В Одессе военкомы протащили женщин на микроавтобусе во время мобилизации
Инцидент произошел в Одессе, передает РИА «Новости». Украинское издание сообщило, что четверо женщин попытались остановить микроавтобус территориального центра комплектования, в котором, по их мнению, находились их мужчины, задержанные для мобилизации.
На видео, опубликованном изданием, видно, как женщины схватились руками за окно транспортного средства, но водитель не остановился, и микроавтобус протащил их несколько метров по дороге, при этом другие автомобили сигналили в поддержку.
В интернете распространились кадры, на которых сотрудники украинских военкоматов используют силу, чтобы забрать мужчин на мобилизацию. Известно, что часто задержанных бьют и силой помещают в транспорт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчины призывного возраста в Одессе начали носить холодное оружие для самозащиты от принудительной мобилизации.
В Запорожской области пять священнослужителей канонической Украинской православной церкви прошли мобилизацию после психологического давления. В Калуше неизвестные совершили нападение на местный военкомат, что позволило троим мобилизованным покинуть его территорию.