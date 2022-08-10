От ненависти к России Европа предает свои главные ценности

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10 августа, среда  |  Последнее обновление — 21:08  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
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Россию на Украине усиливает «снайпер тяжелого калибра»

Россия активно применяет военные новинки на Украине РИА Новости
Россия продолжает совершенствовать одну из главных новинок украинской спецоперации – высокоточные средства поражения. Среди них особенно выделяется артиллерийский снаряд «Краснополь». Чем интересен этот боеприпас и что делает его принципиально новым инструментом на поле боя?  Подробности...
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Украина заменяет враньем несуществующие победы

ВСУ готовятся к наступлению на юге. Или не готовятся? REUTERS/Gleb Garanich
Очередное громкое признание сделали в украинском руководстве: оказывается, все заявления Киева по поводу подготовки «контрнаступления на юг» оказались блефом и дезинформацией. Возможно, военное и политическое руководство киевского режима считает подобную тактику удачным приемом в информационной войне. Почему же в реальности он работает совсем по-другому? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Для Украины все решится в августе

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Похоже, что в августе на российско-украинском фронте все же произойдет сражение, которое определит дальнейший ход событий на Украине. Подробности...
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Пределы санкций ЕС и иллюзия быстрого примирения

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Частичное снятие санкций может создать иллюзию компромисса, возможности договориться, отыграв историю с противостоянием на позиции до 24 февраля 2022 года, что, конечно, невозможно. Подробности...

Европа решила уйти в себя назло русским

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Ведущие страны Европы чувствуют собственную беспомощность в попытках остановить Россию. Возникает некоторое отчаяние и, как следствие, – готовность идти на самые экзотические меры. Подробности...
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Молдавия шантажирует Россию

Последний шанс остановить Трампа

Россиянам запрещают выезд на Запад

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Вы будете огорчены из-за невозможности поехать в Евросоюз в случае запрета ЕС на выдачу виз россиянам?

    От ненависти к России Европа предает свои главные ценности

    Граница между Россией и странами ЕС может оказаться закрытой
    		   10 августа 2022, 21:00
    Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Европа всерьез восприняла идеи Зеленского и некоторых прибалтийских стран полностью запретить гражданам России въезд в страны ЕС. Евросоюз оказался в этом вопросе расколот на два лагеря, и принятое в итоге решение окажется весьма показательным. По сути, ЕС поставлен на грань отказа от тех самых сакраментальных европейских ценностей, ради которых и создавался.

    «Возможность посещать Европу – это привилегия, а не базовое право человека». Это не фраза из «Майн кампф» или же других произведений известных нацистов, а точка зрения премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Госпожа премьер таким образом поддержала президента Украины Владимира Зеленского, который в своем интервью американской Washington Post призвал Запад коллективно наказать всех россиян за спецоперацию на Украине – в том числе и отменой выдачи им туристических виз.

    И если кто-то считает, что этой точки зрения придерживаются лишь маргиналы, то их надежду развеяли в Берлине. Официальный представитель ФРГ Штеффен Хебершртайт заявил, что проект запрета выдачи россиянам шенгенских виз «внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке», и дал понять, что внутри немецкого правительства есть разные точки зрения на этот вопрос.

    В МИД Германии пояснили, что предложение будет обсуждаться еще и на саммите министров иностранных дел стран-членов ЕС в Праге. И это необходимая процедура, ведь, как отмечали в Еврокомиссии, Визовый кодекс ЕС не предусматривает процедуры запрета выдачи краткосрочных туристических виз какой-то стране. А значит, единственный способ ее ввести – это принять соответствующее решение на евросоюзовском слете.

    И на нем, вероятно, столкнутся две группы стран. Группы, разделенные не только и не столько отношением к России, сколько отношением к самому проекту европейской интеграции.

    В первой группе находятся европейцы. Те, кто считает, что европейская интеграция должна проходить на основе европейских, а также базовых человеческих ценностей, частью которых и является право людей на свободное передвижение. Те, кто помнят, что свободное перемещение людей (как и товаров, услуг и капиталов) является базовыми основами для формирования любого единого рынка. И вообще базовой ценностью для Европы.

    Да, Россия не входит в единый европейский рынок, однако, по мнению ряда европейцев, Москву нужно втянуть в культурную, политическую и экономическую сферу влияния Европы. Для того чтобы контролировать ее – или хотя бы жить за ее счет. «Ведь российские инвестиции, туристы и энергоносители – это та кровь, которой питается европейский организм. И если отключить этот организм от подачи внешних ресурсов, то никакие катарцы, никакие азиаты, никакие американцы не спасут европейскую экономику от полного разрушения», – поясняет газете ВЗГЛЯД генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

    Втягивать же в свою элиту возможно через создание в российском гражданском обществе – прежде всего в рамках среднего класса – прослойки проевропейски настроенных людей. Тех, кто отдыхает в Европе, покупает европейское, мыслит европейскими категориями. Именно на это была направлена в России вся «мягкая сила» Евросоюза, начиная аж с 1990-х годов.

    На ваш взгляд

     
    Вы будете огорчены из-за невозможности поехать в Евросоюз в случае запрета ЕС на выдачу виз россиянам?


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    Однако сейчас против этого лагеря выступает другая группа, состоящая в основном из «младоевропейских» политиков. Им чужды реальные европейские ценности. Чужды принципы наднациональной культурной интеграции с какими-то правами для «унтерменш». Восточноевропейские страны, в отличие от западных, в 1990-е годы развивались и формировались на основе принципов этнического национализма и сейчас пытаются перенести этот этнический фактор на весь Евросоюз.

    В итоге национализм, «глобализированный» через призму европейской идентичности, превращается в этих странах во всем известный европейский нацизм. В концепцию о том, что само право на посещение Евросоюза «унтерменшами» есть привилегия для этих «унтерменш».

    И особенно для русских. В понимании ряда восточноевропейских элит русские – это не просто проблемные соседи, не просто «чужие» или даже варвары, а банальные недочеловеки. Поэтому именно прибалты, поляки и иже с ними выступали не за интеграцию, а за изоляцию России. И создание нового железного занавеса, идея прекратить выдачу виз полностью укладывается в данную концепцию.

    «Они не просто нарываются на экскурс в историю международных отношений и принципов ОБСЕ. Увы, они в шаге от нацистской концепции специальных географических зон для народов и государств, которые их не устраивают. Возникает вопрос – это вы о ком, господа? Неужели дома некому поставить вас на место и призвать к здравому смыслу?» – говорит замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

    Здравым смыслом же, по мнению «сверхчеловеков», является использование нынешнего российско-европейского конфликта для навязывания «концепции изоляции России» всей Европе

    – в том числе и интеграторы из условной первой группы. В частности, изоляции через запрет на выдачу виз. «Изоляторы» пытаются доказать, что проевропейскую часть россиян, которую взрастили условные интеграторы, нужно запугать и использовать в своих целях.

    «Попытки демотивировать, деморализовать Россию предпринимаются со всех сторон – и это комплексное воздействие. Задача – вывести российское гражданское общество из зоны комфорта, чтобы мы что-то сделали с властью и со специальной военной операцией. Ведь для того, чтобы российское руководство вынуждено было уступать, нужно демотивировать тылы», – говорит Алексей Мухин.

    При этом «изоляторы» либо не понимают, что, как верно отметил Григорий Карасин, все эти нацистские подходы «порождают чувства неприятия, если не ненависти» – либо понимают, и тогда меняют аргументацию с «запугать» на «наказать». Мол, все русские все равно поддерживают Путина, они безнадежны – поэтому их нужно изолировать. Как заявил Владимир Зеленский, «они должны жить в своем мире, пока не изменят философию».

    И вопрос теперь в том, чья точка зрения одержит победу на саммите в Праге. И от ответа на этот вопрос зависит не судьба России (которая, если что, и без шенгена проживет), а судьба Евросоюза, который сейчас переживает опасную трансформацию. 

    «По мере сокращения возможностей Европы влиять на мировую политику и экономику, провинциализация ее собственного поведения оказалась весьма своевременной. От этой трансформации оказались не свободны даже страны, вся история которых, на первый взгляд, протестовала против того, чтобы принимать решения на интеллектуальном уровне сельского самоуправления восточноевропейской глубинки», – говорит программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    Так что Европа должна решит, как она видит себя в будущем. Останется самым успешным в мире интеграционным проектом – или все-таки докатится до уровня хуторянского сознания ряда восточноевропейских элит?
     
     
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