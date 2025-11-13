Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.0 комментариев
Эксперт посоветовала лучшее время для покупки икры к Новому году
Эксперт Ильяшенко: Икру к Новому году лучше купить до середины ноября
Красную икру и рыбу перед Новым годом лучше приобретать в крупных торговых точках с конца октября до середины ноября, заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.
Покупать красную икру и рыбу к новогоднему столу лучше заранее, оптимальный период – с конца октября до середины ноября, советует доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко, передает ТАСС.
По словам специалиста, в это время ассортимент уже широкий, а сезонное подорожание еще не достигло пика.
За покупками стоит обращаться в крупные и проверенные магазины, подчеркнула Ильяшенко. Только там можно быть уверенным в качестве, наличии маркировки и правильных условиях хранения продукции. По ее словам, на рынках и при покупке онлайн с рук риски больше, несмотря на возможную экономию.
Цены на красную икру и рыбу к Новому году могут вырасти на 5-7% и составить в среднем 1 400 рублей за килограмм рыбы и 9 900 рублей за килограмм икры. Эксперт связывает рост цен с активным сезонным спросом и сопутствующими факторами.
Эксперты предупредили, что в российских магазинах стоимость красной рыбы и икры может увеличиться к праздникам, несмотря на рекордный улов лососевых в этом году.
В Хабаровске цена килограмма красной икры достигла 12 тыс. рублей.