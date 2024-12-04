Оппозиция Грузии призвала ко всеобщему неповиновению

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Лидеры оппозиции провели совещание, после которого Георгий Вашадзе из блока «Единство-Национальное движение» заявил, что «достигнута договоренность о том, чтобы в координации всего оппозиционного спектра привести Грузию ко всеобщему неповиновению и к забастовкам по всей стране».

По его словам, «режим стоит только на органах правопорядка, которые на деле являются «шпаной», а также на дезинформации».

В Тбилиси продолжается митинг сторонников оппозиции, центр города взят под охрану полицией и спецназом. Оппозиция решила собраться после того, как в ее офисах МВД провело обыски и сообщило о задержании 13 участников беспорядков, которым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

Изъяты «коктейли Молотова», пиротехника, компьютеры и так далее. По данным телекомпании «Имеди», за нападение на председателя Национального конгресса азербайджанцев Грузии задержан один из радикалов, экс-депутат Александр (Алеко) Элисашвили.