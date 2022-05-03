Прибалтика завидует белорусскому изобилию

Жители «демократических» Литвы и Латвии теперь массово едут в «тоталитарную» Белоруссию - открыто смеется над прибалтами Александр Лукашенко. Почему стали возможными такие поездки, что внезапно стало так привлекать граждан прибалтийских государств в соседней стране - и как это связано с предстоящим праздником 9 мая?

Еще в начале марта белорусская пресса начала отмечать, что к ним в страну устремились многие жители Литвы – из числа тех, кто имел право на получение белорусской визы (например, благодаря наличию там родственников). Корреспондент телеканала «МИР-24» Елизавета Проявенко отметила, что теперь литовским водителям заправиться в Белоруссии втрое дешевле, чем на родине.

Журналистка опросила некоторых из приехавших жителей Литвы. «Все едут (в Белоруссию – прим. ВЗГЛЯД) из-за топлива. Большинство. Во-первых, евро поднялся. Сейчас очень выгодно здесь, можно сказать за копейки берёшь», – сказала, например, белорусскому СМИ жительница Литвы Диана. «У нас топливо дорожает, у вас рубль падает. По ценам, конечно, всё дороже», – добавил Станислав.

Удачная идея

Однако ажиотажный спрос возник у прибалтов и на белорусские продукты. В приграничном продуктовом магазине отмечают, что литовцы стали массово скупать соль, сахар, растительное масло, кондитерские изделия. «Кто десять килограммов, кто пятнадцать, кто двадцать – у кого как финансы позволяют. Началось это с 1 марта», – рассказала заведующая магазином Лилия Рудиковская.

Сами литовцы подтверждают, что у них пропали соли и крупы, многое дорожает. «Цены растут на все! Даже есть дефицит на некоторые товары. Почему-то соль пропала. Жена попросила купить. Взял хлеб вкусный. Всё по мелочи: фасоль, гречка. Гречка пропала ещё. Ну так вот, для семьи», – сказал житель Литвы Витольд. «Выгодно, потому что здесь дешевле получается», – подтверждает и литовец Чеслав. На руку приезжим литовцам оказалось то, что ранее их власти сняли коронавирусные ограничения для своих граждан – и теперь по возвращении на родину им не нужно сидеть на недельном карантине.

Подобные репортажи не могли понравиться как официальному Вильнюсу, так и людям, занимающимся возгонкой «антиватных» настроений. «В белорусском видео журналист берёт интервью у якобы водителей литовских машин. Проблема в том, что все эти водители не литовцы. Никто из них не говорит с литовским акцентом. Это чистые белорусы. Да, это могут быть граждане Литвы белорусского происхождения, но это не литовцы. То есть массового такого явления нет», – уверяет литовский блогер, позиционирующий себя как борца с «ватой». Он напоминает, что ещё в прошлом году МИД Литвы вывесил на своем сайте рекомендацию всем жителям избегать поездок в Белоруссию. Вывод блогера: Белоруссия – страна бедная, покупать там нечего, а еще к тому же там могут «обобрать».

В качестве ответной меры на «белорусскую пропаганду» литовские СМИ стали приводить заявления своих пограничников. Те утверждали, что, дескать, количество литовцев, въезжающих в Белоруссию, за последнее время не увеличилось – как было, так и осталось порядка 22 тысячи за полмесяца.

Но тут нужно иметь в виду, что до недавнего времени для въезда в Белоруссию у литовских граждан должны были иметься серьёзные основания – в силу барьеров, возведенных два года назад из-за пандемии Covid-19. Однако недавно в Белоруссии, уловив, куда ветер дует, опубликовали указ о том, что в течение месяца жители Литвы и Латвии могут ездить к ним совсем без виз! Этот шаг в Минске объяснили стремлением к добрососедству и укреплению приграничных связей – тем более, что многие жители Литвы, Латвии и Белоруссии объединены дружескими и родственными связями.

«Великий, богатый Запад, а соли нет!»

Власти самих стран Прибалтики встретили белорусскую инициативу предсказуемо – с крайней враждебностью. Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы выступил с заявлением о том, что спецслужбы России и Белоруссии «предпринимают всё более активные действия по вербовке литовских граждан». Разведка Литвы стращает, что разведку «враждебных государств» интересуют не только те литовцы, кто имеет доступ к секретной информации или занимает высокие посты. В ДГБ утверждают, что «для установления контакта службы могут принимать такие меры, как моделирование инцидента с правоохранительными, миграционными или иными органами, конфликты с преступниками, угрозы ограничения доступа в Россию или Беларусь по бюрократическим причинам».

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Аналогично и в латвийском МИДе запугивают свое население тем, что, приехав в Белоруссию, там можно стать объектом вербовки. «Существует серьезный риск того, что такие действия будут направлены и против граждан Латвии, желающих воспользоваться возможностью безвизового въезда, предлагаемой Белоруссией. Такие путешественники могут стать объектом провокаций со стороны белорусских спецслужб и быть ложно обвинены в нарушении белорусского законодательства с последующим арестом», – заявили во внешнеполитическом ведомстве Латвии. Если верить неофициальным данным, то в Латвии до сотрудников госучреждений (в частности, до педагогов) частным порядком доводят настоятельную рекомендацию – в Белоруссию не ездить!

Среди населения Литвы и Латвии тишком распространялись панические слухи – дескать, тех, кто поедет во «вражеское государство», не будут пускать обратно! Тем не менее, поездки из Прибалтики в Белоруссии начались – люди, сначала робко, а потом все более уверенно стали пользоваться выпавшей им возможностью.

Для въезда всем иностранным гражданам необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, медицинскую страховку, «зеленую карту» (при следовании на автомобиле) и отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации. И только за первый день безвизового режима в Белоруссию прибыли 615 человек из Литвы и Латвии. Белорусские пограничники рассказали, что больше всего желающих оказалось из Латвийской Республики: 281 гражданин (и 78 неграждан Латвии). Люди свободно въезжают и выезжают.

Президент Александр Лукашенко не без иронии отметил, что жители «демократических» Литвы и Латвии теперь массово едут в «тоталитарную» Белоруссию.

«Открыли границу для них перед католической Пасхой – и Радуница (день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян – прим. ВЗГЛЯД) через несколько дней. Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия! Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой», – заявил Александр Лукашенко.

Впрочем, пользуются временным белорусским «безвизом» отнюдь не только те, кто имеет в Белоруссии родственников. Типовой рассказ белорусским журналистам: «Едем на заправку, потому что тут у вас дешевле топливо. У нас дороже в два раза».

В государственном пограничном комитете Белоруссии отмечают, что многие жители соседних государств не поддались на запугивания своих властей. Сотрудник Лидского пограничного отряда Михаил Кузнецов пояснил 20 апреля: «Всего с момента отмены визовых ограничений для граждан Литвы и Латвии через пункт пропуска "Бенякони" в нашу страну проследовало 386 иностранных граждан. За последние сутки в Республику Беларусь таких граждан проследовало 117. Это более тридцати процентов от общего пассажиропотока за сутки». За последующие дни количество въехавших еще увеличилось. «За две недели "безвизовой возможностью" воспользовались 10785 иностранцев: 7259 граждан Литвы, 2503 гражданина и 1023 негражданина Латвии», – говорится в сообщении белорусского госпогранкомитета.

Не заправиться, так хоть отпраздновать

Однако не обходится без неприятностей. Жители Латвии, съездившие в Белоруссию на личном автотранспорте, делятся друг с другом в соцсетях информацией о полученном ими предупреждении. Люди сообщают, что на латвийской границе им выдают лист, на котором на трех языках изложен запрет на приобретение в Белоруссии автомобильного топлива для личного пользования. Этой новостью поделился латвиец Геннадий, который, впрочем, так и не смог выяснить, насколько строго пограничники отслеживают заполнение бака машины.

Судя по комментариям пользователей, раз на раз не приходится. Иногда, по их словам, латвийские пограничники даже замеряют количество топлива на въезде в Белоруссию, чтобы сравнить с уровнем на обратном пути, а иногда даже не смотрят. «Ездили вчера. На границе из Латвии подписали бумагу, что в курсе, что нельзя заправляться в Беларуси. Никто не замерял, сколько топлива в баке. Туда – 3 часа стояли. Белорусы пускали по 2 машины. Обратно – 2 границы за час. На нашей даже не подошли таможенники», – поделилась Юля.

Но некоторым водителям повезло меньше. «Вам вчера повезло, а моих знакомых отправили назад сливаться», – отметила Снежана и рассказала, что при выезде проверяющие даже замеряли уровень топлива в баке.

Посетить живых родственников и могилки усопших, пополнить бензобак и купить дешевых украинских продуктов – это, конечно, хорошо. Выигрывают и сами гости, и встречающая их страна, получившая возможность пополнить свои запасы евровалюты. Но, судя по всему, Белоруссия руководствуется и кое-какими другими мотивами. Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков предполагает, что у решения Минска по временному открытию границ может быть и еще одна причина.

Дело в том, что в последние месяцы власти Литвы и Латвии приняли большое количество запретов, призванных исключить массовое празднование на территории этих государств Дня Победы 9 мая. Многочисленные русские жители стран Прибалтики восприняли эти запреты очень болезненно. Зато теперь у них под боком Белоруссия, где они теперь смогут отметить День Победы в привычном массовом формате, без каких-либо ограничений.

«Для аналогии – вспомним резонанс вокруг проведения парада Победы в мае 2020 года в Минске, когда во многих других странах массовые мероприятия были заметно ограничены на фоне пандемии», – напоминает Нейжмаков. Широко отмечая День Победы, белорусы дарят теперь такую же возможность и русским латвийцам и литовцам.

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