоке и останется в таком положении еще много десятилетий, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что это первый случай за тысячи лет, когда Иран проиграл своим ближневосточным соседям. Трамп отметил, что Иран стремился захватить регион и править им, однако теперь ситуация изменилась. По словам Трампа, в ответ на его действия в регионе иранцы якобы сказали: «Спасибо, президент Трамп», на что он ответил: «Пожалуйста!».

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Американский бомбардировщик прибыл в Британию для подготовки к ударам по Ирану. Дональд Трамп заявил, что капитуляция Ирана является единственным вариантом завершения войны.

    Глава минфина США Скотт Бессент анонсировал проведение самой масштабной атаки на иранские объекты.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 10:31 • Новости дня
    Нефтяные гиганты начали экстренную эвакуацию персонала из Ирака

    Нефтесервисные гиганты эвакуировали персонал из Ирака в Кувейт

    Tекст: Мария Иванова

    На иракских месторождениях Halliburton, KBR и Schlumberger начали вывозить иностранных сотрудников в Кувейт после остановки добычи на Румейле и закрытия Ормузского пролива.

    Несколько ведущих нефтяных компаний мира, включая американские Halliburton, KBR и Schlumberger, начали вывозить персонал с нефтяных месторождений в Ираке в соседний Кувейт, передает Reuters со ссылкой на источники.

    «Несколько иностранных нефтяных компаний, включая Halliburton, KBR и Schlumberger, начали эвакуацию иностранных сотрудников с нефтяных месторождений в Ираке в Кувейт», – пишет агентство.

    Во вторник иракские власти объявили о приостановке добычи на крупнейшем месторождении страны Румейла. Министерство нефти Ирака пояснило, что этот шаг связан с крайне опасными международными политическими событиями и закрытием Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, из-за закрытия пролива нарушено международное судоходство: нефтяные танкеры отказываются заходить в акваторию Персидского залива, в южных портах Ирака возник дефицит судов и приостановлена загрузка на части терминалов. Запасы нефти на складах достигли критического уровня, и с 3 марта добыча и перекачка на месторождении Южная Румейла сокращены на 100%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем месторождении Румейла из-за сбоев в экспортных операциях.

    Глава компании-оператора иракских портов сообщил о приостановке цепочек поставок через Ормузский пролив для всех типов танкеров.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 15:31 • Новости дня
    Тегеран сообщил о массовых потерях армии США на Ближнем Востоке

    Военные Ирана заявили о сотнях убитых и раненых американских солдат

    Тегеран сообщил о массовых потерях армии США на Ближнем Востоке
    @ REUTERS/Amr Alfiky/File Photo

    Tекст: Мария Иванова

    В результате иранских ударов по американским базам в регионе на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ были убиты и ранены около 200 американских военнослужащих, заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил о серьезном ущербе, нанесенном силам Вашингтона, передает РИА «Новости».

    В заявлении говорится: «В продолжение мощных атак на американские базы в регионе за последние сутки большое количество солдат и командиров армии американского агрессора были убиты или ранены».

    Согласно заявлению Тегерана, в расположении Пятого флота ВМС США пострадал или погиб 21 человек. Кроме того, порядка 200 военных были выведены из строя на базе «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Иранская сторона также объявила об успешном ударе по американскому танкеру, который находился в северной части Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар возмездия по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Тегеран ранее атаковал штаб американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби.

    Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сообщал о гибели более 500 военнослужащих США.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 11:54 • Новости дня
    Глава МИД Италии назвал датой начала операции против Ирана 31 февраля

    Таяни заявил о начале операции США и Израиля 31 февраля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни оговорился в парламенте, сообщив несуществующую дату начала операции против Ирана.

    Глава МИД Италии Антонио Таяни допустил оговорку во время выступления в сенате, заявив, что операция США и Израиля против Ирана началась «31 февраля», отмечает РИА «Новости».

    «Даты и расписание очень ясны. В субботу 31 февраля произошла бомбардировка, в воскресенье 1 марта ко мне обратилась Кракси с запросом на выступление комиссии по обороне и иностранным делам», – заявил Таяни, обращаясь к парламентариям.

    Ранее депутат итальянского парламента Арнальдо Ломути предложил ввести ограничения против Соединенных Штатов и подготовить военную помощь Ирану. А депутат Анджело Бонелли обвинил правительство Италии в чрезмерном подчинении политике президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заплатил втрое больше за срочный вылет из Дубая, оставив семью на месте.


    Комментарии (0)
    Главное
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    Politico: Зеленский получил рычаг давления на США из-за Ирана
    Пророссийские хакеры заявили о получении контроля над объектами Израиля
    Российский спутник связи «Экспресс-АТ1» признали окончательно утерянным
    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук
    Daily Express: На Западе вспыхнула паника из-за предупреждения России Финляндии
    Горнолыжник Бугаев принес России вторую медаль Паралимпиады

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации