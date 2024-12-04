Россиян призвали выбрать изображения для новой 1000-рублевой банкноты

В списке для голосования представлены 25 объектов из регионов Приволжья, включая известные достопримечательности, памятники, исторические и современные здания, а также объекты культурного наследия, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Желающие могут проголосовать на сайте Банка России.

Результаты голосования определят символы, которые будут использованы художниками Банка России и АО «Гознак» при разработке дизайна обновленной купюры. Эти изображения займут первый и второй планы на оборотной стороне банкноты, а также будут использованы в качестве фонового рисунка. Новый дизайн оборотной стороны банкноты номиналом 1000 рублей планируется представить в следующем году.

Голосование продлится до 12 декабря и проходит при поддержке Национального центра «Россия».

