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27 июля, среда  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Россиянам вернули дешевую ипотеку

Ипотечные ставки в России пришли в норму Сергей Карпухин/ТАСС
Ипотечные ставки в России снова пришли к однозначным цифрам. Вместо более 20%, как было весной, Сбербанк и ВТБ обещают 9,9% годовых. Они первыми отреагировали на пятое снижение ключевой ставки регулятором. Но следом подключатся и другие игроки рынка. Поможет ли это выполнить поставленную Владимиром Путиным задачу вернуть ипотечный портфель до уровня прошлого года? Подробности...
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Российские комплексы ПВО на Украине превзошли сами себя

Системы С-400 в зоне спецоперации устойчиво перехватывают большую часть ракет противника Кирилл Кухмарь/ТАСС
Проходящая на Украине спецоперация выявила одно из главных преимуществ российской военной машины – совершенные средства ПВО и ПРО. Отечественные зенитно-ракетные комплексы не просто подтвердили свои характеристики, их возможности оказались даже выше ожидаемых. Это особенно наглядно показали результаты атак американских ракет по российским объектам. Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Евросоюз сам лишает себя канала влияния на Россию

Европа ищет любые зацепки, чтобы навредить простым россиянам EPA/TASS
В Европе обсуждается очередной антироссийский запрет. На этот раз речь идет о том, чтобы пресечь саму возможность посещения гражданами России стран Шенгенской зоны, то есть большинства стран Евросоюза. Звучат даже более радикальные идеи – выдавать визу только тем, кто открыто предаст родную страну. И тем самым, как и в остальных подобных случаях, Европа навредит прежде всего себе самой. Почему? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Западу просто нечего предложить потенциальным предателям в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Оскорбительно маленькая сумма аванса за потенциальный угон самолетов российских ВКС прозрачно намекает, что все обещанные золотые горы были не более чем враньем с целью добиться своего, а там хоть трава не расти. Подробности...

Лондон делает из Индии таран против Китая

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Китай сейчас является нашим тактическим союзником не потому, что кто-то в Пекине воспылал особой любовью к России. Все куда банальнее. В Китае понимают, что если Россия не вывезет, то они следующие. Подробности...
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Трибунал над главным террористом планеты

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Это страна – военный преступник. Там царит беззаконие, она является рассадником хаоса, терроризма и войн по всему миру. Это самое тоталитарное, самое нетерпимое к инакомыслию, самое несвободное государство. Его необходимо признать государством – пособником терроризма и призвать к ответу. Подробности...
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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

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Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?
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    		   27 июля 2022, 08:40
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В Европе обсуждается очередной антироссийский запрет. На этот раз речь идет о том, чтобы пресечь саму возможность посещения гражданами России стран Шенгенской зоны, то есть большинства стран Евросоюза. Звучат даже более радикальные идеи – выдавать визу только тем, кто открыто предаст родную страну. И тем самым, как и в остальных подобных случаях, Европа навредит прежде всего себе самой. Почему?

    Страны Евросоюза продолжают искать способы ввести новые санкции в отношении России. При этом они уже давно пренебрегают правилом, сформулированным умными политологами на самой заре санкционной войны: «вводите санкции против элиты, но не против экономики и простых россиян – в ином случае вы сплачиваете простых россиян вокруг элиты и главы государства». Так, в частности, ряд стран–членов Евросоюза уже дошли до визовых санкций – правда, пока на уровне искусственных бюрократических проволочек. Чехия, Румыния, Польша и страны Прибалтики серьезно ограничили выдачу виз гражданам России.

    При этом некоторые представители данных стран уверяют, что визовые ограничения нужно расширить и углубить. «Мы входим в общее шенгенское пространство, а это значит, что люди, у которых на руках визы других стран (Шенгенской зоны – прим. ВЗГЛЯД) могут приезжать в Эстонию и используют наше государство как транзитную страну», – возмущается министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. И прикрыть эту лазейку – то есть защитить Эстонию от российских туристов, смеющих тратить в этой стране деньги – может лишь решение о запрете выдачи «шенгена» россиянам, принятое на уровне всего Евросоюза. «Санкции против России должны в Европе иметь универсальный характер», – заявил министр.

    С такой же инициативой выступает Финляндия. Ряд тамошних депутатов требуют лишить россиян права получать «шенген», либо оставить право на визу лишь в исключительных случаях – даже понимая, какой вред изгнание российских туристов нанесет финской экономике. «Я сам из Лаппенранты (известный туристический центр – прим. ВЗГЛЯД) и знаю, какой вред будет нанесен столь жестким подходом для местной экономики, особенно на юго-востоке Финляндии. Однако я тем не менее придерживаюсь мнения о том, что на кону находятся столь важные вопросы морального и гуманитарного характера, что жесткий подход должен быть применен», – говорит финский депутат Юкка Копра.

    В правительстве с ними согласны. «Лично я считаю, что политика должна быть ужесточена. На это есть свои причины, – заявил и. о. премьер-министра Финляндии Аки Линден (его начальница – Санна Марин – находится в отпуске). – В Восточной Финляндии люди удивляются, почему русские приезжают сюда, как и раньше, несмотря на то, что Россия ведет жестокую войну».

    На самом деле решение, конечно, странное. Если кто-то в Восточной Финляндии и удивляется приезду россиян, то он должен понимать, что в случае закрытия страны для россиян и жители Финляндии не смогут ездить в Россию. А им ездить надо.

    «В Финляндии очень жесткие ограничения по продаже алкоголя, поэтому многие финны очень любят ездить в Санкт-Петербург – быстро, элегантно, на поезде или на автомобиле. Вот сейчас всё это исчезнет, им придется варить брагу», – говорит политолог Марат Баширов.

    Москва ведь уже заявила, что решение о прекращении выдачи виз без ответа не оставит. «Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо», – заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

    Да, поток европейцев в Россию после начала спецоперации резко сократился. «За первые четыре месяца 2022 года гражданам стран ЕС выдано виз в 20 раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года», – отметил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин. Однако не исключено, что в ближайшее время он будет восстанавливаться – опять же, бизнеса ради. «Когда нам говорят, что лишат нас шенгенских виз, то мы-то перетерпим. Но вот как финны будут обходиться без закупок спиртного в Петербурге или как итальянцы будут завозить сюда сыворотки для производства в России итальянских аналогов сыра – это будет головной болью Евросоюза», – говорит российский политолог Марат Баширов.

    Да, европейские лидеры уже приучили российских политиков и политологов в том, что они принимают решения вопреки здравому смыслу, экономической целесообразности и напоминанию некоторых финских депутатов о том, что «мы должны продолжать брать русские деньги». Однако на этот раз большинство экспертов склонны считать, что ЕС на такой шаг все-таки не пойдет.

    В частности, потому, что чем дольше продолжается санкционная война, тем больше экономическая целесообразность учитывается в процессе принятия решений. Так, например, если раньше европейские лидеры говорили об эмбарго на российский газ, то теперь этот вариант санкций снят с повестки дня – даже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, активно выступавшая ранее за отказ от российского голубого топлива, сейчас говорит о том, что без поставок российского газа Германию ждут народные волнения.

    Без российских туристов волнений, конечно, не будет, однако кошельки европейских отельеров, рестораторов и других работников, связанных с туризмом, недосчитаются миллиардов евро, ведь в докоронавирусную эру почти четверть всех шенгенских виз выдавалась россиянам. «Доходы от туризма упадут почти по всей Европе. Речь о многих миллиардах евро. А Восточная Финляндия (раз уж финны об этом заговорили) без наших туристов станет депрессивным регионом», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Помимо экономического ущерба Евросоюз от запрета на въезд российским туристам может получить и идеологический. Ведь значительная часть посещавших европейские страны россиян (а на долю граждан РФ, еще раз, приходилось до четверти всех шенгенских виз) привязывались к Европе и становились своего рода каналами проевропейских настроений и идеологии европоцентричности в российском обществе.

    «ЕС был построен на основе концепции желанного мира. Нельзя ограничивать людей в их стремлении к желанному миру – это противоречит первоначальной концепции Евросоюза»,

    – говорит газете ВЗГЛЯД российский политолог, основатель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко. «С запретом на въезд гражданам России ЕС утратит последние рычаги влияния на российских граждан. Ранее отказ от отмены и даже существенного облегчения визового режима сильно бил по образу ЕС в России и уменьшал возможности воздействия на нас. Теперь ЕС рискует утратить остатки своей привлекательности», – согласен с ним Вадим Трухачев.

    Именно поэтому в ЕС, по мнению некоторых экспертов, сейчас думают не о том, как запретить гражданам РФ посещать европейские страны, а о том, как облегчить этот визовый режим для нужной категории граждан. «Сейчас Запад стремится поддержать выезд недовольных россиян за рубеж, поддержать отток мозгов. Даже Великобритания в этой ситуации сделала специальную программу для российских ученых, – говорит Олег Бондаренко. – Поэтому сейчас, наоборот, будут облегчать получение виз для представителей различных профессий, в том числе и журналистов».

    Впрочем, у ЕС есть и соломоново решение – то есть не закрывать Шенген для россиян и в то же время использовать его в пропагандистских целях. Это решение предложил Киев, и состоит оно в введении для жителей России специального фильтра.

    «Мы настаиваем на том, чтобы тех россиян, которые поддерживают эту геноцидальную войну – а по разным опросам таковые все еще составляют более 80% жителей России – не пускали в страны свободного мира», – заявил представитель Украины по вопросам санкций Алексей Макеев.

    По его мнению, для получения шенгенской визы россияне должны подписывать специальный документ, в котором написано, что они не поддерживают специальную военную операцию на Украине, а также указывать, что они чувствуют ответственность или частичную ответственность за действия России на Украине. По мнению Алексея Макеева, все это должно повлечь за собой рост критического отношения жителей России к действующей власти.

    Правда, не исключено, что эффект от такого «фильтра» будет обратный. Не готовность принять «банку варенья и ящик печенья» в лице турпоездки в Европу за письменное отречение от Родины, а окончательный, принципиальный отказ россиян от «желанного мира». Ведь как написано на шевронах ряда юмористов из числа российских бойцов, воюющих за нашу и всемирную свободу от нацистов: «родился орком – защищай Мордор».

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