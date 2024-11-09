В Красноярском крае предложили ограничить продажу алкоголя по пятницам

Tекст: Алексей Дегтярев

Идея об ограничении продаж спиртного возникала еще в 2017 году, но тогда предложение вызвало скепсис у депутатов, отметил Речицкий, передает РИА «Новости».

В ноябре состоится координационное совещание с участием губернатора региона Михаила Котюкова, где будет вновь обсуждаться эта тема.

Речицкий отметил, что введение запрета может привести к росту нелегальной торговли, но выразил уверенность в том, что большинство жителей региона отнесутся к этому положительно.

«Безусловно, кто хочет, тот всегда найдет. Но в подавляющем большинстве отнесется к этому (позитивно – прим. ВЗГЛЯД), но нет, так и нет», – заключил Речицкий.

Ранее в Вологодской области предложили ввести ограничение на время продажи алкоголя до двух часов в день с 2025 года. Глава региона Георгий Филимонов пояснял, что такие меры обусловлены смертностью, связанной с употреблением спиртного.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что регулирование таких вопросов является прерогативой местных властей, и отмечал, что в российском руководстве не ведется дискуссий о сокращении времени продажи спиртных напитков.