80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Бессент обвинил Густаво Петро в рекордном производстве кокаина в Колумбии
Введение санкций против президента Колумбии Густаво Петро и его семьи связано с тем, что при его правлении производство кокаина в стране достигло максимальных за последние десятилетия темпов, заявил глава минфина США Скотт Бессент.
«С приходом к власти президента Густаво Петро производство кокаина в Колумбии достигло рекордных за десятилетия темпов, заполоняя Соединенные Штаты и отравляя американцев», – приводит слова Бессента РИА «Новости».
Бессент также отметил, что президент Петро допустил процветание наркокартелей и отказался препятствовать их деятельности. По словам Бессента, решение о санкциях принято для демонстрации твердой позиции Соединенных Штатов в отношении борьбы с наркотрафиком.
Бессент подчеркнул, что введением санкций администрация США «принимает решительные меры» для защиты страны и «четко дает понять», что Соединенные Штаты не позволят контрабанде наркотиков проникать на свою территорию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минфин США ввел санкции против президента Колумбии и членов его семьи, обвинив их в причастности к незаконному обороту наркотиков. Вашингтон назвал Петро «нарколидером» и обвинил его в поощрении масштабного производства наркотиков в Колумбии.