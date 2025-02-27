Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.46 комментариев
Турция опровергла готовность отправить своих военных на Украину
В администрации президента Турции опровергли информацию о планах отправки турецких военных на Украину, заявив о готовности содействовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.
Администрация президента Турции опровергла информацию об отправке турецких военных на Украину, передает РИА «Новости». В администрации подчеркнули, что на высшем уровне выражалась исключительно готовность содействовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта. «Полагайтесь на официальные заявления», – сообщили корреспонденту агентства.
Сообщения о возможной отправке турецких войск на Украину появились после публикации Bloomberg, в которой говорилось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы обсуждал эту идею с главой МИД России Сергеем Лавровым и Владимиром Зеленским. Агентство ссылалось на источники, знакомые с ситуацией, и заявляло, что Турция якобы могла бы участвовать в миротворческой миссии после завершения конфликта.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине в 2025 году, заявив о намерениях приложить все усилия для обеспечения справедливого мира.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о «признаках завершения» конфликта на Украине.