Песков: Многие жители в Одессе и Николаеве хотят связать судьбу с Россией

Tекст: Вера Басилая

Песков подчеркнул, что в Одессе и Николаеве много людей, которые хотели бы связать свою судьбу с Россией, передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас этим гражданам смертельно опасно выражать свою позицию публично.

Песков прокомментировал заявление руководителя Херсонской области Владимира Сальдо, который предположил, что в случае референдума жители Одессы и Николаева выбрали бы воссоединение с Россией.

Песков подчеркнул, что сейчас «эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого», так как открытое выражение мнения может стоить им жизни.

Ранее советник президента Путина Николай Патрушев заявил, что у Одессы и «подавляющего большинства» ее жителей «нет ничего общего с киевским режимом».

Президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом и чуть-чуть еврейским.