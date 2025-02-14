Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
В Подмосковье решили ограничить продажу алкоголя в магазинах во дворах
В Московской области решили ограничить продажу алкоголя в магазинах во дворах жилых домов
Московская областная Дума рассмотрит закон, запрещающий продажу алкоголя в магазинах, выходящих дверью во дворы многоквартирных домов, начиная с 1 сентября.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что такие меры необходимы из-за роста числа жалоб от жителей на постоянные нарушения тишины и покоя во дворах. Он подчеркнул, что количество точек реализации алкоголя в регионе за последние пять лет увеличилось более чем на четверть, что также способствовало росту преступлений, передает «Российская газета».
Вторым важным положением закона стал запрет на продажу спиртного в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, с 23.00 до 8.00. Эти меры вступят в силу с 1 сентября и направлены на улучшение качества жизни жителей региона и снижение уровня преступности и антисоциального поведения в общественных местах.
Воробьев отметил, что в прошлом году в Подмосковье было совершено 5 тыс. преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения, а более тысячи несовершеннолетних были задержаны за распитие спиртного в общественных местах. Он выразил надежду, что новые ограничения помогут справиться с этой проблемой.
Ранее депутат Андрей Свинцов предложил законопроект, предусматривающий продажу алкоголя в специализированных магазинах, доступных только лицам старше 18 лет.
Начальник Главного управления МВД Красноярского края Александр Речицкий предложил ограничить продажу алкоголя по пятницам для снижения преступности.
Инициативы по ограничению продажи алкоголя поддерживаются Минздравом.