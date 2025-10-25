80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.3 комментария
Глава МВД Колумбии Бенедетти написал «Gringos, go home» в ответ на санкции США
Министр внутренних дел Колумбии Армандо Бенедетти заявил о несправедливости включения в санкционный список США и подверг критике позицию Вашингтона.
«В этой стране никто не верит, что я наркоторговец. Я никогда не заходил в дом ни одного наркоторговца. Для США ненасильственное высказывание – то же самое, что быть наркоторговцем. Gringos, go home (Гринго, уходите домой)», – заявил Бенедетти в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Глава МВД отметил, что считает антинаркотическую политику США несправедливой и лицемерной. Бенедетти объяснил, что оказался в санкционном списке из-за своих слов в защиту президента Колумбии Густаво Петро. Он подчеркнул, что не оскорблял США. «Их борьба с наркотиками – вооруженный фарс», – приводит его слова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США включили Бенедетти и Петро в список лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Минфин США ввел против них санкции. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что производство кокаина в Колумбии при Петро достигло максимальных за последние десятилетия темпов.