    Американская армия готовится решать в Венесуэле внутренние проблемы США
    Адмирал: АПЛ «Хабаровск» специально спроектировали для «Посейдона»
    Основанный россиянином банк Revolut начал блокировать счета граждан РФ и Белорусии
    Заслуженный учитель нашел нелогичность в идее ввести 12-летнее обучение в школах
    Белоусову представили патрульный корабль для льдов Арктики
    Глава Дагестана наградил обезвредившего 30 дронов ВСУ уроженца республики
    Хинштейн словами «первый пошел» прокомментировал приговор за хищения на фортификациях
    Объявлены сроки начала летных испытаний самолета «Байкал» с российским двигателем
    Во Франции отпустили из-под ареста троих подозреваемых в ограблении Лувра
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    24 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    19 комментариев
    1 ноября 2025, 22:29 • Новости дня

    Россия осудила применение США избыточной силы в Карибском бассейне

    Захарова: Россия осуждает применение США избыточной силы в Карибском бассейне

    Tекст: Антон Антонов

    Россия выступает против применения Соединенными Штатами избыточной военной силы при борьбе с наркотрафиком в Карибском бассейне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Решительно осуждаем применение избыточной военной силы при выполнении антинаркотических задач», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

    Захарова подчеркнула, что такого рода действия нарушают как американское законодательство, так и нормы международного права, включая Устав ООН, Устав Организации американских государств и Конвенцию ООН по морскому праву.

    Она отметила, что данную позицию разделяют представители ряда стран и международных организаций, включая генсекретаря ООН Антониу Гутерреша и Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

    Захарова добавила, что многократно тиражируемые в американских СМИ публикации о сотрудничестве России с Венесуэлой не требуют подробных комментариев. Она подчеркнула, что отношения между Москвой и Каракасом носят стратегический характер и развиваются независимо от внешней конъюнктуры, а вопросы обороноспособности находятся в ведении профильных ведомств двух стран.

    МИД России также подтвердил свою твердую поддержку руководству Венесуэлы в вопросах защиты национального суверенитета. Москва призывает к сохранению Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве зоны мира, а также выступает за меры по деэскалации и поиск решений на основе международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США продолжают усиливать присутствие в Карибском море и восточной части Тихого океана, размещая военные корабли, самолеты и тысячи солдат у берегов Венесуэлы под предлогом «борьбы с наркотрафиком». Американские военные топят суда, которые называют принадлежащими картелям и перевозившими наркотики. Вашингтон пригрозил силовыми мерам в адрес Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с производством наркотиков.

    31 октября 2025, 20:30 • Новости дня
    WP: Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью
    WP: Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью
    @ Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил официальные обращения к руководству России, Китая и Ирана с просьбой о военной поддержке на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства США, в письме президенту России Мадуро якобы просил Москву оказать помощь в модернизации оборонительных радаров, ремонте боевых самолетов и поставках ракетных систем.

    Отдельное письмо направлено председателю КНР Си Цзиньпину. В нем Мадуро предлагает «расширить военное сотрудничество» между Каракасом и Пекином для противодействия «эскалации между США и Венесуэлой». Он попросил ускорить производство китайских радиолокационных систем, чтобы укрепить обороноспособность страны.

    Кроме того, венесуэльский министр транспорта Рамон Селестино Веласкес, согласно документам, координирует поставки из Ирана военного оборудования, включая беспилотники с дальностью до одной тысячи  километров, системы пассивного обнаружения и устройства для подавления GPS-сигнала.

    Издание отмечает, что для Мадуро обращение к России, Китаю и Ирану – это попытка укрепить оборонные возможности и сохранить политическую поддержку союзников на фоне возможного обострения отношений с США.

    В последние недели США значительно усилили военное присутствие в Карибском бассейне, объясняя это операцией против наркоторговли. В регион направлены корабли, беспилотники и авианосец USS Gerald Ford. Каракас отвергает обвинения Вашингтона и называет действия США «актом агрессии».

    Ранее Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что американская администрация якобы рассмотрела конкретные цели для возможных авиаударов по портам и аэропортам в Венесуэле, связанным с контрабандой наркотиков.

    30 октября 2025, 10:10 • Новости дня
    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    @ Apec2025korea/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США лидирует по числу ядерного оружия в мире, но официальные данные ICAN (Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия) говорят о том, что наибольшее число ядерных вооружений находится у России, сообщает NBC.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о поручении Пентагону незамедлительно провести испытания ядерных вооружений наравне с Россией и Китаем, передает NBC News.

    Трамп в публикации заявил, что Соединенные Штаты обладают самым большим ядерным потенциалом в мире, а Россия занимает второе место, Китай – третье, но «потенциал Пекина сравняется с США и Россией через пять лет». NBC отмечает, что по данным ICAN, Россия является страной, имеющей наибольшее количество подтвержденных единиц ядерного оружия – 5449 единиц против 5277 у США.

    Также сообщается, что последняя подтвержденная серия ядерных испытаний в США состоялась в 1992 году, после чего Соединенные Штаты объявили мораторий.

    В ответ на заявление Трампа NBC запросила разъяснения в Белом доме, однако президент США не стал отвечать журналистам на вопросы о корректировке планов по испытаниям.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов самый крупный арсенал ядерного оружия. Трамп также объяснил решение возобновить ядерные испытания как ответную меру.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Соединенных Штатов больше подводных лодок, но по числу ядерных боеголовок между Россией и США сохраняется паритет.

    1 ноября 2025, 22:00 • Видео
    Уничтожение элитного спецназа ГУР Украины

    Российские военные сорвали наглую операцию главного управления разведки (ГУР) Украины, которое попыталась высадить элитный спецназ в километре от Красноармейска (Покровска), где сейчас идут тяжелые бои. Вся группа была ликвидирована. Есть версия, что главу ГУР Кирилла Буданова, внесенного в РФ в список террористов и экстремистов, специально подставили.

    31 октября 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев относительно публикации Financial Times о якобы отмене встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа из-за жестких требований Москвы по Украине.

    Кремль не стал давать никаких пояснений по публикации газеты Financial Times относительно отмены встречи лидеров России и США в Будапеште, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил вспомнить формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепа по итогам разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Он подчеркнул, что оценки и формулировки в официальных заявлениях двух стран были другими.

    В заметке Financial Times сообщалось, что США якобы отменили встречу после того, как из Москвы поступил меморандум с «жесткими требованиями» по Украине. По версии западной прессы, Вашингтон счел позицию России слишком твердой.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    Перспективы проведения саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны.

    Президент США Дональд Трамп допустил переговоры с Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

    31 октября 2025, 21:29 • Новости дня
    Вашингтон не разрешил исключить Венгрию из нефтяных санкций против России
    Вашингтон не разрешил исключить Венгрию из нефтяных санкций против России
    @ Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Венгрия обратилась с просьбой о снятии американских санкций против поставок российской нефти, однако разрешение пока не предоставлено.

    Трамп рассказал журналистам, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил его о том, чтобы страна была исключена из американских санкций, направленных против российской нефти, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Орбан напрямую обратился к нему с такой просьбой. «Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил», – заявил глава Белого дома, комментируя ситуацию для прессы.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает получить от США исключение из санкций на покупку нефти и газа из России.

    Он также отметил, что альтернатив российской нефти для страны нет.

    30 октября 2025, 07:08 • Новости дня
    Глава Ассоциации по контролю над вооружениями: США обязаны соблюдать ДВЗЯИ

    Глава Ассоциации по контролю над вооружениями Кимбалл: США обязаны соблюдать ДВЗЯИ

    Глава Ассоциации по контролю над вооружениями: США обязаны соблюдать ДВЗЯИ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Юридически Соединенные Штаты должны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

    Этот Договор 1996 года поддерживает почти каждое государство в мире, сказал Кимбалл РИА «Новости».

    «Соединенные Штаты, подписав его, юридически обязаны соблюдать. Ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила испытательных ядерных взрывных испытаний в этом столетии», – указал он.

    Кимбалл также выразил озабоченность по поводу идеи президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. По его словам, подобное решение безрассудно, оно может вызвать серьезное сопротивление как внутри страны, так и среди союзников.

    Он добавил, что для США отсутствуют технические, военные или политические причины для возобновления испытательных ядерных взрывов, которые не проводились с 1992 года.

    Ранее Трамп поручил американским военным провести «испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами.

    До этого МИД России указывал, что основная причина, по которой ДВЗЯИ не вступил в силу, заключается в обструкционистской позиции Вашингтона.

    30 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    МИД заявил о «кампании лжи» вокруг якобы похищенных украинских детей

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова сотрудничать с США по вопросу воссоединения детей с Украины и России с семьями, но вместо этого наблюдает кампанию лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей, заявило посольство России в США.

    Москва выразила готовность к сотрудничеству с США по вопросам воссоединения детей и семей из России и с Украины, передает ТАСС.

    Российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором подчеркнуло стремление к добросовестному взаимодействию с целью объединения родственников по обе стороны конфликта при условии подтверждения каждого случая.

    Российские дипломаты обратили внимание на то, что вместо реального диалога наблюдается «кампания лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей». В посольстве уточнили, что представленный Украиной список не превышает 339 детей. В посольстве подчеркнули, что Москва готова рассматривать каждый конкретный случай, если предоставлены соответствующие доказательства.

    Российская сторона также прокомментировала инициативу американских сенаторов Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Брайана Шаца (демократ от штата Гавайи) о проведении слушаний по заявлениям о похищении Россией украинских детей. Дипломаты назвали эту инициативу очередной провокацией, призванной скрыть, по их мнению, преступления неонацистского режима в Киеве в отношении мирных жителей Донбасса.

    «Любое участие России в подобных предвзятых слушаниях исключено», – заявили в диппредставительстве.

    Как пишет газета The Hill, сенаторы Грэм и Шац рассматривают возможность пригласить российского посла Александра Дарчиева выступить на слушаниях по этой теме в американском Конгрессе. Окончательная дата мероприятия пока не объявлена.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы сенаторов США по украинским детям направлены на подрыв контактов Москвы и Вашингтона по вопросу воссоединения семей.

    Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о планах добиваться признания России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине якобы «похищенных» детей.

    Между тем, свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на территории Германии.

    На третьем раунде переговоров в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились ко взрослым.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство украинских детей из списка, переданного в Стамбуле, не подтвердили свое нахождение на территории России.

    30 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность

    Эксперт Анпилогов: Ядерные испытания Трампа подорвут международную безопасность

    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение США о возобновлении ядерных испытаний – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Дональд Трамп распорядился начать испытания ЯО в ответ «на действия других стран».

    «Заявление Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаниях – проявление нездорового соревновательного духа. Американец на каждое сообщение российской стороны о совершенствовании ракетно-ядерного потенциала стратегического сдерживания пытается дать свой ответ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что реакцией главы Белого дома на испытание крылатой ракеты «Буревестник» стали слова о дежурстве «лучшей в мире американской атомной подводной лодки» у берегов России, а на испытание боевого подводного аппарата «Посейдон» – «тирада о ядерных тестах». При этом позиция Вашингтона выглядит комично, добавил собеседник.

    Более того, обоснование Трампом своего последнего решения содержит ложную информацию. Во-первых, Штаты, вопреки словам главы государства, не занимают первое место по размеру ядерных арсеналов и уступают России. «Этот вопрос регулируется целым рядом международных соглашений, одним из которых является Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ)», – уточнил Анпилогов.

    В рамках этого документа число стратегических боеголовок было ограничено для стран, продолжил спикер, упомянув в этой связи заявление Владимира Путина, сделанное им в сентябре, о готовности Москвы придерживаться ДСНВ еще год после истечения срока действия. Сейчас между российской и американской сторонами нет обмена информацией в рамках соглашения, но, если опираться на последние данные, то перевес – в пользу России: примерно 5600 против 5200 у США.

    Более того, стоит учитывать и тактическое ядерное оружие, добавил аналитик. «Москва также обладает существенным превосходством: по экспертным оценкам, у американцев может быть до полутора тысяч тактических боезарядов, у нас – до десяти тысяч, – подчеркнул специалист. – Таким образом, по количеству ядерных боеприпасов Россия занимает первое место, США – второе и Китай – третье».

    Во-вторых, никто в мире не проводит классические ядерные испытания. «Существует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который подписан многими странами, правда, не всеми из них ратифицирован. Тем не менее, де-факто ядерные державы – даже те, которые не входят в официальный клуб – соблюдают мораторий», – отметил Анпилогов.

    По его словам, основной «инструмент» в последние десятилетия – компьютерное моделирование и субкритические испытания. «В последнем случае с помощью специальных технологий инициируется управляемая ядерная реакция. Странами за ХХ век накоплен огромный опыт натурных ядерных испытаний. Поэтому в целом основная задача небольших лабораторных испытаний с управляемыми субкритическими или подкритическими реакциями – это проверка деградации изменений изотопного состава», – пояснил собеседник.

    Он напомнил, что у Штатов есть законсервированный полигон в штате Невада. Известно, что на нем ведутся предварительные работы по расконсервации: полигон начал фигурировать в военных бюджетах страны еще в первый срок президентства Трампа, но пока американской стороной не предпринималось радикальных шагов по возвращению к полномасштабным ядерным испытаниям. «Поэтому «незамедлительно» приступить к реализации поручения главы Белого дома не выйдет», – считает эксперт.

    «Многие компетенции, связанные с натурными ядерными испытаниями, крайне быстро утрачиваются. США в последний раз проводили эксперименты в начале 1990-х годов. Их возобновление потребует значительных усилий по ресурсам, в том числе материальным, а также времени. То есть, если говорить о сроках, то это месяцы и годы, нежели недели», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, решение США по возобновлению испытаний приведет в движение титанические силы и может разрушить систему международной стратегической безопасности, предупредил Анпилогов. «Многие страны сейчас приводят в порядок свои ядерные полигоны, в том числе и Россия. На одной из коллегий Министерства обороны сообщалось, что страна начала работы по расконсервации полигона на Новой Земле», – указал специалист.

    «Вместе с тем, Москва никогда не декларировала ни желания начать эти испытания, ни тем более графики по их началу. В политических заявлениях российское руководство всегда подчеркивало щепетильное отношение к вопросу возобновления ядерных испытаний и отмечало, что не считает этот шаг обоснованным в нынешней обстановке. Поскольку последствиями станут – разрушение системы взаимного доверия, сдерживания, контроля и ограничения ядерного оружия», – заметил собеседник.

    «Повторю, решение США – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной ядерной безопасности и, я думаю, вызовет хотя бы формальную, показательную ответную реакцию других стран», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. «Этот процесс начнется немедленно», – подчеркнул глава Белого дома.

    Трамп уточнил, что о месте и времени тестов будет объявлено позже. У Штатов «есть испытательные полигоны», напомнил он. «У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания… но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали», – сказал американский лидер.

    Политик заявил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. В то же время он признался, что хотел бы «увидеть ядерное разоружение». «Мы уже обсуждаем это с Россией, и, если мы что-то предпримем, к нам присоединится и Китай», – добавил президент США.

    Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, комментируя заявление Трампа, отметил, что Штаты не имеют технических, военных или политических оснований для возобновления ядерных испытаний. «Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который США, как подписавшая сторона, по закону обязаны соблюдать», – сказал он ТАСС.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что Пекин ожидает от США выполнения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять обещание о приостановке ядерных испытаний», – заявил дипломат.

    Владимир Путин в октябре на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, Он предупредил, что если они все-таки будут проведены, то российская сторона сделает то же самое. Газета ВЗГЛЯД писала о преимуществах и недостатках возвращения ядерных испытаний в России.

    30 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    WSJ: Возобновление ядерных испытаний США было бы подарком России и Китаю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возобновление Соединенными Штатами Америки испытаний ядерного оружия может обернуться выгодой для России и Китая, пишет Wall Street Journal.

    «Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и извлекут пользу от возобновления испытаний», – заявил WSJ эксперт по вопросам оружия массового уничтожения в Совете национальной безопасности при президенте Билле Клинтоне Гэри Сеймор, передает РИА «Новости».

    По словам Сеймора, США не нуждаются в испытаниях для поддержания надежности собственного ядерного арсенала.

    Напомним, Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами. Он объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность.

    1 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    Дробницкий счел спекуляцией данные об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk Киеву

    Американист Дробницкий: Принимать решение о поставках Киеву Tomahawk будет не Трамп

    Дробницкий счел спекуляцией данные об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk Киеву
    @ U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Складывается впечатление, что из-под Дональда Трампа уже «выдернули» власть. Вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину, вероятно, будет решаться уже не им, а конгрессменами-демократами и некоторыми чиновниками из администрации США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее канал CNN сообщил о согласии Пентагона на передачу Украине Tomahawk.

    «Публикация CNN об одобрении Пентагоном поставок Украине Tomahawk («Томагавк») похожа на спекуляцию. В обозримом будущем в США закончится шатдаун. Конгресс и некоторые чиновники поднимут вопрос о ракетах. В преддверии этого в СМИ появляются разнообразные «сливы», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, факты противоречат сведениям «источников» CNN.

    Так, телеканал сообщает, что передача Tomahawk не окажет негативного воздействия на американские арсеналы. При этом ранее в официальном докладе Пентагона говорилось: этих ракет у Штатов впритык, напомнил собеседник. Кроме того, у Пентагона мало наземных установок для использования Tomahawk, добавил политолог. «С чего ВСУ собираются их запускать?», – риторически задался вопросом Дробницкий.

    «Что касается возможных дальнейших действий Дональда Трампа, то ситуация крайне неопределенная. Скорее всего, не главе Белого дома принимать решение. Складывается впечатление, что из-под него власть уже выдернули. Не случайно санкции против российских нефтяных компаний были введены не указом президента, а распоряжением минфина со ссылкой на постановление Джо Байдена. Не позор ли это?», – рассуждает аналитик.

    Как бы то ни было, позиция России четко озвучена: запуск Tomahawk с территории Украины станет прямым вовлечением США в конфликт, поскольку применять эти ракеты без участия американских военных невозможно. «Как сказал Владимир Путин, на поле боя это не скажется, но отношения Москвы и Вашингтона будут испорчены», – напомнил Дробницкий.

    Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, в свою очередь, полагает, что сообщение CNN – это американская реакция на безрезультатное для США обсуждение с Китаем конфликта на Украине. «Несколько истеричная реакция», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских и европейских должностных лиц сообщил, что Пентагон разрешил поставку Украине Tomahawk. По информации СМИ, ведомство проинформировало Белый дом, что передача дальнобойных ракет не окажет негативного влияния на американские арсеналы.

    Министерство войны направило уведомление в администрацию президента США перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Представленная оценка Пентагона сначала воодушевила европейских союзников, но позднее они были удивлены решением главы Белого дома не давать согласия на передачу Tomahawk Украине.

    Дональд Трамп заявил, что ему не хотелось бы отдавать Украине ракеты, поскольку они, как и многое другое оружие, необходимы самим Штатам. «Это проблема. Нам нужны Tomahawk. И нам нужно много других вещей, которые мы посылали за последние четыре года на Украину», – сказал американский лидер. CNN подчеркивает, что итоговое решение по поставкам ракет Украине все еще остается за президентом США.

    Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

    30 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Китай призвал США соблюдать договоренности об отказе от ядерных испытаний
    Китай призвал США соблюдать договоренности об отказе от ядерных испытаний
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские власти рассчитывают, что Соединенные Штаты сохранят мораторий на ядерные испытания, и будут соблюдать международные договоренности, заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин ожидает от США выполнения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает ТАСС.

    «Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять обещание о приостановке ядерных испытаний», – заявил дипломат.

    Ранее президент США Дональд Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Юридически Соединенные Штаты должны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Эксперты отмечают, что возобновление ядерных испытаний расшатает принципы взаимного сдерживания.

    30 октября 2025, 13:43 • Новости дня
    Кремль не увидел признаков новой гонки вооружений между Россией и США

    Песков: Россия и США не вступили в новую гонку вооружений

    Кремль не увидел признаков новой гонки вооружений между Россией и США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не считает, что между Россией и США началась новая гонка вооружений, несмотря на недавние испытания ракеты «Буревестник», подводного аппарата «Посейдон» заявления Вашингтона о подлодке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит признаков старта новой гонки вооружений между Россией и США, передает ТАСС.

    На вопрос, можно ли говорить о начале гонки вооружений, Песков ответил: «Все-таки нет».

    Его комментарий прозвучал после недавнего выступления президента России Владимира Путина, где тот сообщил об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Эти заявления были сделаны на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что американские подлодки превосходят всех на 25 лет.

    Ранее Песков заявил, что Москва не видит тупика в обсуждениях с Вашингтоном и считает контакты продолжительными.

    Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    30 октября 2025, 22:14 • Новости дня
    Вэнс заявил о необходимости «время от времени» испытывать ядерное оружие

    Вице-президент США Вэнс заявил о необходимости ядерных испытаний для США

    Вэнс заявил о необходимости «время от времени» испытывать ядерное оружие
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам в Белом доме, что США необходимо время от времени проводить испытания ядерного оружия.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам в Белом доме, что США необходимо время от времени проводить испытания ядерного оружия, передает ТАСС.

    Он отметил, что «у США, России и Китая большой арсенал».

    «Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом», – заявил Вэнс.

    При этом вице-президент США не уточнил, планируется ли в ближайшее время возобновление ядерных взрывов во время тестов. Дополнительные подробности или сроки возможных испытаний он также не привел.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания на равных с другими странами. ООН отметила угрозу эскалации после его высказываний о возвращении испытаний.

    Директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что юридически Соединенные Штаты обязаны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные мотивы подобного заявления и какие последствия оно может иметь для России.

    30 октября 2025, 08:43 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал провокацией Киева приглашение его в сенат США

    Посол Дарчиев назвал попытку вызвать его в сенат США провокацией Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в США Александр Дарчиев назвал предложение пригласить его в американский сенат провокацией, связав эту инициативу с действиями киевских властей.

    По словам Дарчиева, инициатива по приглашению его в американский сенат является провокацией, предпринятой по заказу киевского режима, передает РИА «Новости».

    Посол России в США заявил, что за данной инициативой стоит сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России) , известный русофоб и автор законопроекта о признании России «государством-спонсором терроризма» под предлогом «похищения» украинских детей. Такие действия, как отметил посол, нацелены на прикрытие преступлений, совершаемых Вооруженными силами Украины против мирного населения.

    Посол подчеркнул, что Россия неоднократно разъясняла ситуацию с детьми, оказавшимися в зоне боевых действий, способствовала воссоединению семей и предлагала Украине передать конкретные списки. Он отметил, что вместо этого распространяются фейковые данные о 20 тыс. «украденных» малолетних граждан, якобы подвергающихся насильственной русификации.

    Дарчиев уточнил, что в июне с Украины был передан перечень из 339 имен, но около трети из них не подтвердились, так как многие дети никогда не были на территории России, часть уже совершеннолетние и вернулись к своим семьям. По остальным обращениям продолжается работа, сообщил дипломат.

    По мнению посла, информация о десятках и сотнях тысяч «похищенных» детей, которая распространяется в западных СМИ, заведомо ложная и используется в пропагандистской войне против России. Он добавил, что к ответственности прежде всего нужно привлекать самого сенатора Грэма, в отношении которого в России возбуждены уголовные дела за публичные призывы к покушению на президента России и высказывания про «убийства русских».

    Ранее The Hill сообщило, что сенаторы Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) и Брайан Шатц предложили пригласить Дарчиева выступить на слушаниях в сенате.

    Посольство России в США заявило о кампании лжи вокруг информации о якобы похищенных украинских детях.

    Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о планах добиваться признания России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине этих детей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы сенаторов США по украинским детям направлены на подрыв контактов Москвы и Вашингтона по вопросу воссоединения семей.

    29 октября 2025, 23:59 • Новости дня
    Конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы
    Конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы
    @ Палата представителей США/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Член палаты представителей США Анна Паулина Луна подтвердила, что возглавит делегацию Конгресса для встречи с депутатами Госдумы.

    «Я возглавлю делегацию членов Конгресса для встречи с российской Думой», – сообщила Луна, добавив, что по дипломатическим каналам сейчас согласовывается место встречи.

    Кроме того, она сообщила, что ее переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым прошли успешно – стороны нашли общие точки соприкосновения, «основанные на общих ценностях и интересах наших стран: мире, торговле и взаимном уважении», передает РИА «Новости».

    Луна подчеркнула, что встреча состоялась для поддержки усилий по прекращению конфликта на Украине и призвала к диалогу, несмотря на противодействие оппонентов в Конгрессе и Евросоюзе.

    Также Луна сообщила о планах провести в Вашингтоне конференцию по Украине, на которую пригласит консерваторов и пронационалистических европейских лидеров, ставящих интересы своих стран и мир на первое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев посетил США. Он провел встречи с представителями администрации США.

    30 октября 2025, 22:44 • Новости дня
    The Spectator: «Золотой купол» не сможет перехватить «Буревестник»

    The Spectator: ПРО «Золотой купол» не защитит США от «Буревестника»

    Tекст: Вера Басилая

    Американская система ПРО, известная как «Золотой купол», не способна перехватить российскую ракету «Буревестник», оснащенную ядерным реактором и способную маневрировать на высоте около 50 метров.

    Система противоракетной обороны «Золотой купол», предложенная Дональдом Трампом, не сможет отразить атаку российской высокотехнологичной ракеты «Буревестник», передает ТАСС. Такое мнение выразил колумнист The Spectator Марк Галеотти, ссылаясь на технические возможности ракеты.

    В статье автор отметил, что благодаря ядерному реактору «Буревестник» может преодолевать расстояния, недоступные другим типам крылатых ракет. Кроме того, ракета способна маневрировать на минимальной высоте до 50 метров, что существенно затрудняет ее перехват существующими средствами противоракетной обороны, подчеркнул Галеотти.

    В материале также указано, что тактико-технические характеристики российского вооружения ставят под угрозу эффективность проекта ПРО «Золотой купол», который был неоднократно раскритикован в экспертном сообществе.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    The Wall Street Journal отметила, что «Буревестник» представляет угрозу для американского проекта ПРО «Золотой купол» и может усилить позиции России на переговорах с США.

    Путин заявил, что создание «Буревестника» является прорывом не только в области повышения обороноспособности страны, но и для науки и народного хозяйства.


