Историк рассказал о подоплеке русофобской политики властей Литвы

«На протяжении долгого времени в Литве активно насаждается концепция о том, что ее освобождение в 1944 году было так называемой второй советской оккупацией. Эта идея продвигалась не только внутри страны, но и на международной арене», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Дюков. В среду отмечается 78-я годовщина освобождения Красной армией Вильнюса от фашистских захватчиков.

«Во время председательства Вильнюса в Евросоюзе в 2012 году МИД Литвы выпустил сборник об истории страны – яркий образец антироссийской пропаганды. В этом сборнике мы увидим рассказы о «первой и второй советской оккупации», совершенно необоснованные, преувеличенные – как минимум вдвое – цифры жертв советских репрессий. Подобная пропаганда последовательно велась на протяжении последних 30 лет», – напомнил директор общественного фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Эксперт объяснил попытки европейских стран переписать историю, замалчивать факты о том, что именно российскому солдату они обязаны своей свободой. «ЕС не хочет чувствовать себя обязанным кому бы то ни было, потому что советские войска не освобождали страны Старой Европы, к тому же там нацистский оккупационный режим был не таким жестоким, как на востоке. А европейские «новобранцы», такие как Литва, Польша и многие другие, – строят свою политику на противопоставлении России», – подчеркнул эксперт.

В среду отмечается годовщина освобождения литовской столицы. 78 лет назад, 13 июля 1944 года красноармейцы – в частности, войска 3-го Белорусского фронта – освободили Вильнюс, подавив последние очаги сопротивления немецко-фашистских захватчиков. В донесении штаба фронта от 14 июля сообщалось, что за время боев с 7 по 13 июля советскими войсками было уничтожено 7 тыс. солдат и офицеров противника, 121 орудие, 11 танков и самоходных орудий, 900 автомашин, 18 радиостанций, 2 железнодорожных эшелона. В плен было взято около 5 тысяч германских солдат и офицеров. Историки отмечали также, что на протяжении всей операции эффективно действовала советская авиация.

Нынешние власти Литвы, а также Латвии и Эстонии считают, что с 1940 по 1991 годы они якобы оккупированы СССР. Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с такой постановкой вопроса. В Москве неоднократно заявляли, что ни о какой оккупации стран Балтии в 1940 году со стороны СССР не может быть и речи.

Как считает Дюков, одна из причин, по которой в Литве и в Прибалтике в целом после крушения СССР выросли русофобские настроения, заключается в том, что в Евросоюзе «постсоветским элитам нужно было найти место в разделении труда».

«Вопросы, связанные с экономикой, социальной сферой, культурой, не влияли на общеевропейскую повестку. И тогда Литва и в целом Балтия нашла свое место – борьбу с Россией, за счет которой она могла повысить свою значимость в составе ЕС. Эта борьба дает надежду местным чиновникам на получение постов в Брюсселе, в западноевропейских структурах», – пояснил директор общественного фонда.

«Но на этом пути Вильнюс заходит так далеко, что не заботится о собственном самосохранении и тем более о приличном существовании своих граждан. Экономически Литва теряет от вражды с Россией больше, чем подавляющее большинство других стран. Тем не менее литовцы идут по этому пути», – сетует эксперт.

В случае Литвы сработал и личный фактор, добавляет он. «Ключевую роль в политических процессах маленькой республики уже 30 лет играет клан Ландсбергисов. Один из членов этого клана – Витаутас – фактически стал первым руководителем Литвы после распада СССР. А его внук Габриелюс сейчас возглавляет МИД страны. Кстати, клан уникален тем, что его представители последовательно служили сначала спецслужбам нацистской Германии, потом КГБ, а сейчас они идут в фарватере американских спецслужб. Мы видим системную коллаборацию со всеми, с кем только можно, лишь бы это было выгодно», – подытожил историк.