Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.0 комментариев
В Ивано-Франковске анонсировали начало работы языковых патрулей
Мэр Ивано-Франковска сообщил о начале работы языковых инспекторов с 28 октября
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал старт работы языковых инспекторов с понедельника, 28 октября, с целью контроля использования украинского языка в городе.
В Ивано-Франковске уже с 28 октября начнут работу первые языковые инспекторы, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Страна.ua». Марцинкив рассказал, что к работе приступят сорок человек, главной задачей которых станет контроль за использованием украинского языка. Большинство из патрулей составляют молодые люди, а треть – внутренне перемещенные лица.
По словам мэра, особое внимание будет уделено внутренним переселенцам, которые, как он выразился, общаются «на языке врага». Также Марцинкив отметил, что хотя большинство патрулей составляют молодые люди, опубликованное им фото показало, что в числе инспекторов много представителей старшего поколения.
Акция направлена на укрепление позиций украинского языка в регионе, где проживает значительное число переселенцев, и по мнению властей, необходимость такого шага обусловлена сохранением национальной идентичности и языка на фоне растущего влияния русского языка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ужесточить меры по украинизации населения из-за большого числа русскоговорящих переселенцев. Мэр города также пожаловался, что в Ивано-Франковске стало больше русского языка. Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил о переходе к строгому контролю соблюдения языкового закона, который охватывает все без исключения сферы общественной жизни, включая медиа и сферу обслуживания.