Водитель Lexus протаранил 11 машин на Дмитровском шоссе Москвы
На Дмитровском шоссе водитель Lexus протаранил одиннадцать автомобилей, отказался от медосвидетельствования и был доставлен в отдел полиции, сообщили в главке МВД по столице.
Водитель Lexus последовательно врезался в 11 автомобилей на Дмитровском шоссе на севере Москвы, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел утром, когда в полицию поступило сообщение о массовом ДТП с участием иномарки.
Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали мужчину, управлявшего Lexus. По данным пресс-службы столичного главка МВД, он не смог объяснить причины своих действий. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы за оставление места ДТП, отказ от прохождения медосвидетельствования и движение по полосе для маршрутных транспортных средств. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Стоит отметить, что в конце января в Москве из-за сильных снегопадов количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 44%.