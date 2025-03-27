В России изменили правила проверки на алкоголь

В России изменили правила медосвидетельствования на алкогольное опьянение

Tекст: Александра Юдина

В проекте документа указан порядок проведения освидетельствования при оказании экстренной медицинской помощи, передает РИА «Новости».

В частности, при помощи пострадавшим в ДТП или лицам с признаками отравления наркотиками, отбираются биологические образцы, такие как моча и кровь, которые хранятся неделю для возможного исследования.

Также изменится перечень наркотических и психотропных веществ, на которые будут проводиться химико-токсикологические исследования. Это связано с изменением структуры наркопотребления в России.

Отдельно уточнены процедуры по получению информированного добровольного согласия для проведения освидетельствования и условия, при которых может быть вынесен отказ от его проведения.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, количество автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, за первый полугодие 2024 года увеличилось почти до 5800, что в десять раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штраф за вождение в нетрезвом виде до 45 тыс. рублей.