Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов в России
Президент России Владимир Путин считает предложение о полном запрете вейпов достойным рассмотрения, но подчеркивает необходимость обсуждения инициативы в профессиональном сообществе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал отношение Владимира Путина к инициативе о полном запрете продажи вейпов. По его словам, глава государства считает, что эта идея заслуживает внимания.
«Идея заслуживает внимания. Но, конечно, она должна обсуждаться с участием экспертов, обсуждаться в нашем парламенте. Но в целом, по мнению президента, эта идея заслуживает внимания», – заявил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о полном запрете продажи вейпов в России.