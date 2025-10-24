80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
США ввели санкции против президента Колумбии Петро
Власти США включили президента Колумбии Густаво Петро и членов его семьи в список лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, против них вводятся санкции, сообщил минфин США.
Санкции предусматривают блокировку всей собственности и имущественных прав этих лиц в США или находящихся под контролем американских гражда, передает РИА «Новости»н.
В санкционный перечень включен сам глава государства, его супруга Вероника дель Сокорро Алькосер Гарсия, сын Николас Фернандо Петро Бургос и министр внутренних дел Армандо Альберто Бенедетти Вильянеда.
Все перечисленные лица, как отмечается, включены в санкционный список офиса по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) по указу президента США №14059, связанному с борьбой с незаконным оборотом наркотиков.
Ведомство подчеркивает, что все лица внесены в категорию ILLICIT-DRUGS-EO14059 как связанные с противоправной деятельностью по незаконному обороту наркотиков. Помимо семьи президента к санкциям подверглись отдельные лица из его ближайшего окружения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон назвал президента Колумбии «нарколидером». Военные США увеличивают военное присутствие в Карибском бассейне и развернули силы у берегов Венесуэлы. США также отметили, что в Мексике власть контролируют картели, а жители страны живут в страхе.