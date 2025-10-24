  • Новость часаМакрон пообещал оперативно поставить Украине истребители Mirage и ракеты Aster
    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии
    Нидерланды призвали ЕС «скопировать» санкции США против «Лукойла» и «Роснефти»
    Член СПЧ призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы
    El Pais: Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании
    Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать диалог России и США
    Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК
    Россия вывезла из Газы 47 россиян и их родственников
    Лукашенко стало плохо из-за ситуации в Витебской области
    В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    24 октября 2025, 22:27 • Новости дня

    США ввели санкции против президента Колумбии Петро

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США включили президента Колумбии Густаво Петро и членов его семьи в список лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, против них вводятся санкции, сообщил минфин США.

    Санкции предусматривают блокировку всей собственности и имущественных прав этих лиц в США или находящихся под контролем американских гражда, передает РИА «Новости»н.

    В санкционный перечень включен сам глава государства, его супруга Вероника дель Сокорро Алькосер Гарсия, сын Николас Фернандо Петро Бургос и министр внутренних дел Армандо Альберто Бенедетти Вильянеда.

    Все перечисленные лица, как отмечается, включены в санкционный список офиса по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) по указу президента США №14059, связанному с борьбой с незаконным оборотом наркотиков.

    Ведомство подчеркивает, что все лица внесены в категорию ILLICIT-DRUGS-EO14059 как связанные с противоправной деятельностью по незаконному обороту наркотиков. Помимо семьи президента к санкциям подверглись отдельные лица из его ближайшего окружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон назвал президента Колумбии «нарколидером». Военные США увеличивают военное присутствие в Карибском бассейне и развернули силы у берегов Венесуэлы. США также отметили, что в Мексике власть контролируют картели, а жители страны живут в страхе.

    24 октября 2025, 12:01 • Новости дня
    ЦИК заявил о превышении полномочий запорожским губернатором Балицким
    ЦИК заявил о превышении полномочий запорожским губернатором Балицким
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Решение об освобождении Галины Катющенко от обязанностей члена избирательной комиссии является превышением служебных полномочий губернатором Запорожской области Евгением Балицким, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Как сообщается в Telegram-канале ЦИК России, 23 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ об освобождении Галины Катющенко от должности члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.

    Центральная избирательная комиссия России считает этот акт не имеющим административно-правового основания и намерена его немедленно оспорить.

    Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что данный «указ» демонстрирует вызывающее пренебрежение Балицким федеральным законодательством. По ее словам, губернатор не может не знать, что освобождение является прерогативой ЦИК, а не главы региона.

    Она подчеркнула, что для подобных действий губернатор должен был обратиться в ЦИК с аргументированной просьбой рассмотреть вопрос об освобождении, однако таких веских оснований представлено не было. По словам Памфиловой, все претензии к Катющенко были связаны исключительно с техническими ошибками в декларации и не являлись поводом для проверки.

    «Готовя исподтишка данный «указ», господин Балицкий даже не удосужился уведомить ЦИК России об очередной своей авантюре, направленной фактически на дезорганизацию деятельности областной избирательной комиссии», – отметила Памфилова.

    В подобной ситуации ЦИК направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать действия главы области.

    Ранее аналогичные конфликты уже возникали – например, ЦИК была вынуждена заставлять губернатора Балицкого гасить долги по зарплате работникам комиссии и вмешиваться в вопросы обеспечения их помещением для работы.

    «Очередной управленческий казус свидетельствует либо о грубом самоуправстве как отрыжке «порядков», царящих в соседней стране, либо о глубоком правовом невежестве как самого губернатора, так и его подчиненных, рождающих подобные правовые «шедевры» и выставляющих руководителя области на всеобщее посмешище», – заявила глава ЦИК России.

    Ранее Элла Памфилова направила телеграмму в Законодательное собрание Запорожской области. Она предупредила о недопустимости внесения изменений в избирательное законодательство региона.

    24 октября 2025, 00:02 • Новости дня
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США

    Трамп призвал оценить влияние санкций на Россию через полгода

    Трамп призвал оценить влияние санкций на Россию через полгода
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме ответил на слова российского коллеги Владимира Путина об устойчивости страны перед санкциями США, которые не окажут на ее экономику значительного воздействия.

    «Я рад, что он так считает. Это хорошо. Давайте поговорим об этом через полгода, посмотрим тогда, как это будет работать», – сказал Трамп в Белом доме.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    24 октября 2025, 14:02 • Новости дня
    Кремль объяснил слова Путина об «ошеломляющем» ударе России

    Песков: «Ошеломляющий» ответ Россия даст на попытки ударов вглубь территории

    Песков: «Ошеломляющий» ответ Россия даст на попытки ударов вглубь территории
    @ Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет давать «ошеломляющий ответ» на любые попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь своей территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,

    Россия готова дать «ошеломляющий ответ» на любые попытки ударов дальнобойным оружием по своей территории, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина.

    Песков уточнил, что речь идет не о поставках американских ракет, а о возможных ударах по российской территории.

    Песков отметил, что президент говорил именно о попытках осуществления атак вглубь российской территории, а не о поставках «Томагавков». Представитель Кремля подчеркнул, что президент четко обозначил позицию России по этому вопросу.

    Он добавил, что заявление Владимира Путина об «ошеломляющем ответе» столь однозначно и ясно, что не требует разъяснений. По словам Пескова, комментарии здесь излишни, так как позиция российского руководства выражена максимально ясно.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий и ошеломляющий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    24 октября 2025, 10:27 • Новости дня
    Bloomberg: Индии и Китаю придется искать новых поставщиков нефти из-за санкций США

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» изменит баланс на мировом рынке нефти и поставит под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей, сообщает Bloomberg.

    Вашингтон объявил о санкциях против нефтяных гигантов России – Роснефти и Лукойла, включая все структуры с их долей более 50%, передает Bloomberg.

    Американским гражданам и компаниям теперь запрещается взаимодействие с этими предприятиями. Неамериканские компании также рискуют попасть под вторичные санкции, если будут вести сделки с этими компаниями и их «дочками». Всех участников рынка обязали завершить любые отношения с Роснефтью и Лукойлом до 21 ноября.

    После введения ограничений крупнейшим импортерам российской нефти – Индии и Китаю – предстоит решать вопрос о дальнейших покупках. Индийские НПЗ уже заявили, что почти полностью остановят закупки российской нефти, тогда как Китай пока не проявил интереса к дальнейшему наращиванию покупки. Некоторые китайские госкомпании уже отменили часть контрактов. «Практически невозможно продолжать закупки у российских компаний в нынешних условиях», – заявил топ-менеджер крупнейшего индийского переработчика.

    Ранее США и Евросоюз использовали механизм ценового потолка и ограничили работу с российской нефтью через сервисы страхования, логистики и финансирования. Также были введены прямые санкции против компаний Газпром нефть и Сургутнефтегаз. Несмотря на это, Россия сохраняла стабильный экспорт благодаря «теневому» флоту танкеров и альтернативной инфраструктуре.

    Санкции направлены на сокращение нефтегазовых доходов бюджета России, составляющих около четверти всех поступлений. По оценкам аналитиков, резкое сокращение покупок Россией со стороны Индии и возможная неготовность Китая увеличить закупки могут выбить новый баланс на мировом рынке. В результате спрос на нефть Ближнего Востока уже вырос, котировки поднялись. Однако российские власти выражают уверенность, что смогут адаптироваться и найти решение.

    Ранее Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    В Белом доме пообещали значительное воздействие новых санкций США на Россию.

    Аналитики Bloomberg предсказали обнуление поставок российской нефти в Индию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что при снижении экспорта российской нефти неизбежен рост цен.


    24 октября 2025, 17:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем в Китае

    Die Welt сообщила о срыве визита Мерца в Китай

    Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем в Китае
    @ Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства Германии Фридрих Мерц не смог встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином, так как для него не нашлось времени в графике китайского лидера.

    Отмена визита министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Китай стала «внешнеполитической катастрофой» для правительства канцлера Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    Как сообщает газета Die Welt, несмотря на то что в календаре канцлера были зарезервированы дни для поездки в Китай и Индию, Си Цзиньпин, по слухам, не смог выделить время для встречи с ним.

    В публикации подчеркивается, что Мерц за почти полгода работы ни разу не посетил Китай. Газета отмечает, что данный факт вызывает вопросы к способности главы правительства выстраивать отношения с Пекином, особенно на фоне иной линии его предшественников – Олафа Шольца и Ангелы Меркель.

    Die Welt уточняет: «Не только автомобильная промышленность даст канцлеру ясно понять, что последнее, в чем она сейчас нуждается, – это выяснение отношений с Китаем». Ожидается, что оппозиция и критики из СДПГ и ХДС/ХСС усилят давление на Мерца из-за провала поездки.

    Ранее в пятницу Вадефуль объявил об откладывании визита, который должен был состояться в ближайшие дни, поскольку китайская сторона подтвердила только встречу с министром иностранных дел КНР, отказавшись от других встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что оскорбления канцлера Германии Фридриха Мерца – это попытка Запада уйти от ответственности за события на Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Украина сможет снова претендовать на вступление в ЕС и НАТО после завершения конфликта.

    Американские IT-эксперты зафиксировали рост попыток вербовки сотрудников через социальные сети с использованием тактики «медовой ловушки» со стороны КНР и России.

    24 октября 2025, 17:50 • Новости дня
    Лукашенко стало плохо из-за ситуации в Витебской области
    Лукашенко стало плохо из-за ситуации в Витебской области
    @ president.gov.by

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко эмоционально выступил на совещании в Витебске. По словам белорусского лидера, ситуация в регионе настолько тяжелая, что ему стало плохо.

    «Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ответственность за происходящее лежит как на местных, так и на вышестоящих руководителях.

    Лукашенко также обратился к министрам с напоминанием, что, несмотря на долгие годы в должности президента, он не забронзовел.

    Ранее Лукашенко уволил своего помощника за неприемлемый проступок.

    24 октября 2025, 14:37 • Новости дня
    Бывшая российская фигуристка решила получить американский паспорт

    Бывшая российская фигуристка Ефимова решила получить американский паспорт

    Бывшая российская фигуристка решила получить американский паспорт
    @ Lee Jin-man/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова пытается ускорить получение гражданства США, чтобы успеть выступить на Олимпийских играх 2026 года в составе американской сборной, сообщает пресс-служба The Skating Club of Boston, где тренируется Ефимова.

    Пресс-служба The Skating Club of Boston сообщила, что Ефимова добивается сокращения трехлетнего срока ожидания установленного правительством США для получения американского гражданства, передает ТАСС. Этот шаг связан с желанием спортсменки выступить на Олимпиаде 2026 года за сборную США.

    Ефимова тренируется в Бостоне и выступает в паре со своим супругом Мишей Митрофановым с 2023 года. Ранее спортсменка соревновалась за Россию до 2020 года, затем сменила спортивное гражданство на немецкое. Ефимова рассказала: «В настоящее время мы с Мишей не можем попасть в команду, поскольку у меня пока нет американского паспорта, и мне нужно ждать 20 месяцев начиная с декабря, когда в США истекает срок подачи заявок. Попадание в олимпийскую сборную стало бы для меня не только осуществлением мечты, но и прекрасным шансом отдать долг стране, которая стала моим новым домом. И с глубокой благодарностью и гордостью помочь Соединенным Штатам завоевать олимпийское золото».

    Вместе с Митрофановым Ефимова выиграла чемпионат США и стала победительницей командного чемпионата мира в составе американской сборной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. Бразильский защитник Сантос вошел в состав сборной России на матч с Замбией. Гимнаст Олег Степко, выигрывавший медали чемпионатов мира и Европы под флагом Украины и Азербайджана, получил российское гражданство.

    24 октября 2025, 14:52 • Новости дня
    Спецпредставитель президента Дмитриев прибыл в США для переговоров

    CNN сообщил о визите Дмитриева в США для переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отправился в Нью-Йорк, где планирует провести переговоры с представителями администрации президента США касательно двусторонних отношений, сообщает CNN.

    Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, прибыл с визитом в США, передает ТАСС. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

    Источник телеканала рассказал: «Ожидается, что Кирилл Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа». В ходе визита планируется обсудить вопросы двусторонних отношений между Россией и США.

    Точные даты встречи и подробности повестки переговоров, по данным CNN, не разглашаются. Визит Дмитриева проходит на фоне продолжающихся контактов на разных уровнях между Россией и Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев заявил, что несмотря на опасения поджигателей войны, мирный диалог России и США обязательно победит.

    Президент России Владимир Путин отметил, что при переходе от политического давления к серьезному и долгосрочному диалогу между РФ и США откроется множество сфер для сотрудничества.

    24 октября 2025, 08:43 • Новости дня
    Премьер Японии заявила о желании заключить мирный договор с Россией

    Премьер Японии сообщила о намерении подписать мирный договор с Россией

    Премьер Японии заявила о желании заключить мирный договор с Россией
    @ Tsuyoshi Ueda/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Японское правительство продолжит придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией, несмотря на текущие трудности в отношениях между странами, заявила новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила в программном выступлении в парламенте, что курс на заключение мирного договора с Россией остается приоритетным, передает ТАСС.

    Она заявила. что отношения Японии и России находятся в сложной ситуации.

    «Политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему «северных территорий» и заключить мирный договор», – заявила Такаити.

    Напомним, «Северными территориями» в Японии называют южную часть Курильских островов.

    Напомним, премьером Японии впервые стала женщина – Санаэ Такаити.

    МИД России выразил надежду на новый подход Японии к отношениям между странами. Новый глава МИД Японии заявил о беспокойстве из-за связей России, КНДР и Китая.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией.

    24 октября 2025, 02:35 • Новости дня
    В Чечне рассказали, как будут бороться с женщинами без платков на головах
    В Чечне рассказали, как будут бороться с женщинами без платков на головах
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник Главы Чеченской Республики – первый заместитель министра ЧР по делам молодежи Амир Сугаипов призвал чеченских женщин носить платки, чтобы соответствовать традиционному образу и обычаям республики, отметив, что с покрытой головой девушка выглядит достойнее.

    Власти Чечни призвали чеченских женщин носить платки, передает ИА «Чечня Сегодня».

    Сугаипов заявил, что с девушками, которые не будут прислушиваться к этим рекомендациям, будут проводиться разъяснительные беседы, в том числе с родителями.

    «Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев – с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее», – сказал он.

    По мнению Сугаипова, многие женщины полагают, что, наряжаясь подобным образом, они производят впечатление на парней, но, по его словам, ни один достойный мужчина, который чтит традиции, религию и уважает самого себя, «не будет гнаться за такими».

    Помощник главы Чечни подчеркнул, что сохранение порядка и нравственных устоев – общая задача всех жителей республики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, верховный муфтий России высказался по поводу ношения платков и хиджабов. Представителям Чечни не следует участвовать в соревнованиях поп-ММА, заявил осенью 2024 года министр по физкультуре и спорту региона Ахмат Кадыров.

    24 октября 2025, 14:54 • Новости дня
    Захарова посоветовала Пугачевой прочитать книгу о конфликте на Украине
    Захарова посоветовала Пугачевой прочитать книгу о конфликте на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певице Алле Пугачевой и другим уехавшим россиянам стоит ознакомиться с книгой итальянского журналиста Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

    Дипломат предложила отправить эту книгу Пугачевой и всем уехавшим из России, чтобы они «открыли глаза» и узнали правду о происходящем, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что обладатели европейских паспортов имеют привычку комментировать российские внутренние процессы, хотя не видят ситуации так глубоко, как автор книги, проживший в Донбассе 11 лет.

    «Вот те многие россияне, которые говорят, что они россияне, переживают за то, что происходит с нашей страной. Почему бы нам не отправить им эту книгу? Найдется же у нас пара десятков экземпляров. Вот, например, я думаю, что Пугачевой будет эта книга интересна. Пусть почитает», – заявила Захарова.

    Дипломат указала, что уехавшие из России граждане часто учат оставшихся, при этом основываясь на информации западных медиа. Она призвала их обратиться к опыту тех, кто уехал с Европы в Донбасс ради спасения других людей, а не собственной выгоды. По словам Захаровой, Бертолази провел в Донбассе 11 лет и описал увиденное в своей книге, в отличие от европейских политиков, которые не знают ситуацию изнутри.

    Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

    24 октября 2025, 05:59 • Новости дня
    Трамп разозлился на Канаду
    Трамп разозлился на Канаду
    @ EPA/WILL OLIVER/POOL/ABACA/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social разразился гневным постом о фейковой рекламе и мошеннических действиях Канады с использованием образа экс-президента США Рональда Рейгана против его тарифов.

    Трамп заявил, что все торговые переговоры с Канадой прекращены из-за рекламы антитарифных мер с использованием ролика с бывшим президентом США Рональдом Рейганом, передает CTV News

    «Фонд Рональда Рейгана только что объявил, что Канада обманным путем использовала рекламу-фейк, в которой Рональд Рейган негативно отзывается о тарифах. Стоимость рекламы составила 75 тыс. канадских долларов. Они сделали это только для того, чтобы вмешаться в решение Верховного суда США и других судов», – написал Трамп.

    Американский президент продолжил о том, что его тарифы – это основа нацбезопасности и экономики, а столь вопиющее поведение Канады – повод для того, чтобы прекратить «все торговые переговоры».

    Реклама, которая транслировалась в большинстве крупных сетей США, была оплачена правительством провинции Онтарио и обошлась в 75 млн долларов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство Канады выразило разочарование решением США увеличить торговые пошлины до 35%, затронувшим ключевые экспортные отрасли страны. Власти обратились во Всемирную торговую организацию с жалобой на пошлины США на автомобили и автозапчасти. В октябре Канада решила запустить в США рекламную кампанию с цитатами Рональда Рейгана против тарифов Трампа.

    24 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами о помощи

    Politico: Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами о помощи

    Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами о помощи
    @ Presidential Office of Ukraine/picture alliance /SvenSimon-The/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время личных переговоров на фоне событий в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский выдвинул канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу особые требования, касающиеся поддержки обороны Украины, пишет издание Politico.

    Зеленский обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с так называемыми особыми просьбами о помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника, передает РИА «Новости».

    По данным источника, встреча лидеров была посвящена обсуждению последних событий в Вашингтоне и рассматриваемым американским планам по Украине. В результате разговора Зеленский высказал просьбы, которые затрагивали вопросы оборонного потенциала Украины. Точные детали требований или тип необходимой поддержки не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» раскритиковала действия правительства Германии по вопросу поддержки Украины.

    Между тем Зеленский планирует обсудить дальнейшую помощь с европейскими лидерами после провальных переговоров с Дональдом Трампом.

    В то же время Мерц заявил, что визит Зеленского в США не принес ожидаемых результатов.

    24 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие единства среди стран Евросоюза по поводу кредита для Киева на 140 млрд евро из замороженных российских активов грозит задержкой закупок вооружения и срывает планы одобрить финансовую помощь до конца года, сообщает Financial Times.

    Рассмотрение вопроса о предоставлении Украине кредита в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских государственных активов завершилось без одобрения этой схемы, передает Financial Times.

    Возражения прозвучали со стороны Бельгии, опасающейся финансовых и юридических последствий, а также возможной ответной реакции Москвы на активы, находящиеся на территории страны.

    По данным FT, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для Украины. В то же время Франция и Германия подчеркнули, что кредит по-прежнему рассматривается как приоритетный вариант.

    Во время встречи в Брюсселе лидеры 26 государств ЕС поручили Еврокомиссии срочно подготовить альтернативные варианты финансовой поддержки, основанные на анализе потребностей Киева. Формальное одобрение займа за счет российских активов не состоялось. Вопрос вновь вынесут на обсуждение в декабре.

    В ходе обсуждения председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Мы приняли самое важное политическое решение обеспечить полную финансовую поддержку Украине для покрытия ее финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что лидеры согласились с идеей репарационного кредита для Киева, но должны проработать детали реализации. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратил внимание на необходимость юридических гарантий и уверенности в возмещении средств.

    Ранее издание Politico сообщило о риске срыва поддержки Киева из-за решения Евросоюза по активам.

    Британия пообещала призвать Евросоюз поставить Украине дальнобойное оружие и решить вопрос с российскими активами.

    СМИ писали, что Евросоюз отложил решение по замороженным российским активам до декабря.

    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    24 октября 2025, 09:53 • Новости дня
    Guardian назвала «передачу Донбасса» России лучшим вариантом для Украины

    Guardian: Передача Донбасса России будет наименее плохим вариантом для Украины

    Guardian назвала «передачу Донбасса» России лучшим вариантом для Украины
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Передача Донбасса России может рассматриваться на Западе как наименее плохой исход для Украины, пишет The Guardian.

    Guardian высказала мнение, что «если бы конфликт закончился, например, контролем Россией над Донбассом, это будет несправедливым исходом для Украины и разочаровывающим для ее сторонников, но все же лучше многих альтернатив», передает РИА «Новости».

    Британская газета считает, что данный сценарий может быть одним из вероятных итогов кризиса вокруг Украины.

    В публикации также отмечается, что подобное развитие событий вызовет негативную реакцию среди украинских союзников, однако может стать компромиссом при отсутствии других возможностей разрешения конфликта.

    Ранее газета The New York Times указывала, что президент США Дональд Трамп настоятельно рекомендовал Владимиру Зеленскому согласиться на определенные территориальные уступки для достижения мира с Россией.

    По данным Wall Street Journal, Дональд Трамп заявил, что приоритетом для Украины остается не возвращение территорий, а как можно быстрее завершить вооруженное противостояние.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Политолог Тимофей Бордачев подчеркнул, что территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны.

