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Датские СМИ нашли союзников России в НАТО
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В эстонской Нарве местные жители – этнические русские – поддерживают спецоперацию России на Украине, а в случае вооруженного конфликта Москвы и Таллина встанут на сторону восточного соседа, рассказали на датском телеканале tv2.dk.
«Даже при том, что мы находимся на эстонской земле, а значит, и на территории НАТО, 95% горожан говорят по-русски, а многие лояльно относятся к России. В том числе и в украинском конфликте», – передает РИА «Новости» послание телеканала.
Так, горожане рассказали, что не разделяют западную позицию по отношению к Москве.
«Путин делает для России всё. Ракеты могут долететь до Москвы за пять минут. Именно поэтому он борется с нацистами на Украине», – рассказал местный житель Анатолий, добавив, что в случае гипотетического военного конфликта России и Эстонии, жители Нарвы поддержат Москву.
«Я точно буду с русскими. В Нарве все за Россию», – подчеркнул он.
Пенсионерка Людмила Толомпойко, в свою очередь, пожаловалась журналистам на дискриминацию русских в Эстонии. По ее словам, детям запрещают разговаривать в школе на родном языке, кроме того, этническим русским труднее устроиться на работу в бюджетную сферу. При этом она заметила, что в вопросе мира с Россией ситуация зависит от эстонского правительства, которое женщина призвала быть «благоразумнее и дипломатичнее».
Накануне премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что утвержденный на саммите НАТО в Мадриде план по значительному усилению на восточном направлении у границ с Россией начнет реализовываться «уже завтра».
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Эксперт дал прогноз об итогах столкновения сил России и НАТО в Европе
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«Называть армию НАТО «дешевыми экспедиционными отрядами» – это, конечно, перебор. Вооруженные силы Альянса в Европе далеко превосходят нас по своим техническим возможностям и численности», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин, комментируя публикацию в чешской прессе о небоеспособности войск НАТО.
«Любое военное столкновение России и НАТО тут же создает колоссальные и невиданные ранее в истории риски ядерной эскалации. И тогда уже не будет иметь никакого значение техническое оснащение армий», – отмечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.
Кашин уверен, что подобное столкновение будет значительно более серьезным кризисом, недели Карибский кризис или кризис в Европе в 1983 году. «Это вполне может закончиться реальной катастрофой. Надо понимать, что такой конфликт в любом случае будет иметь элемент непредсказуемости, но до сих пор все эксперты были едины во мнении, что неизбежен скорейший переход к применению ядерного оружия. И как только это произойдет, уже не будет иметь значение техническое оснащение любой из армий», – добавил он.
«Более того, не никакой уверенности в том, что применение этого оружия удастся удержать в рамках Восточной Европы», – отметил Кашин.
Объявленная на саммите на НАТО в Мадриде новая стратегия альянса, предполагающая размещение в Восточной Европе уже 300 тыс. бойцов, сейчас нереализуема. Такое мнение высказал чешский журналист Милан Водичка на портале iDNES.cz. По его мнению, войска Запада деградировали за последние десятилетия, когда их армии занимались войной с террористами.
«Это привело к перерождению армии в дешевые экспедиционные отряды, которых восхищают бородачи из спецподразделений. Но теперь Западу нужно как можно больше танкистов и артиллеристов», – считает Водичка. С его точки зрения, помимо проблем с личным составом, страны НАТО также испытывают дефицит оружия, что показала ситуация с истощением военных арсеналов западных стран после передачи вооружения Украине.
Кроме того, Водичка предположил, что в случае военного столкновения России и НАТО Москва сможет занять территорию Прибалтики всего за 15 дней.
«Действительно считалось, что удержать Прибалтику в случае крупного наступления будет сложно, – заметил по этому поводу Кашин. –Другое дело, что все эти рассуждения носят глубоко теоретический характер, потому что любое военное столкновение России и НАТО тут же создает колоссальные и невиданные ранее в истории риски ядерной эскалации. Трудно представить, кто мог бы сознательно на такое решиться, даже с учетом того, насколько мы друг друга раздражаем».
В среду участники саммита Североатлантического альянса приняли итоговую декларацию, в которой назвали Россию самой значительной угрозой безопасности альянса. Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию до 2030 года. Предыдущая концепция 2010 года в корне отличалась от новой редакции, которая по сути сосредоточена на России.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала новые приоритеты в политике НАТО.
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Названы варианты ответа России на военное усиление США в Европе
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«В ответ на усиление войск США в Европе России нужно показать, что она способна создать угрозу самому существованию стран альянса», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее Джо Байден на саммите НАТО объявил о значительном усилении военного присутствия США на европейском континенте.
«При увеличении сил США в Европе непосредственная угроза нашей территории, или войскам Вооруженных сил России, участвующим в спецоперации на Украине, не возрастет, поскольку НАТО старается избежать эскалации. Так что в идеале альянс лишь ограничится наращиванием вооружений в Европе. Как правило, у США и НАТО риторика идет дальше, чем реальные намерения», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, научный сотрудник ИМЭМО РАН, военный аналитик Илья Крамник.
Вместе с тем, в долгосрочной перспективе такие решения США и их союзников повышают риск возникновения новых военных столкновений в Европе или разрастания нынешнего конфликта, в том числе – территориально.
«При этом втягиваться в лобовое столкновение с НАТО – идея малоперспективная, альянс все-таки крупнее. Отвечать им симметрично – тоже не вариант. Иначе мы непомерно нагрузим свою экономику из-за гонки сил и вооружений. Этого нужно постараться избежать», – указал аналитик.
Собеседник уверен: России нужно искать асимметричные способы обеспечения собственной безопасности, избегая приближение ядерного конфликта. «Впрочем, наиболее действенным ответом будет развертывание тактического ядерного оружия, например – комплексов «Искандер» и боевых самолетов на интересующих нас направлениях. Кроме того, можно и нужно усиливать ПВО – воздушная мощь является фундаментальным элементом комбинированных операций НАТО. Поэтому в альянсе будут понимать, что возможный срыв воздушного наступления на территорию России приведет НАТО к отмене наземной операции. В целом мы должны показать способность создать угрозу самому существованию стран альянса», – подчеркнул Крамник.
Напомним, в среду на саммите НАТО в Мадриде была принята новая стратегическая концепция альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Одновременно, президент США Джо Байден, выступая на совместной встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, заявил: США усилят свое военное присутствие по всей Европе.
В частности, Соединенные Штаты намерены обеспечить дислоцирование в Румынии дополнительной бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных. По словам Байдена, бригада будет включать до 3 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости. В Польше должен разместиться штаб 5-го корпуса сухопутных сил США.
В Великобританию будут направлены две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35, на базе ВМФ США Рота в Испании будет базироваться шесть американских эсминцев (сейчас – четыре), перечислил Байден. Кроме того, американский президент заявил о намерении разместить дополнительные комплексы ПВО «и другие средства» в Германии и Италии.
Добавим, что в понедельник Столтенберг проанонсировал намерение НАТО увеличить численность своих сил быстрого реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч человек. В этот же день глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна планирует повысить численность армии со 150 тысяч до 400 тысяч человек. Также Польша планирует докупить реактивные системы залпового огня HIMARS в размере 500 штук, 32 истребителя F-35, 250 танков Abrams последней версии M1A2 SEPv3, 8 ЗКР Patriot.
Во вторник DW сообщила, что хранящиеся в Германии американские ядерные бомбы будут модернизированы – ожидается, что Вашингтон потратит на эти цели 10 млрд долларов. В ФРГ же намерены выделить миллиарды евро на покупку самолетов, которые способны сбрасывать эти заряды, цитирует «МК» немецкое издание.
В США объяснили опасность блокады Калининграда для Евросоюза
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Сейчас Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может «нарушить этот баланс», заявила эксперт Эмма Эшфорд в беседе с Foreign Policy.
Эшфорд отметила, что Литва и Евросоюз должны прекратить свои действия против эксклава России, так как грузоперевозки в регион относятся к внутрироссийской торговле. Она выразила уверенность, что Брюссель изначально должен был не допустить проблему, сделав для региона исключение в санкционном пакете, передает РИА «Новости».
«Возможно, <...> Литва не должна создавать специальную лазейку (в антироссийских санкциях) для Калининграда, но кто-то в Брюсселе должен был сделать это. Это не торговля с Европейским союзом, это торговля внутри России, которая вынуждена пересекать европейскую территорию», – сказала Эшфорд. Специалист подчеркнула, что Запад должен приспособиться к существующей экономической реальности.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о запрете транзита грузов в Калининградскую область «поведением баранов-провокаторов». Она также отметила, что ситуация вокруг транзита через Калининград наглядно высветила отсутствие единства в Евросоюзе. Дипломат подчеркнула, что Москва работает над ответом на случай неразрешенности ситуации с транзитом.
В понедельник зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям. В Совфеде предупредили НАТО о «мясорубке» при нападении на Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Турция согласилась на прием Швеции и Финляндии в НАТО
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НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии, детали пока не разглашаются, сообщила пресс-служба НАТО.
«Состоится церемония подписания соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией и пресс-конференция генсека НАТО», – отметила пресс-служба, передает ТАСС.
Стороны подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде, сообщил гостелеканал TRT Haber, который привел видео с церемонии подписания. Церемония подписания состоялась сразу после переговоров с участием президента Турции Тайипа Эрдогана. С турецкой стороны документ подписал глава МИД Мевлют Чавушоглу.
Как отмечает финская газета Helsingin Sanomat, встреча президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон продлилась два часа и дала надежды на сдвиг с мертвой точки. Стороны прорабатывают совместный документ, однако пока неясно, будет ли это простое заявление или меморандум.
По сведениям финской газеты Iltalehti, в этом документе могут быть положения о приверженности сторон борьбе с терроризмом, а также некие пункты, которые снимут обеспокоенности Турции. Газета, однако, отмечает, что это заявление может считаться декларацией о намерениях.
Ранее СМИ сообщили, что президент Турции Тайип Эрдоган представит специальные документы по поддержке Швецией и Финляндией боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на саммите лидеров НАТО в Мадриде.
Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
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Участников саммита НАТО в Мадриде шокировало меню с «русским салатом»
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Западных чиновников и журналистов шокировало появление в меню ресторана, который обслуживает саммит НАТО в Мадриде, блюда под названием «Картофельный салат по-русски», сообщает Reuters.
Как сообщается, участники мероприятия уточнили, что блюдо находилось на верхней строчке меню и предлагалось по цене восемь евро за порцию. В состав салата входит горох, картофель, морковь и майонез, передает РИА «Новости».
«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», – заявил журналист Иньяки Лопес.
Авторы статьи отметили, что «русский салат» вызвал недоумение из-за планов участников саммита официально назвать Россию «угрозой» для Североатлантического альянса.
«Однако высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия – и, как сообщается, оно было распродано за пару часов», – говорится в публикации.
Ранее Роскосмос в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки и координаты центров принятия решений Запада из космоса, фотографии сделаны спутником «Ресурс-П».
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Чешский журналист раскрыл судьбу Прибалтики в случае войны России с НАТО
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В случае военного столкновения России и НАТО Москва сможет занять территорию Прибалтики всего за 15 дней, а альянс не успеет прийти ей на помощь, заявил чешский журналист Милан Водичка на портале iDNES.cz.
Существующие силы быстрого реагирования альянса в Восточной Европе насчитывают 40 тыс. человек, и согласно стратегии блока, изначально разработанной для борьбы с терроризмом, они вступили бы в боевые действия в течение 15 дней после их начала. «Такого шага вполне хватало для периода, когда альянс реагировал на сообщения о том, что джихадисты начали откармливать верблюдов, чтобы после схода снега двинуться в бой. Но русские за 15 дней способны полностью раскатать Прибалтику», – передает РИА «Новости» его слова.
Водичка отметил, что объявленная на вчерашнем саммите НАТО новая стратегия альянса, предполагающая размещение в Восточной Европе уже 300 тыс. бойцов, сейчас нереализуема. По мнению журналиста, войска Запада деградировали за последние десятилетия, когда их армии занимались войной с террористами.
«Это привело к перерождению армии в дешевые экспедиционные отряды, которых восхищают бородачи из спецподразделений. Но теперь Западу нужно как можно больше танкистов и артиллеристов», – добавил он.
Резюмируя, Водичка пояснил, что помимо проблем с личным составом, страны НАТО также испытывают дефицит оружия, что показала ситуация с истощением военных арсеналов западных стран после передачи вооружения Украине.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
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Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства перед Турцией
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Швеция и Финляндия обязались сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом и не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщили в канцелярии президента Турции.
«Взяты обязательства по полному сотрудничеству с Турцией в борьбе против РПК и ее филиалов, по солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и не поддерживать РПК/YPG и FETO», – приводит РИА «Новости» слова сотрудника канцелярии президента Турции.
Кроме того, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде обязались уйти от политики эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности. «Взято обязательство ухода от эмбарго в сфере оборонно-промышленного комплекса и по расширению сотрудничества в этой области», – сообщили в канцелярии президента Турции.
Ранее во вторник НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии.
Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
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В офисе Зеленского заявили о нежелании НАТО принимать Украину в альянс
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НАТО не хочет, чтобы Украина становилась членом альянса, заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква в интервью Bloomberg.
«НАТО говорит нам, что не даст нам ничего», – сказал он. По его словам, Украине заявили, что «вы не являетесь членом, потому что мы вас не хотим», передает ТАСС.
Жовква отметил, что отдельные страны НАТО, прежде всего США, Великобритания и Польша, оказали значительную помощь, однако Украина рассчитывала на большую поддержку со стороны НАТО как альянса. При этом он отметил, что Украина хотела бы «единогласной, громкой поддержки». Жовква также вновь призвал предоставить Киеву больше тяжелых вооружений.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину «готовиться к долгой войне», но не ответил на вопрос о возможности страны вступить в альянс после завершения конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО сравнил политику альянса по вступлению новых членов со старыми турникетами киевского метро, которые были открыты до того момента, пока не подойдешь к ним.
В новой стратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг проанонсировал новую стратегическую концепцию НАТО, которая будет утверждена на саммите в Мадриде, и назвал Россию «прямой угрозой безопасности». Кроме того, в планах Североатлантического альянса – увеличить численность своих сил быстрого реагирования до 300 тыс. человек.
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В новой концепции НАТО Россия названа самой большой угрозой
В новой Стратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия.
«Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе», – цитирует документ ТАСС.
Также НАТО заявило, что угрозой для альянса является углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией. Угрозой являются и попытки этих стран «подорвать базирующийся на правилах международный порядок».
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг проанонсировал новую стратегическую концепцию НАТО, которая будет утверждена на саммите в Мадриде, и назовет Россию «прямой угрозой безопасности». Кроме того, в планах Североатлантического альянса – увеличить численность своих сил быстрого реагирования до 300 тыс. человек.
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Байден назвал соглашение Швеции и Финляндии с Турцией шагом в НАТО
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Президент США Джо Байден поздравил Стокгольм, Хельсинки и Анкару подписанием трехстороннего меморандума, назвав достигнутое соглашение ключевым шагом к тому, чтобы Финляндию и Швецию пригласили в НАТО.
«Поздравляю Финляндию, Швецию и Турцию с подписанием трехстороннего меморандума – это ключевой шаг к тому, чтобы НАТО пригласила вступить в альянс Финляндию и Швецию, что укрепит наш союз и повысит нашу коллективную безопасность. Это прекрасное начало для саммита [НАТО]», – приводит слова политика ТАСС.
Во вторник НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Для поддержки заявки на вступление в альянс со стороны Анкары Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства перед Турцией по борьбе с терроризмом и отказу от эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности.
Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
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Столтенберг: НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года
НАТО давно начала готовиться к противостоянию с Россией, еще в 2014 году, поэтому мы усилили военное присутствие на востоке, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса, и НАТО начала вкладывать больше денег в оборону», – цитирует ТАСС Столтенберга.
Напомним, в новой Стратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия.
В МИД России предупредили о компенсирующих мерах в ответ на усиление НАТО в Восточной Европе.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, какую угрозу решение НАТО увеличить свое военное присутствие на территории сразу нескольких государств Европы несет России, и что Москва могла бы этому противопоставить.
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Лавров: Запад начал понимать, что нельзя создать безопасность в Европе без России и Белоруссии
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Некоторые страны Запада начинают осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии и задумываться о будущем после кризиса, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Они [на Западе] это понимают. Там все больше и больше появляется здравомыслящих людей, которые уже начинают думать: «А что дальше, когда закончится эта ситуация?» Надо думать об общеевропейском сотрудничестве. Я не знаю, о каком сотрудничестве идет речь, в нынешних условиях трудно себе вообразить, но то, что безопасность выстраивать без нас с вами невозможно – это факт. И вот это начинают многие понимать», – передает ТАСС его слова.
Как при этом отметил Лукашенко, Минск и Москва еще не отвечали зеркально на военную активность НАТО у границ Союзного государства и на белорусской территории нет складов ядерных боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Мы еще полшага сделали. Они же (самолеты НАТО) летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы завтра ядерную бомбу в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных – в России. У нас их нет», – подчеркнул он.
По словам белорусского лидера, на недавней встрече с президентом России очень серьезно обсуждал ситуацию с безопасностью и действия западных стран в отношении Минска и Москвы. Лукашенко подчеркнул, что «никакой инсценировки там не было – про ядерное оружие и прочее».
В МИД России предупредили о компенсирующих мерах в ответ на усиление НАТО в Восточной Европе.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, какую угрозу решение НАТО увеличить свое военное присутствие на территории сразу нескольких государств Европы несет России, и что Москва могла бы этому противопоставить.
Рогозин: Западные коммерческие и государственные спутники работают на «врага России»
Частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают данные Украине и работают таким образом «на нашего врага», заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Фактически весь конгломерат частной и государственной орбитальных группировок работает сейчас исключительно на нашего врага», – рассказал он РИА «Новости».
Кроме того, Роскосмос в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки и координаты центров принятия решений Запада из космоса, фотографии, сделанные спутником «Ресурс-П», опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.
«Пока представители 30 стран альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых «центров принятия решений», поддерживающих украинских националистов», – говорится в сообщении российской госкорпорации.
На фотографиях запечатлены Белый дом и Пентагон в Вашингтоне, конгресс-центр IFEMA в Мадриде, где будет проходить саммит, министерство обороны Великобритании, Рейхстаг и ведомство федерального канцлера в Берлине, а также Елисейские поля и Елисейский дворец в Париже.
Ранее стало известно, что американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта в июне.
В Турции спрогнозировали ответ России на окружение Калининграда силами НАТО
Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может превратить Балтийское море в «озеро НАТО», но Россия примет ответные меры, пишет журналист Сернур Яссыкая в колонке для Yeni Safak.
Он подчеркнул, что после расширения альянса, под его влиянием окажется весь европейский континент с юга до севера, чего не было даже в годы холодной войны. «Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то Калининград, единственная российская земля в Балтии, будет полностью окружен странами Североатлантического альянса, а Балтийское море превратится в озеро НАТО», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом журналист предположил, что в ответ на действия НАТО Москва может увеличить присутствие в Балтийском, а также в Северном море. Но последствия расширения альянса могут сказаться на всем геополитическом устройстве мира.
«Это может послужить поводом для эскалации напряженности между Москвой и западными странами, а также наращивания военного сотрудничества России с Китаем. Расширение НАТО и военное сближение Москвы и Пекина могут спровоцировать вторую холодную войну», – предположил он.
Накануне чешский журналист Милан Водичка на портале iDNES.cz. выразил мнение, что в случае военного столкновения России и НАТО Москва сможет занять территорию Прибалтики всего за 15 дней, а альянс не успеет прийти ей на помощь.
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
В Совфеде оценили намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО
Россия настолько мощная военно-политическая держава, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле не имеет значения, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«Россия настолько мощная военно-политическая держава, что все эти государства в глобально-стратегическом смысле значения не имеют», – приводит слова сенатора РИА «Новости».
Он подчеркнул, что участие северных соседей России в альянсе «не улучшит» их отношения с Москвой. При этом и Швеция, и Финляндия получали определенную выгоду от своего нейтралитета. С увеличением военной инфраструктуры на своей территории «они будут набирать себе проблем».
Отвечая на вопрос корреспондента, как скоро Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО, Климов отметил: «Скорость, с которой они превращаются в цель должна беспокоить их».
Ранее во вторник НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Для поддержки заявки на вступление в альянс со стороны Анкары Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства перед Турцией по борьбе с терроризмом и отказу от эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности.
Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
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