Армия Сирии и ВКС России уничтожили за сутки до 120 боевиков

Израильский эксперт объяснил быстрый провал «перемирия Байдена»

Израильский политолог Ципис: Тель-Авив не собирался следовать «перемирию Байдена»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В перемирии Байдена был заинтересован только сам Байден, но не нынешние власти Израиля. Правительство Нетаньяху стремится уничтожить «Хезболлу», максимально ослабить иранское присутствие вблизи Израиля и по возможности захватить Южный Ливан. В эту повестку не входит остановка противостояния, даже временная», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

В этом контексте спикер обратил внимание на ранее звучавшее мнение о том, что миротворчество Байдена на Ближнем Востоке изначально было обречено на провал. «Замечу: ни у демократов, ни у республиканцев нет такого понятия, как миротворчество. Они действуют сугубо в собственных интересах, интересах своих партий и власти. Иногда они связаны с перемирием, а иногда – наоборот, с развязыванием войны», – заметил он.

«В бытность демократов у власти происходили самые жестокие войны на Ближнем Востоке – падение режима Каддафи, «Арабская весна». И вот теперь на очереди Асад, которого Демпартия постарается свергнуть в ближайшие полтора месяца, пока Байден у власти. Эти события связаны. Ведь антиасадовская коалиция, за которой стоят США, действует так свободно потому, что ослаблена «Хезболла». А это, в свою очередь, выгодно и Израилю. Тель-Авив и не собирался следовать перемирию Байдена. И Вашингтон это знал», – детализировал спикер.

«Перемирие в этом регионе могло бы наступить, если бы в этом были заинтересованы демократы в США и Израиль. И второй вариант: если бы у власти в еврейском государстве стояли левые, которые сейчас находятся в оппозиции Нетаньяху. Они бы не стали атаковать Ливан, прекратили бы военную операцию в секторе Газа, пошли на уступки ХАМАС и освободили бы всех заложников. Это было бы расценено рядом политиков как моральное поражение Тель-Авива, но сохранило бы множество жизней со всех сторон», – добавил аналитик.

«Впрочем, я не думаю, что с приходом Трампа ситуация принципиально улучшится. Хотя республиканец, возможно, займет более умеренную позицию – ему не нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке. Но в ближайшие полтора месяца эскалация, скорее всего, будет нарастать», – резюмировал Ципис.

Ранее израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов с территории Ливана. Сообщалось об уничтожении десятков пусковых установок и инфраструктуры радикалов.

Как отметила пресс-служба ЦАХАЛ, ВВС Израиля осуществили массированные авиаудары по военным объектам, связанным с движением «Хезболла» на территории Ливана. Это стало ответом на ракетный обстрел, совершенный из района Бергоз на юге Ливана в направлении горы Дов, передает ТАСС.

Израильская армия подчеркнула, что авиаудары были направлены на предотвращение дальнейших актов агрессии со стороны «Хезболлы» и обеспечения безопасности на границе. Поддержку в операции осуществляли силы ПВО, которые следили за развитием ситуации и готовы были к дальнейшим действиям в случае необходимости.

Напомним, ранее президент США Джо Байден обратился с призывом прекратить столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего срока. В итоге Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана.

1 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна строго соблюдает условия перемирия с Ливаном. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему миротворчество Байдена на Ближнем Востоке признали фикцией, обреченной на провал.