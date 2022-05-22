Сенатор выступил за денацификацию за пределами Украины

Тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, напомнив, что и в УК РФ есть статья «Реабилитация нацизма».

Климов в своем Telegram-канале прокомментировал заявление экс-председателя Социал-демократов Германии Оскара Лафонтена, который сравнил слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о России «с языком нацистов». Ее заявления о желании «разрушить Россию» сродни языку германских нацистов и «вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха», заявлял Лафонтен.

«Так что тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины», – констатировал Климов.

По словам сенатора, подтверждают этот тезис и очередные неонацистские выходки в Прибалтике со сносом монументов освободителям от нацизма и маршами в память сообщников Гитлера. «Такое тоже понравилось бы кровожадным рейхсфюрерам. А уж как порадовала бы отцов рейха нынешняя НАТО, ее русофобские слова и дела», – подчеркнул он.

Он также отметил, что в правительстве Германии есть прямые потомки членов СС (запрещенная с 1945 года преступная организация). «Бегство от денацификации около 10 тыс. эсэсовцев осуществлялось через нынешние страны НАТО с помощью таких структур как ODESSA (Организация бывших членов СС). О них хорошо знали спецслужбы США. Более того, американцы сами эвакуировали видных гитлеровцев. Так, еще год назад в материалах американской CNN говорилось: «США стали убежищем для тысяч нацистов и их приспешников, служивших в концентрационных лагерях, отрядах смерти и СС. Некоторые даже возглавляли союзные нацистам правительства», – цитирует издание политик. По его словам, натовские ростки были тесно сплетены с остатками нацистских корней.

«Поэтому, мировому сообществу стоит не только добиваться роспуска НАТО как главной угрозы миру и безопасности, но и широкой денацификации для искоренения опасной нацистской заразы. Для начала хорошо бы в каждой стране НАТО (все они дружно не голосовали за осуждающие нацизм резолюции Генассамблеи ООН!) выявить тех, кто персонально проявил себя сторонником нацизма, их героизации, оправдания, преемственности гитлеровских идей и целей», – отметил парламентарий, добавив, что в упомянутой Прибалтике неонацисты 30 лет открыто маршируют толпами.

Он также подчеркнул, что с 2014 года в УК РФ есть статья 354.1. «Реабилитация нацизма», а в странах НАТО активничают десятки тысячи ее потенциальных фигурантов – они же отъявленные русофобы. «Может пора начать розыск конкретных злодеев?» – задается вопросом Климов.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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