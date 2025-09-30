Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Песков: Многие жители в Одессе и Николаеве хотят связать судьбу с Россией
Многие жители Одессы и Николаева опасаются открыто высказываться о желании связать свою судьбу с Россией из соображений безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что в Одессе и Николаеве много людей, которые хотели бы связать свою судьбу с Россией, передает ТАСС.
Он отметил, что сейчас этим гражданам смертельно опасно выражать свою позицию публично.
Песков прокомментировал заявление руководителя Херсонской области Владимира Сальдо, который предположил, что в случае референдума жители Одессы и Николаева выбрали бы воссоединение с Россией.
Песков подчеркнул, что сейчас «эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого», так как открытое выражение мнения может стоить им жизни.
Ранее советник президента Путина Николай Патрушев заявил, что у Одессы и «подавляющего большинства» ее жителей «нет ничего общего с киевским режимом».
Президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом и чуть-чуть еврейским.