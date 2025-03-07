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    Прибалтика захлебывается от ненависти к Дональду Трампу
    Политолог: Европа специально изображает плохого полицейского, а Трамп – доброго
    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз
    Рар объяснил идею премьера Италии взять Украину под защиту НАТО
    ВС России поразили «Калибрами» газовую инфраструктуру Украины
    Издевавшийся над жителями Курской области националист ВСУ взят в плен
    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС
    Компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам
    В ВСУ заявили о первом применении французских Mirage
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    12 комментариев
    7 марта 2025, 14:17 • Новости дня

    Эрдоган пообещал поддержку ВПК Турции в укреплении оборонной сферы Евросоюза

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность военно-промышленного комплекса страны к сотрудничеству с ЕС в сфере укрепления европейской оборонной промышленности и безопасности.

    Эрдоган заявил о готовности турецкого военно-промышленного комплекса внести вклад в развитие оборонной промышленности Евросоюза, передает ТАСС.

    Говоря в ходе видеоконференции с главой Евросовета и партнерами ЕС, он отметил важность сохранения трансатлантических связей и получения поддержки от союзников, включая США.

    Эрдоган подчеркнул, что турецкая оборонная промышленность, оснащенная передовыми технологиями, готова усилить европейскую оборонную сферу.

    Турецкий лидер также высказался за участие Турции в программах ЕС по реконструкции и восстановлению Украины, отметив, что программы европейской оборонной промышленности должны быть открыты для всех союзников Европы.

    Кроме того, Эрдоган подтвердил поддержку Турцией срочного прекращения огня на Украине. Он заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность и независимость Украины и выделяет важность дипломатической основы для переговоров между сторонами конфликта.

    В конце февраля Турция опровергла готовность отправить своих военных на Украину. Также Эрдоган выразил надежду на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине в 2025 году, заявив о намерениях приложить все усилия для обеспечения справедливого мира.

    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

    Коментарии (15)
    7 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии

    Саммит ЕС из-за Венгрии отложил принятие заявления о поддержке Украины

    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи. Также по итогам саммита заявлено, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС».

    «Европейский совет обсудил последние развития событий в отношении Украины. Подготовленный текст получил твердую поддержку 26 глав государств. Европейский совет вернется к его обсуждению на следующей встрече», – приводит ТАСС текст документа.

    Документ, обсуждавшийся на саммите и одобренный 26 странами, провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.

    Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

    В итоговом заявлении саммита сообщается, что Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ.

    При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.

    В заявлении подчеркивается важность автономной обороны Европы и необходимость укрепления своей обороноспособности. Особое внимание уделено инициативам по развитию противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников в координации с НАТО. Ремилитаризация Европы будет осуществляться во взаимодействии с НАТО.

    Саммит Евросоюза назвал конфликт с Россией на Украине экзистенциальной угрозой. В заявлении говорится, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС», но при этом подчеркивается, что Европа «должна учитывать угрозы» и «своим остальным границам».

    Итоговое заявление саммита ЕС по милитаризации Европы стало первым за десятилетия европейским документом на военную тематику, в котором нет ни одного упоминания США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (5)
    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз

    Politico: Орбан объявил о проведении опроса в Венгрии по вступлению Украины в ЕС

    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о проведении опроса среди венгров по вопросу вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    Орбан сообщил о намерении провести опрос среди венгров по поводу поддержки вступления Украины в ЕС, передает Politico.

    Такое заявление он сделал после экстренного саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где Венгрия отказалась поддержать совместное заявление о военной поддержке Украины.

    Опрос будет проведен в рамках национальной консультации, которая уже использовалась правительством для сбора общественного мнения по различным вопросам, в том числе по миграции и правам ЛГБТК+ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Этот механизм представляет из себя рассылку писем всем гражданам Венгрии с вопросами и предлагаемыми вариантами ответов.

    Политолог Балаж Орбан отметил, что венгры впервые получат возможность выразить свое мнение о вступлении Украины в ЕС.

    Ранее подобные опросы критиковались за ведущую формулировку вопросов и использование результатов для укрепления позиций правительства Венгрии.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что из-за Украины изолированным оказался сам ЕС – от России, Китая и США.

    На экстренном саммите ЕС по обороне отложили принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

    На саммите в Брюсселе 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но одобрить данные шаги отказалась Венгрия.

    Коментарии (4)
    6 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Лидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы

    Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы

    Лидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе, в котором приняли участие лидеры стран ЕС, достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро, сообщает Agence France-Presse.

    Согласованный в Брюсселе план ReArm EU был выдвинут Еврокомиссией, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро, которые она займет на рынках капитала и передаст странам в виде кредитов на закупку оружия в Европе. В частности, речь идет о производстве систем ПВО в ЕС и оружии для Украины. Также планируется рост расходов на оборону, чтобы собрать 650 млрд евро на производство оружия в виде госкредитов самими странами ЕС. На военную промышленность также хотят потратить средства программы развития депрессивных регионов Евросоюза (Cohesion Policy).

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европейского союза достичь мира на Украине через увеличение военной мощи. Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (10)
    7 марта 2025, 12:32 • Новости дня
    Политолог: Венгрия не поддержала коммюнике ЕС по Украине в угоду США

    Политолог Бордачев: Европа специально изображает плохого полицейского, а Трамп – доброго

    Политолог: Венгрия не поддержала коммюнике ЕС по Украине в угоду США
    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз вряд ли сможет выполнить взятые в рамках саммита в Брюсселе обязательства. Реализовать задуманное по силам лишь ведущим странам объединения. На этом фоне любопытно поведение Венгрии, которая решила не ссориться с США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее лидеры ЕС договорились о милитаризации Европы. При этом заявление в поддержку Украины было согласовано без Венгрии.

    «Те итоги саммита лидеров ЕС, которые связаны с военно-технической политикой объединения и перевооружением Европы, вызывают вопросы», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай». По его оценкам, принятые решения могут реализоваться лишь на уровне ведущих государств ЕС – таких как Франция, Германия, а также, возможно, Италия и Польша.

    «Роль Еврокомиссии в этом процессе окажется не просто минимальной, а, скорее, вовсе будет исключена», – считает собеседник. Таким образом, результаты прошедшей в Брюсселе встречи глав государств и правительств политолог назвал «формальными и лирическими».

    «Как страны – члены союза будут реализовывать то, что прописали в коммюнике? Найдут ли они на это деньги? Лично я скептично на это смотрю и считаю, что в действительности вряд ли что-то будет сделано», – признался Бордачев. В этой связи он напомнил обещание Олафа Шольца выделить 100 млрд евро для бундесвера, сделанное канцлером ФРГ еще три года назад. Свое слово немецкий политик до сих пор не сдержал.

    Эксперт также обратил внимание на позицию Венгрии, которая не поддержала заявление ЕС по Украине. Собеседник объясняет действия Виктора Орбана фактором Дональда Трампа. «Будапешт не хочет идти наперекор США и раздражать главу Белого дома», – считает аналитик. По его мнению, со стороны Брюсселя последствий для венгерской стороны за «непослушание» пока не просматривается.

    Вместе с тем, спикер допускает, что речь может идти о разделении ролей между ЕС и Вашингтоном. «С одной стороны, возможно, в Европе специально изображают "плохого полицейского", а Трамп – "доброго", чтобы Россия на фоне "дрянных" европейцев договаривалась со Штатами и шла на какие-то уступки. С другой стороны, нельзя исключать, что Евросоюза просто пытается играть деструктивную роль на фоне попыток урегулировать конфликт на Украине», – заключил Бордачев.

    Напомним, в четверг в Брюсселе прошел экстренный саммит лидеров Евросоюза. Все 27 стран объединения согласились поддержать план по перевооружению ЕС под названием ReArm Europe общим объемом 800 млрд евро. В итоговом коммюнике отмечается, что усиление обороноспособности Европы «внесет позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность» и дополнит НАТО.

    В этой связи Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ. При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.

    Из-за позиции Венгрии часть коммюнике, посвященная конфликту на Украине, была опубликована отдельно и поддержана только 26 странами блока. Документ провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.

    Европейские лидеры ЕС заявили о намерении продолжать поставки оружия ВСУ, в том числе и после завершения конфликта. Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

    «У Венгрии другой стратегический подход к Украине, но она изолирована внутри ЕС. Мы уважаем подход Венгрии, но 26 – это больше, чем один», – прокомментировал позицию Будапешта председатель Европейского совета Антониу Кошта. Ему возразил венгерский премьер Виктор Орбан: «Думаю, понятие изоляции более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций».

    Коментарии (2)
    7 марта 2025, 03:26 • Новости дня
    Венгрия и ЕС поспорили о том, кто из них оказался в изоляции из-за Украины

    Орбан отверг слова главы Евросовета об изоляции Венгрии и заявил об изоляции самого ЕС

    Венгрия и ЕС поспорили о том, кто из них оказался в изоляции из-за Украины
    @ Marton Monus/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Венгрия «изолирована внутри ЕС». Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что изолированным оказался сам ЕС – от России, Китая и США.

    Кошта подтвердил, что Венгрия заблокировала решение саммита по Украине. Он выразил уверенность, что Брюссель преодолеет это сопротивление. «У Венгрии другой стратегический подход к Украине, но она изолирована внутри ЕС. Мы уважаем подход Венгрии, но 26 – это больше, чем 1», – приводит его слова ТАСС.

    «Думаю, это более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций», – заявил в ответ Орбан. По его словам, «если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, Венгрия совершенно не изолирована», передает РИА «Новости».

    Орбан также прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон не будет защищать страны НАТО, не выполняющие обязательств по оборонным расходам. Он согласился с тем, что «придется тратить больше» на собственную оборону.

    «Нужно тратить больше денег на наращивание собственного военного потенциала и обороноспособности, но в то же время кто-то должен финансировать украинскую армию, а американцы больше в этом участвовать не будут. Речь об очень большой сумме», – сказал Орбан в эфире М1.

    Он отметил, что «украинское государство тоже надо финансировать, иначе оно развалится», а «все три пакета – это уже слишком много».

    Венгрия, по его словам, намерена провести опрос населения о вступлении Украины в ЕС, считая, что сначала необходимо решить этот вопрос, а затем принимать решение о финансовой поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 из 27 стран Евросоюза поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги. Экстренный саммит Евросоюза по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

    Коментарии (2)
    7 марта 2025, 13:34 • Новости дня
    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС

    Песков заявил, что Россия может принять ответные меры на милитаризацию ЕС

    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что конфронтационная риторика и активности, наблюдаемые в Брюсселе и европейских столицах, диссонируют с поиском мирных путей урегулирования ситуации вокруг Украины. Россия рассматривает возможность принятия ответных мер в связи с милитаризацией Евросоюза, передает ТАСС.

    Он отметил, что Евросоюз активно обсуждает вопросы милитаризации и развития оборонного сегмента, что вызывает обеспокоенность Москвы. По словам Пескова, Евросоюз открыто позиционирует Россию как противника, что делает обсуждения милитаризации причиной для пристального внимания со стороны России.

    «Вся эта милитаризация происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности», – добавил Песков.

    Ранее агентство France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 09:19 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ раскритиковал дискуссии Макрона о ядерном оружии

    Глава МАГАТЭ Гросси назвал обсуждения ядерного оружия размыванием международных норм

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обсуждения в некоторых странах ядерного оружия, назвав это размыванием международных норм.

    Гросси отметил, что обсуждения на эту тему, которые раньше считались табуированными, становятся все более распространенными, что представляет собой опасное размывание международных норм, передает РИА «Новости».

    Глава МАГАТЭ в интервью агентству Bloomberg высказался о том, что еще несколько лет назад подобные дискуссии о ядерном оружии были бы невозможны, но сейчас они ведутся в ряде стран, что он считает тревожным сигналом о постепенном размывании международных норм.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.

    Коментарии (2)
    7 марта 2025, 11:59 • Новости дня
    Орбан спрогнозировал пересмотр Евросоюзом планов поддержки Украины
    Орбан спрогнозировал пересмотр Евросоюзом планов поддержки Украины
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON Fotoagentur GmbH & Co. Pressefoto KG/ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз в течение нескольких недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, поскольку подсчеты расходов указывают на невозможность их реализации.

    Орбан выразил уверенность, что Европейский союз пересмотрит свои планы по финансовой поддержке Украины в течение ближайших недель, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что в Брюсселе сейчас ведутся подсчеты всех будущих расходов, включая содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский планирует увеличить до миллиона человек.

    Помимо этого, ЕС необходимо оплачивать функционирование украинского государства, включая зарплаты и пенсии, а также миллиардные расходы на перевооружение Европы и возможное вступление Украины в ЕС.

    Орбан выразил сомнения в реальности выполнения всех этих финансовых обязательств, подчеркнув, что средств для достижения поставленных целей не хватит даже с участием финансов США.

    Он добавил, что, хотя его мнение воспринимается как вето, в течение нескольких недель станет ясно, что на эти цели у ЕС нет достаточных средств.

    Глава венгерского правительства также указал на необходимость пересмотра европейских планов, иначе они могут привести к разрушительным последствиям для Евросоюза.

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.

    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 09:59 • Новости дня
    Bloomberg: Вэнса в ЕС сочли более опасным, чем Трампа
    Bloomberg: Вэнса в ЕС сочли более опасным, чем Трампа
    @ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возвращение Дональда Трампа к власти в США заставило Европу задуматься о расколе альянса, но вице-президент Джей Ди Вэнс вызывает еще больше опасений у европейцев после его выступления в Мюнхене, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, европейские лидеры считают, что в случае его прихода к власти трансатлантический альянс может столкнуться с еще большими вызовами, передает ТАСС.

    Один из западноевропейских дипломатов заявил, что Вэнс воспринимается как антиевропейский политик, что закрепилось после его речи, где он выразил скептицизм в отношении традиционных союзников США.

    Такая позиция Вэнса добавляет опасений о возможном длительном расколе между США и Европой.

    Сам Вэнс, как подчеркивает Bloomberg, представляя скептический взгляд на отношения с Европой, подчеркивает, что политика США может продолжить курс на уменьшение зависимости от традиционных союзников и усиление самостоятельности в принятии решений на международной арене.

    Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского союза.

    Президент России Владимир Путин заявил, что действующая власть США быстро наладит взаимоотношения с европейскими элитами, и они вскоре «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

    Коментарии (4)
    6 марта 2025, 22:54 • Новости дня
    Расширение помощи Украине поддержали 26 из 27 стран ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, одобрить данные шаги отказалась Венгрия, сообщил европейский источник.

    Источник ТАСС указал, что «Венгрия пока воздержалась». Однако отмечается, что дискуссия не завершена.

    Напомним, на саммите в Брюсселе, в котором приняли участие лидеры стран ЕС, достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».

    Коментарии (3)
    6 марта 2025, 22:46 • Новости дня
    Дуда предложил ЕС направить полицейских и саперов на Украину

    Дуда рекомендовал Европе отправить на Украину полицейских и саперов после боев

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Анджей Дуда предложил европейским странам направить на Украину полицейских и саперов вместо миротворцев.

    Дуда предложил европейским странам отправить полицейских и саперов на Украину по окончании боевых действий, подчеркнув, что такое решение будет более гибким и эффективным, чем привлечение миротворцев, передает ТАСС.

    Дуда считает, что европейский полицейский контингент, состоящий из саперов и полицейских, будет следить за безопасностью и порядком, что позволит более успешно ликвидировать последствия боевых действий на Украине. Польский лидер выразил уверенность, что такая мера поможет Киеву восстановить мир и стабильность на своей территории.

    Тем не менее Дуда не исключает возможность отправки миротворцев на Украину, но только при условии согласия Москвы и Киева и под мандатом Совбеза ООН.

    «Может случиться так, что на линии разграничения будут необходимы миротворческие силы», – отметил он, добавив, что в таком случае может быть достигнуто согласие обеих сторон на участие сил ООН.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж организует встречу начальников генштабов стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить возможность размещения европейского контингента на Украине.

    Страны Европы выразили нежелание участвовать в коалиции по Украине без участия США, которая предусматривает отправку военных сил.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в случае ввода войск на территорию Украины согласование условий станет затруднительным из-за создания фактов на земле.

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    6 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Сердючке пришлось перенести концерты в Европе из-за запрета на выезд с Украины

    Андрей Данилко перенес зарубежные концерты из-за запрета выезда с Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщил, что его концерты в Европе перенесены из-за того, что министерство культуры Украины отказало в разрешении на выезд.

    Артист пожаловался на «внезапную остановку выдачи разрешений на выезд». В связи с этим группа Verka Serduchka & band «не получила разрешения» покинуть страну, «несмотря на заранее представленные документы». Артист выразил сожаление в связи с тем, что концерты в ряде европейских городов придется перенести, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине вступил в силу запрет на выезд из страны для деятелей культуры и журналистов призывного возраста. В 2024 году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции.

    В начале февраля сообщалось, что Данилко, которому исполнился 51 год, не может покинуть территорию Украины из-за призывного возраста. На тот момент исключение составляли выступления на концертах в поддержку Киева, для которых требовалось разрешение от министерства культуры.

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    7 марта 2025, 08:35 • Новости дня
    Володин: Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал политическую элиту Европы «сошедшей с ума», отметив их попытки удержаться у власти и подчеркнув экономический кризис в регионе.

    В своем Telegram-канале он указал, что многие представители европейской политической элиты «сошли с ума» и пытаются сохранить власть, несмотря на экономические трудности.

    Володин подчеркнул, что Европа находится в экономическом кризисе, о чем свидетельствуют данные по ВВП за прошлый год, а также отметил, что Германия находится в рецессии уже полтора года, экономика Австрии и Италии в плачевном состоянии, а промышленное производство во Франции падает.

    «Для того чтобы сохранить личную власть, Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран. Но на самом деле они защищают себя. Это касается также институтов Евросоюза», – отметил он.

    «Спасает себя и Макрон. У него истерика... Заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны – путь к большой трагедии», – подчеркнул Володин.

    Спикер Госдумы также оценил отношения Европы с США. По его мнению, приход к власти Дональда Трампа стал неожиданностью для европейцев, которые поддерживали прежнего президента Джо Байдена.

    Он также предположил, что если республиканцы захотят удержать власть в США, им придется выиграть следующие выборы.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

    Накануне советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о переговорах с Украиной по поводу места и даты возможных мирных переговоров, выразив уверенность в достижении мира.

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    7 марта 2025, 11:21 • Новости дня
    Рolitico: ЕС решил вложить 800 млрд евро в оборону для снижения зависимости от США
    Рolitico: ЕС решил вложить 800 млрд евро в оборону для снижения зависимости от США
    @ Wiktor Dabkowski/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры ЕС согласовали план по увеличению расходов на оборону до 800 млрд евро, чтобы снизить зависимость от США – встать на путь, о котором давно говорил Дональд Трамп, пишет Рolitico.

    По данным газеты, на саммите лидеры всех 27 стран Евросоюза договорились встать на путь, о котором давно говорил Трамп: значительно увеличить свои оборонные инвестиции, передает Politico.

    Планируется вложение до 800 млрд евро, чтобы страны могли самостоятельно обеспечивать свою безопасность, не полагаясь на американскую помощь. Против выступил лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Лидеры ЕС также пообещали срочно направить Киеву дополнительные вооружения и финансовую помощь, что является ответом на решение Трампа сократить военные поставки и прекращение обмена секретной разведывательной информацией с Украиной.

    В ближайшие две недели в Брюсселе будут прорабатываться детали этого плана, который позволит правительствам ЕС вкладывать средства в различные военные возможности, включая ракеты, беспилотники и системы электронной борьбы.

    Саммит, который состоится 20-21 марта, вновь сосредоточится на этих вопросах, с целью согласования более конкретных действий.

    Однако, как отмечает издание, ключевые обсуждения по Украине и европейской безопасности происходят за пределами ЕС.

    Например, дипломат ЕС Кая Каллас недавно побывала в Вашингтоне, однако новый госсекретарь США Марко Рубио отказался от встречи с ней, что стало явным знаком пренебрежения.

    Тем временем Владимир Зеленский сообщил о возобновлении переговоров с американскими официальными лицами и планах обсудить мирный план в Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Как сообщали NBC News, Вашингтон рассматривает возможность изменения формата участия США в НАТО, чтобы страны, не увеличившие расходы на оборону, лишились права на коллективную защиту в случае нападения на них.

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