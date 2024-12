Журналисты The Guardian и The Observer впервые за 50 лет устроили забастовку из-за переговоров о продаже

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники британских газет The Guardian и The Observer устроили двухдневную забастовку впервые за более чем пятьдесят лет, передает ТАСС. Причиной протеста стали переговоры о возможной продаже еженедельника The Observer новостному порталу Tortoise Media.

Забастовка началась в день 233-й годовщины со дня выхода первого номера The Observer, что делает ее старейшей воскресной газетой в мире. Журналисты возмущены тем, что переговоры о продаже ведутся без их консультации.

Члены Национального союза журналистов (NUJ) в среду утром организовали пикет у штаб-квартиры медиакомпании Guardian Media Group (GMG) в Лондоне. Забастовку поддержали актриса Тильда Суинтон и режиссер Армандо Ианнуччи, а также депутат Палаты общин от Лейбористской партии Эндрю Пейкс. Последний раз сотрудники The Guardian участвовали в стачке в 1971 году.

Несмотря на забастовку, The Guardian продолжит выходить в печать, хотя некоторые материалы будут подготовлены заранее. По данным The Daily Telegraph, решение о стачке поддержали 93% сотрудников изданий при явке 75%. Однако часть журналистов отказалась участвовать в протесте.

Руководство GMG отвергло обвинения в давлении на сотрудников, чтобы помешать их участию в забастовке. Исполнительный директор Анна Бейтсон предложила сотрудникам, которые не хотят присоединяться к Tortoise Media, схему добровольного сокращения с выплатой пособий. Переговоры о продаже The Observer продолжаются, и финальное решение примет совет директоров Scott Trust.

Напомним, в ноябре завершилась семинедельная забастовка сотрудников Boeing после того, как 59% работников поддержали новое соглашение о повышении зарплаты на 38% в течение четырех лет.

Между тем работники Hennessy во Франции начали забастовку в ответ на введение Китаем 35-процентную пошлину на бренди из ЕС, протестуя против планов компании по экспорту коньяка в бочках.