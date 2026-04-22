Захарова обвинила Зеленского в следовании логике бандитизма

Tекст: Валерия Городецкая

Она подчеркнула, что, по ее мнению, украинский лидер действует «по стандартной террористической логике, по логике бандитизма, по логике настоящего преступника, а именно замазать кровью всех, организовать вот такую круговую поруку», передает РИА «Новости».

Захарова считает, что Зеленский хочет представить себя не изгоем, а членом группы так называемых цивилизованных, которые, по ее словам, «давно расчеловечились».

Ранее Минобороны России обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине и опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Киева, включая адреса компаний в восьми европейских странах.