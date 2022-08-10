Европа решила уйти в себя назло русским

Набирающая в Европе силу кампания за прекращение выдачи гражданам России туристических виз весьма вероятно закончится принятием такого решения на уровне всего Европейского союза.

Во-первых, потому что ограничить «доступ к телу» – это уже действительно все, что осталось у ЕС из потенциального арсенала антироссийских мер. Во-вторых, на Западе уже успели заметить, что экономическая война против России не привела к ожидавшемуся результату, множество россиян сохранили возможность путешествовать, в том числе по своим привычным европейским направлениям.

И, наконец, такое решение будет отвечать требованиям стремительной эволюции политической культуры европейских государств. Она двигается в сторону наиболее архаичных форм международного поведения, которые до последнего времени бытовали только в провинциальных уголках Европы, практически не затронутых даже налетом современной цивилизации. В результате внешнеполитическая беспомощность европейских «грандов» вроде Франции и Германии смыкается с природной диковатостью финской или прибалтийской окраин. Основная цель европейских политиков понятна – создать ситуацию, при которой часть граждан России смогут обвинить свое правительство в потере возможности посещать страны Запада.

В Европе вполне резонно полагают, что колоссальные личные свободы являются самым значимым достижением России за все 30 лет после распада СССР. Свобода передвижения и возможность по собственному усмотрению распоряжаться своими доходами является здесь одной из наиболее значимых. В том числе, когда речь идет о поездках в Европу, которая уже давно воспринимается в России как комфортная зона отдыха, не более того. И стало быть, рассуждают в Евросоюзе, лишение этой возможности должно стать для русских настолько невыносимым, что заставит их потребовать от своего правительства пойти на уступки Западу.

Тем более, что в Евросоюзе прекрасно помнят, какую важную роль играло ограничение личных свобод в падении власти КПСС и крушении Советского государства. Тогда право выезда за границу было привилегией немногих и требовало от абсолютного большинства граждан проходить через унизительные разрешительные процедуры. Это стало значимым фактором того раздражения, которое Советское государство вызывало у многих своих граждан. Сейчас в Европе рассчитывают на такой же эффект, но путем создания обратной ситуации – для россиян хотят сделать невозможным въезд в европейскую «зону комфорта». Именно поэтому основным объектом данной акции станут российские туристы – наиболее массовая категория граждан, выезжающих в Евросоюз.

То, что застрельщиками здесь выступают три бывшие прибалтийские республики СССР, также вполне понятно – именно им в Евросоюзе всегда отведена роль авторов наиболее радикальных инициатив. Периодически к ним в таких делах подключали маленькие страны Скандинавии – вроде Дании или Швеции. Сейчас к усилиям Вильнюса, Риги и Таллина присоединилась еще и Финляндия. Эта страна еще недавно выглядела, как образец здравомыслия, а сейчас ускоренно преобразуется в продолжение Советской Прибалтики. Что еще раз подтверждает невеселую аксиому международной политики: возникающая под давлением адекватность имеет срок годности и, при отсутствии нового опыта, может испортиться, как финская форель в жаркую погоду.

Такой выбор активистов не означает, впрочем, что большие страны ЕС не поддержат инициативу фактического запрета на въезд в Евросоюз туристов из России. Крупные страны ЕС – Германия, Италия или Франция – не будут, конечно, самолично марать руки в таких делах. Чтобы этим заниматься, они принимали в свои ряды литовцев или латышей. Но поддержать предложенное решение вопроса с русскими туристами они вполне смогут. Конечно, со слезами в глазах и многочисленными уверениями, что делают это под давлением восточной периферии Евросоюза. Напомним, что именно таким образом появилась в 2009 году так называемая инициатива «Восточного партнерства», которая уже привела к трагедии Украину и планомерно двигает в том же направлении Азербайджан и Армению.

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Поддержка инициативы прибалтов со стороны Брюсселя и больших стран ЕС вероятна еще и потому, что торговля возможностью посетить Европу для иностранцев давно стала важным инструментом внешней политики Евросоюза. Памятные диалоги России и ЕС о двустороннем облегчении визового режима в середине 2010-х годов были именно об этом – представители Брюсселя «продавали» Москве упрощенный порядок выдачи виз за массу полезных Европе политических уступок. Да и в отношении других государств мира (кроме, конечно, США) европейцы давно ведут себя подобным образом. Поскольку это позволяет им извлечь выгоду из собственного статуса всемирной богадельни.

За прошедшие несколько месяцев страны Евросоюза применили против России все меры экономической войны, которые не были бы убийственными для них самих. Как считают многие наблюдатели, последствия так называемых санкций этой осенью и зимой европейцы ощутят на себе не в меньшей степени, чем жители России. Но мы хотя бы знаем, что вероятные проблемы станут платой за решение важнейших проблем национальной безопасности и гордости за свое положение в мире. А для граждан стран ЕС, как и Запада в целом, все предстоящее станет платой за поведение собственных политиков в ситуации, когда им самим ничего не угрожает.

Сейчас ведущие страны Европы чувствуют собственную беспомощность в попытках остановить Россию в реализации ее планов по поводу украинского вопроса. На борьбу с Москвой уже потрачены колоссальные средства, направлены серьезные объемы вооружений и тысячи наемников. Результата пока нет. Насколько Европа сможет выдержать такую гибридную войну с Россией – совершенно непонятно. Возникает некоторое отчаяние и, как следствие, – готовность идти на самые экзотические меры. Особенно в условиях, когда присутствие в Европе стран с пониженной социальной ответственностью в международной политике дает возможность свалить на них всю грязную работу.

Но нельзя сбрасывать со счетов и общую эволюцию политической культуры Европы. Много лет назад, во времена подготовки Евросоюза к своему самому масштабному расширению за счет бывших сателлитов и союзных республик СССР, российские наблюдатели предполагали, что политическое влияние этого шага на Европу окажется весьма значительным и неблагоприятным. Опасения вызывало появление в европейском объединении государств значительной группы стран, которые фактически не имеют опыта самостоятельного и ответственного участия в международной политике. Многие из них инфицированы национализмом на уровне, пережитом странами Западной Европы во второй половине 19-го столетия. Как результат – общая политическая культура Европы и ее привычки могли эволюционировать в сторону архаики, выглядевшей совершенно забытой в передовых странах ЕС на момент завершения холодной войны.

К сожалению, эти опасения оказались справедливыми. По мере сокращения возможностей Европы влиять на мировую политику и экономику, провинциализация ее собственного поведения оказалась весьма своевременной. От этой трансформации оказались не свободны даже страны, вся история которых, на первый взгляд, протестовала против того, чтобы принимать решения на интеллектуальном уровне сельского самоуправления восточноевропейской глубинки. Эта драма, изменить последствия которой мы уже не можем, но необходимо понять, как с такой Европой иметь дело в будущем.

Мало сомнений вызывает то, что после того, как ЕС закроет въезд на свою территорию для большинства российских туристов, отдельные страны начнут искать способы обхода этой политики. Появятся национальные визы, это потребует введения контроля на внутренних границах Евросоюза – и в конечном итоге негативно отразится на его собственной целостности. Однако саму Европу эти последствия уже не заботят и заботить не могут. Военно-политический кризис вокруг Украины оказался для нее слишком сильным шоком, после которого движение возможно только «вглубь кроличьей норы» конфронтации со своим великим восточным соседом.