Депутат Госдумы предложил продавать алкоголь по новым правилам

Депутат Госдумы Свинцов предложил продавать алкоголь только в специализированных местах

Tекст: Вера Басилая

Депутат Андрей Свинцов из ЛДПР внес в Госдуму законопроект, предусматривающий новую схему продажи алкогольной продукции. Согласно законопроекту, продажа алкоголя должна осуществляться только в специализированных местах в торговых объектах. Доступ в такие помещения будет разрешен только лицам, достигшим совершеннолетия. Документ подчеркивает необходимость размещения мест продажи алкоголя отдельно от зон с другими товарами, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время алкоголь зачастую продается в местах продажи продовольствия, что делает его доступным для обозрения всеми покупателями. Предполагается, что новая система поможет избежать этого, создавая барьеры для прямого обозрения алкогольной продукции.

Законопроект предусматривает обязательное выделение специальных секций или отделов для демонстрации алкогольной продукции в стационарных торговых объектах. Размещение предполагается с отдельным входом, что также может быть предусмотрено со стороны улицы.

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