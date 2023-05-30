Жажда наживы излечивает прибалтийскую русофобию

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30 мая, вторник  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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Zuma\TASS
Китайская платежная система UnionPay смогла подвинуть с пьедестала американскую платежную систему Visa. За все 60 лет существования американских карт сделать это до сих пор никому не удавалось. И свою лепту в лидерство китайской UnionPay внесли также россияне. Смогут ли эти карты стать альтернативой западных аналогов для России? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Освобождение Харьковской области потребует решения невоенных задач

Украина в Харьковской области репрессировала пророссийских активистов
Чтобы обезопасить Белгородскую область от обстрелов со стороны ВСУ, необходимо присоединить к России Харьковскую область. С таким заявлением выступил губернатор Вячеслав Гладков. Но, по мнению экспертов, эта задача носит не только военный характер – после устроенных Киевом репрессий сторонники России были вынуждены покинуть регион или сильно запуганы, а немалая часть населения сегодня настроена против Москвы. И это придется учитывать при планировании операции.  Подробности...
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Венгерский президент обидела Румынию короткой молитвой

Каталина Новак подразнила Бухарест загадочными короткими постами в соцсетях EPA/ТАСС
Между Будапештом и Бухарестом пробежала черная кошка. Президент Венгрии Каталина Новак приехала в Румынию, в Трансильванию с частным визитом, помолилась на празднике вместе с живущими там венграми, написала в соцсетях «Не дай Трансильвании погибнуть, Господи наш!» и уехала. Хотя адресатом фразы явно был не румынский МИД, откликнулся именно он. Венгерскому послу выражен решительный протест. Чем же Новак так задела румынское государство? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать. Подробности...
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Центробанк России очень неплохо справляется с санкциями

Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов, экономический обозреватель
Банк России критикуют за высокую стоимость кредитов для производства, жесткие требования банкам по резервированию, а также за скачки курса рубля. Попробуем разобраться, насколько справедлива эта критика и к кому она должна быть обращена. Подробности...
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Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...
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    Власти стран Прибалтики возмущены сотрудничеством местного бизнеса с Россией
    Транзит через Эстонию стал одним из способов поставок товаров в Россию
    		  
    30 мая 2023, 18:00
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Станислав Лещенко

    Эстония считается одним из наиболее враждебных по отношению к России государств – зашкаливающая риторика официального Таллина, объявившего всех россиян «преступным народом», не оставляет в этом сомнений. Однако внезапно обнаружился парадокс. Невзирая на всю словесную вражду, Эстония продолжает вести обширную торговлю с Россией – и даже превратилась в ворота «серого» импорта.

    Эстонские СМИ ошарашили аудиторию неожиданной новостью. Оказалось, что невзирая на принятые ЕС десять пакетов санкций, экспорт из Эстонии в Россию в марте текущего года (по сравнению с мартом 2022-го) вырос на 17 млн евро. «44% от экспорта составляют машины и транспортное оборудование – это печатные машины и центрифуги», – сообщила аналитик эстонского государственного департамента статистики Яне Леппметс.

    В прошлом 2022 году Эстония продала в Россию товаров на 761 млн евро. Это 3,6% от общего экспорта товаров из Эстонии. Больше всего в прошлом году Эстония поставляла в Россию разные механические устройства (на 232 млн евро), в том числе центрифуги и фильтровальное оборудование. Далее идут электрическое оборудование (54 млн евро), в том числе медицинское, пластмассы и изделия из них (46 млн), а также оптические и измерительные приборы (46 млн евро). В 2022 году резко (на 133%) вырос экспорт вина в Россию – через Эстонию повезли продукцию винодельческих регионов ЕС. Конечно, это серьезный спад по сравнению с 2012 годом, на который пришелся максимум эстонского экспорта в Россию – тогда он составил 1,5 млрд евро.

    Слова и дела

    Министерство иностранных дел Эстонии призывает бизнес не заниматься торговлей с Россией, но получается, что многие предприниматели пропускают эти призывы мимо ушей. Перед эстонской госпропагандой встала задача – попытаться как-то сгладить этот факт в глазах собственного населения.

    Леппметс поясняет, что рост объясняется инфляцией: мол, количество товара осталось примерно прежним, а вот цены на него выросли. В министерстве же иностранных дел говорят, что статистику эстонского экспорта стоит рассматривать за более длительный период, чем один месяц. «Экономика Эстонии весьма небольшая. Показатели экспорта сильно колеблются по месяцам. Следует сравнивать более длинные периоды, к примеру, кварталы. Если сравнивать первый квартал текущего года с четвертым кварталом прошлого, то видно, что объем экспорта из Эстонии вырос не сильно», – уверяет сотрудник эстонского МИДа Тынис Нирк.

    По его словам, большая часть продукции (не менее трех четвертей), экспортируемой из Эстонии в Россию – отнюдь не эстонского происхождения. Леппметс подтверждает: «По большей части это реэкспорт. То есть мы экспортируем товары неэстонского происхождения. В марте 77% от экспорта составили заграничные продукты, которые привозят в Эстонию. Отсюда их экспортируют дальше в Россию. Из всех товаров, отправленных от нас в Россию, всего 23% было сделано в Эстонии».

    Такая ситуация вызывает озабоченность эстонских госорганов. «Эстония всегда была сторонником жестких санкций. Мы призываем эстонские предприятия соблюдать эти жесткие санкции. Это крайне важно для того, чтобы сделать войну для агрессора очень затратной», – пояснил Нирк.

    Данные об экспорте за апрель еще не готовы, но в департаменте статистики предполагают, вряд ли показатели эстонских продаж в Россию упадут. Тем временем эта ситуация привлекла внимание западной прессы – и премьер-министру Эстонии Кае Каллас пришлось оправдываться. Издание Financial Times опубликовало данные о том, что лишь половина подсанкционных товаров, которые везли из Евросоюза в страны Таможенного союза ЕАЭС (Армения, Киргизстан и Казахстан), достигли конечного пункта назначения. По информации издания, общий объем такого «растворившегося» товара составил миллиард евро, а «диспропорциональная» доля таких перевозок прошла через страны Балтии.

    Законопатить все дыры в заборе!

    Сотрудник эстонского министерства иностранных дел Эрки Кодар убежден, что почти весь санкционный товар, якобы провозимый через РФ транзитом, в итоге в РФ и остался. «Где же еще? – рассуждает он. – Для чего всем этим странам вдруг срочно понадобился весь этот товар? Кому он нужен больше всех в регионе? Конечно же, России». Кая Каллас тоже не стала отрицать факт таких поставок. По ее словам, ей приходилось буквально «умолять» эстонские компании включить «моральный компас» и отказаться от сделок, которые могут привести к тому, что РФ получит доступ к подсанкционным товарам.

    Эстонский премьер признала, что поставки на российский рынок в обход западных санкций сохраняют привлекательность для бизнеса, и обвинила предпринимателей в лицемерии. «Вы очень громко говорите: «Украина, Россия, безопасность», но сами скрытым образом договариваетесь (с россиянами – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует Каллас Financial Times. Премьер Эстонии подтверждает, что во многих случаях санкционные товары официально идут транзитом через Россию в другие постсоветские страны – но в итоге остаются на территории РФ.

    Каллас считает саму мысль о том, что Эстония когда-либо восстановит прежние отношения с Россией, недопустимой. Выступая 15 мая на «Копенгагенском демократическом саммите» (Copenhagen Democracy Summit), она подчеркнула: «Россию нельзя оценивать через призму демократии. Россия – это государство-изгой, которое необходимо полностью изолировать... Наше давление на Россию должно усиливаться, а не ослабевать... Пока российское общество не готово отвечать за свои преступления, нам всем нужно быть готовыми к худшему».

    Понятно, что при таком настрое ее не может не возмущать мысль о том, что в Эстонии находятся предприниматели, готовые способствовать «параллельному импорту» в Россию. Кая Каллас призывает коллег по ЕС ввести запрет на транзит любых товаров через Российскую Федерацию. Факт резко возросшего экспорта из Эстонии в Грузию, Армению, Казахстан, Киргизию и Узбекистан вызывает у нее крайнюю тревогу. «Проще всего было бы запретить транзит всем странам, которые граничат с Россией. Отдельные санкции Эстонии не решили бы проблему, потому что экспорт просто переместился бы в другую приграничную страну», – настаивает глава эстонского правительства.

    И эти ее призывы были услышаны. Как известно, ЕС уже подготовил одиннадцатый пакет санкций, который призван «законопатить» оставшиеся после предыдущих пакетов «дыры» – в частности, ограничить транзит санкционных товаров через Россию.

    Бизнес всегда найдет лазейку

    Эстонская пресса с удовольствием выявляет и шельмует местные фирмы, продолжающие сотрудничать с россиянами. В прошлом году жертвами такого шельмования стали компании, которые импортировали и использовали нефтепродукты из России. Никаких законов они не нарушали, так как воспользовались «дырами», оставленными в санкционных правилах. Но все равно на родине они были объявлены чуть ли не «национал-предателями». Теперь «охота» на подобных «изменников» только усилилась.

    Недавно, например, под огонь жесткой критики угодило эстонское судоходное предприятие Hansa Shipping. Выяснилось, что корабль этой компании совершил рейс из порта Мууга в Калининград – и подобный случай далеко не единственный.

    Поучительно, что там, где собственные власти напрямую запрещают эстонским предприятиям сотрудничать с россиянами, оставшийся бесхозным «кусок пирога» пытаются перехватить компании из других стран Прибалтики. В прошлом году Эстония, по сути, запретила своему государственному предприятию Operail перевозить российские и белорусские грузы. Этим воспользовалось латвийское государственное предприятие LDz Cargo, которое в текущем году начало активно перевозить грузы из эстонских портов в Россию.

    Но участие в поставках в Россию меркнет по сравнению с таким ужасным «грехом», как сотрудничество с предприятиями российского военно-промышленного комплекса. А как оказалось, в этом «грехе» повинны и некоторые предприятия из стран Прибалтики! Так недавно выяснилось, что эстонская компания Marker Nordic Ou до самого последнего времени снабжала российского оборонного подрядчика волоконно-оптическими жгутами, промышленным клеем и др. Партнером Marker Nordic Ou являлось петербургское АО «Ломо» – производитель оптических систем для российских ВМФ, ВКС и Сухопутных войск.

    В сотрудничестве с российским ВПК уличили и одну фирму из Литвы. Оказалось, что литовская D.Kudarauskienes Warehouse поставляет российскому АО «Коломенский завод» некоторые детали, необходимые при производстве дизельных двигателей для военных кораблей. Другие же детали «Коломенский завод» получал от Sipavag AG из Швейцарии и Geislinger GmbH из Австрии. Таким образом, усиленно возводимый вокруг России «железный занавес» оказывается щелястым. Чем больше запретов принимают политики, тем более усердно частный бизнес ищет «щели».
     
     
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