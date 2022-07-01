Датские СМИ нашли союзников России в НАТО

В эстонской Нарве местные жители – этнические русские – поддерживают спецоперацию России на Украине, а в случае вооруженного конфликта Москвы и Таллина встанут на сторону восточного соседа, рассказали на датском телеканале tv2.dk.

«Даже при том, что мы находимся на эстонской земле, а значит, и на территории НАТО, 95% горожан говорят по-русски, а многие лояльно относятся к России. В том числе и в украинском конфликте», – передает РИА «Новости» послание телеканала.

Так, горожане рассказали, что не разделяют западную позицию по отношению к Москве.

«Путин делает для России всё. Ракеты могут долететь до Москвы за пять минут. Именно поэтому он борется с нацистами на Украине», – рассказал местный житель Анатолий, добавив, что в случае гипотетического военного конфликта России и Эстонии, жители Нарвы поддержат Москву.

«Я точно буду с русскими. В Нарве все за Россию», – подчеркнул он.

Пенсионерка Людмила Толомпойко, в свою очередь, пожаловалась журналистам на дискриминацию русских в Эстонии. По ее словам, детям запрещают разговаривать в школе на родном языке, кроме того, этническим русским труднее устроиться на работу в бюджетную сферу. При этом она заметила, что в вопросе мира с Россией ситуация зависит от эстонского правительства, которое женщина призвала быть «благоразумнее и дипломатичнее».

Накануне премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что утвержденный на саммите НАТО в Мадриде план по значительному усилению на восточном направлении у границ с Россией начнет реализовываться «уже завтра».

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